‘Ini adalah masa terberat yang pernah saya rasakan’ - Mantan bintang Manchester United, Aarron Wan-Bissaka, berbagi kisah tentang rasa rindu kampung halaman setelah bergabung dengan Red Devils dengan biaya £50 juta
Wan-Bissaka mengungkapkan transisi yang sulit di Manchester United
Aaron Wan-Bissaka bergabung dengan United dari Crystal Palace pada musim panas 2019 dalam kesepakatan senilai £50 juta ($67 juta). Selama lima musim bersama United, ia mencetak dua gol dan memberikan 13 assist di semua kompetisi, serta memenangkan Carabao Cup pada 2023 dan FA Cup pada 2024. Namun, ia menjelaskan dalam wawancara dengan The Daily Mail bahwa beberapa bulan pertamanya di United sama sekali tidak mudah karena ia kesulitan beradaptasi dengan kehidupan barunya di luar lapangan.
Perjalanan kereta api yang melelahkan pulang ke rumah
Wan-Bissaka mengatakan: "Ketika saya pindah ke United, saya benar-benar merindukan rumah, keluarga, dan teman-teman saya, terutama. Setelah latihan, saya biasa naik kereta kembali ke London hampir setiap hari. Perjalanan hanya sekitar dua jam, tapi tetap saja itu komitmen besar, dan akhirnya menjadi melelahkan, jadi saya tahu saya harus berhenti."
Sendirian di rumah bermain Playstation
Bek yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke London dengan bergabung bersama West Ham pada tahun 2024, mengatakan bahwa beberapa bulan pertamanya di United merupakan momen tersulit dalam kariernya.
"Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak saya biasakan," jelasnya. "Saya selalu merasa nyaman di rumah di London, dikelilingi oleh orang-orang dan tempat-tempat yang familiar, jadi ketika segalanya berubah dalam semalam, sulit bagi saya untuk beradaptasi. Sebagian besar hari-hari saya hanya di rumah sendirian, bermain PlayStation hingga waktunya tidur. Saya kesulitan. Itu mungkin saat terendah yang pernah saya rasakan."
Dia juga kesulitan memahami apa yang diinginkan Erik ten Hag darinya saat menjadi manajer United pada 2022. Dia mengatakan: "Itu sulit saat Erik ten Hag datang - begitu dia datang, dia mengatakan saya tidak ada dalam rencananya. Tapi saat saya mencoba pergi, dia mengatakan dia tidak ingin saya pergi. Saya tidak bisa memahaminya. Itu sulit secara mental, karena membuat saya bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya hanya fokus dan berkata pada diri sendiri untuk terus berlatih, terus berkembang, dan bermain sesuai gaya saya.
"Tetap termotivasi memang sulit, terutama saat berlatih tanpa tujuan jelas untuk bermain. Tapi orang-orang di sekitar saya membimbing saya dengan benar dan mendorong saya untuk terus maju. Akhirnya, keadaan membaik dan mulai membaik. Bisa dibilang saya berubah atau berkembang secara taktis di bawah asuhannya, karena itu adalah hal yang dia inginkan."
Senyum kembali menghiasi wajahnya di West Ham.
Wan-Bissaka menghabiskan sebagian besar waktunya di United bersaing untuk posisi bek kanan dengan Diogo Dalot, serta periode singkat bersaing dengan Ashley Young. Dia tampil sebagai starter dalam 120 dari 190 pertandingan Premier League yang mungkin, dan kurangnya waktu bermain reguler membuatnya akhirnya meninggalkan klub. Dan meskipun sedang berjuang untuk menghindari degradasi bersama The Irons, ia merasa berada dalam kondisi yang jauh lebih baik secara pribadi, jauh dari sorotan konstan yang datang dengan bermain untuk United.
Dia menambahkan: "Saya ragu-ragu [tentang meninggalkan United], jujur saja. Saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak saya, tetapi saya merasa perlu untuk bangkit kembali dan mulai bermain secara teratur - bukan hanya setiap beberapa pertandingan.
"Menengok kembali masa-masa saya di Manchester United, saya bersyukur atas itu. Pengalaman-pengalaman itu membentuk saya menjadi siapa saya hari ini dan membantu saya baik di dalam maupun di luar lapangan, terutama secara mental.
"Dengan semua sorotan dan tekanan di klub seperti United, perubahan lingkungan bisa membuat perbedaan besar. Di West Ham, situasinya tidak seintens… Saya sangat senang dengan bagaimana segala sesuatunya berjalan. Anda mungkin bisa melihatnya dari senyum di wajah saya setiap hari. Saya juga bermain dengan senyum."
