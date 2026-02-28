Bek yang akhirnya memutuskan untuk kembali ke London dengan bergabung bersama West Ham pada tahun 2024, mengatakan bahwa beberapa bulan pertamanya di United merupakan momen tersulit dalam kariernya.

"Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak saya biasakan," jelasnya. "Saya selalu merasa nyaman di rumah di London, dikelilingi oleh orang-orang dan tempat-tempat yang familiar, jadi ketika segalanya berubah dalam semalam, sulit bagi saya untuk beradaptasi. Sebagian besar hari-hari saya hanya di rumah sendirian, bermain PlayStation hingga waktunya tidur. Saya kesulitan. Itu mungkin saat terendah yang pernah saya rasakan."

Dia juga kesulitan memahami apa yang diinginkan Erik ten Hag darinya saat menjadi manajer United pada 2022. Dia mengatakan: "Itu sulit saat Erik ten Hag datang - begitu dia datang, dia mengatakan saya tidak ada dalam rencananya. Tapi saat saya mencoba pergi, dia mengatakan dia tidak ingin saya pergi. Saya tidak bisa memahaminya. Itu sulit secara mental, karena membuat saya bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya hanya fokus dan berkata pada diri sendiri untuk terus berlatih, terus berkembang, dan bermain sesuai gaya saya.

"Tetap termotivasi memang sulit, terutama saat berlatih tanpa tujuan jelas untuk bermain. Tapi orang-orang di sekitar saya membimbing saya dengan benar dan mendorong saya untuk terus maju. Akhirnya, keadaan membaik dan mulai membaik. Bisa dibilang saya berubah atau berkembang secara taktis di bawah asuhannya, karena itu adalah hal yang dia inginkan."