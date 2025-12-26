Getty Images Sport
'Ingin Jadi YANG TERBAIK DI DUNIA' - Incaran Manchester United, Carlos Baleba, Memiliki Ambisi Tinggi
Baleba menarik minat United setelah penampilan gemilang di Brighton
Ditandatangani sebagai pengganti Moises Caicedo setelah kepindahan sang pemain timnas Ekuador £115 juta (€132m/$155m) ke Chelsea pada tahun 2023, Baleba menjadikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Premier dalam dua musim pertamanya di Brighton.
Setelah musim debut yang membuatnya tampil dalam 27 pertandingan liga pada 2023-24, mantan pemain muda Lille ini semakin kuat di musim berikutnya, mencetak tiga gol dalam 34 pertandingan pada 2024-25.
Begitu luar biasanya performa Baleba musim lalu sehingga United menjadikannya target nomor satu mereka saat mereka berusaha meningkatkan opsi lini tengah Ruben Amorim menjelang musim 2025-26. Namun, setelah menyatakan minat mereka untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut, Setan Merah segera menarik diri dari negosiasi dengan Brighton setelah terkejut dengan harga yang dilaporkan sebesar £100 juta (€114m/$133m).
Pemain muda berbakat mengalami kesulitan untuk Seagulls di musim 2025-26
Setelah musim panas penuh spekulasi mengenai masa depannya, Baleba mengalami kesulitan untuk Brighton musim ini, hanya menyelesaikan 90 menit penuh dua kali - melawan Arsenal di Carabao Cup pada 29 Oktober dan versus Leeds United di liga pada 1 November.
Mengkonfirmasi pemainnya telah terpengaruh oleh pembicaraan tentang kepindahan besar ke United, pelatih kepala Brighton, Fabian Hurzeler, mengatakan pada bulan September: "Tentu saja, ketika seorang anak muda membaca ada minat dari Manchester United dengan tawaran besar, itu mungkin mempengaruhinya sangat dalam.
“Itu juga bagian dari perkembangan untuk memahami bahwa ketika Anda bermain bagus, akan ada tawaran besar, akan ada klub besar yang ingin memilikinya. Tetapi kemudian untuk terus mendorong, tetap rendah hati, tinggal di sini di Brighton, dan mencoba membuat langkah berikutnya dengan tim, dan itu adalah sesuatu yang harus terus kami kerjakan dengannya dan oleh karena itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas apakah itu benar-benar mempengaruhinya atau tidak.
"Tetapi yang pasti, dia adalah anak muda, dan kita perlu memahami bahwa dia bukan mesin yang jika Anda menyalakan maka dia selalu berjalan dan jika dimatikan maka dia berhenti. Kita perlu memahami perasaannya, emosinya, dari mana dia berasal, dan itu adalah tanggung jawab kita."
Baleba menyebutkan pemain yang dipelajarinya untuk menjadi yang terbaik di dunia
Namun, saat ia terus mencoba dan menemukan kembali bentuk permainan yang menarik minat United terhadap jasanya, Baleba tetap penuh ambisi di tengah turnamen AFCON bersama Kamerun.
Mengungkapkan keinginannya untuk dikenal sebagai gelandang terbaik dunia di masa depan, pemain bernomor punggung 17 Brighton ini berbicara tentang sejumlah besar pemain yang ia pelajari - baik dari masa lalu maupun kini - untuk mencapai tujuannya yang tinggi.
Menuliskan nama-nama seperti bintang Monaco, Paul Pogba, mantan pemain Bayern Munich, Thiago Alcantara, bintang Napoli, Kevin De Bruyne, dan legenda Barcelona, Sergio Busquets, Baleba mengatakan kepada Sky Sports: "Saya menonton banyak cuplikan sorotan dari mereka. Saya melihat posisi dan cara mereka memandang. Tetapi saya mencoba menjadi seperti Carlos Baleba."
"Ini adalah ambisi [saya] menjadi gelandang terbaik di dunia. Saya hanya ingin bekerja keras, mengambil beberapa nasihat, mengambil sesuatu dari para gelandang. Tidak hanya di Premier League, karena saya banyak belajar dari sini."
Melanjutkan untuk menyebutkan pemain-pemain yang ia amati dengan cermat dalam usahanya untuk menjadi yang terbaik di posisinya, dia menambahkan: "Rodri dan lainnya, tetapi saya mencoba mengambil [pelajaran] dari luar Premier League. Seperti Ligue 1, Vitinha atau Joao Neves. Di La Liga, Xavi, Iniesta, Busquets. Saya mencoba belajar setiap hari - saya sedang belajar. Saya menonton mereka di YouTube."
Mantan gelandang Lille berharap bersinar di AFCON saat Brighton menuju ke Arsenal
Baleba akan berharap untuk memamerkan bakatnya ketika Marc Brys' Kamerun bersaing di AFCON. Singa Tak Terkalahkan telah dipasangkan dengan Gabon, Pantai Gading dan Mozambik di Grup F turnamen sepak bola terbesar Afrika, yang berlangsung hingga Minggu, 18 Januari.
Sementara itu, klubnya - Brighton - akan bertandang ke pemimpin klasemen Liga Premier Arsenal pada Sabtu sore, sebelum menutup tahun 2025 dengan perjalanan tandang ke tim yang sedang berjuang West Ham United pada Selasa, 30 Desember.
