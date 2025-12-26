'Ingin Jadi YANG TERBAIK DI DUNIA' - Incaran Manchester United, Carlos Baleba, Memiliki Ambisi Tinggi

Setelah musim panas penuh spekulasi mengenai masa depannya, Baleba mengalami kesulitan untuk Brighton musim ini, hanya menyelesaikan 90 menit penuh dua kali - melawan Arsenal di Carabao Cup pada 29 Oktober dan versus Leeds United di liga pada 1 November.

Mengkonfirmasi pemainnya telah terpengaruh oleh pembicaraan tentang kepindahan besar ke United, pelatih kepala Brighton, Fabian Hurzeler, mengatakan pada bulan September: "Tentu saja, ketika seorang anak muda membaca ada minat dari Manchester United dengan tawaran besar, itu mungkin mempengaruhinya sangat dalam.

“Itu juga bagian dari perkembangan untuk memahami bahwa ketika Anda bermain bagus, akan ada tawaran besar, akan ada klub besar yang ingin memilikinya. Tetapi kemudian untuk terus mendorong, tetap rendah hati, tinggal di sini di Brighton, dan mencoba membuat langkah berikutnya dengan tim, dan itu adalah sesuatu yang harus terus kami kerjakan dengannya dan oleh karena itu saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas apakah itu benar-benar mempengaruhinya atau tidak.

"Tetapi yang pasti, dia adalah anak muda, dan kita perlu memahami bahwa dia bukan mesin yang jika Anda menyalakan maka dia selalu berjalan dan jika dimatikan maka dia berhenti. Kita perlu memahami perasaannya, emosinya, dari mana dia berasal, dan itu adalah tanggung jawab kita."