Inggris vs Republik Demokratik Kongo LIVE

Babak 16 besar Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Inggris dan Republik Demokratik Kongo akan bertanding dalam salah satu laga yang, di atas kertas, terlihat tidak seimbang. Namun, setelah tersingkirnya Jerman yang mengejutkan, tim asuhan Tuchel menyadari bahwa mereka tidak boleh menganggap remeh pertandingan ini; sebaliknya, mereka harus membalikkan keadaan setelah dua penampilan terakhir yang kurang meyakinkan. Untuk Tim Tiga Singa, Kane dan Bellingham tentu saja kembali diturunkan, sementara Rashford menjadi pemain baru dalam susunan pemain. Di kubu Afrika, Bakambu memulai pertandingan dari bangku cadangan.