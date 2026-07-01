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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Inggris vs Republik Demokratik Kongo LIVE

World Cup
England vs DR Congo
England
DR Congo

Ikuti pertandingan babak 16 besar Piala Dunia.

Babak 16 besar Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Inggris dan Republik Demokratik Kongo akan bertanding dalam salah satu laga yang, di atas kertas, terlihat tidak seimbang. Namun, setelah tersingkirnya Jerman yang mengejutkan, tim asuhan Tuchel menyadari bahwa mereka tidak boleh menganggap remeh pertandingan ini; sebaliknya, mereka harus membalikkan keadaan setelah dua penampilan terakhir yang kurang meyakinkan. Untuk Tim Tiga Singa, Kane dan Bellingham tentu saja kembali diturunkan, sementara Rashford menjadi pemain baru dalam susunan pemain. Di kubu Afrika, Bakambu memulai pertandingan dari bangku cadangan.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    Inggris vs Republik Demokratik Kongo 0-0


    PENCETAK GOL -


    GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING -

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    INGGRIS (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Pelatih: Tuchel


    REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga; Wissa. Pelatih Desabre


    KARTU KUNING -


    DIKARTU MERAH -

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