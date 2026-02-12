Inggris mengetahui grup Liga Bangsa-Bangsa mereka setelah Tim Tiga Singa mendapat undian yang berat saat kembali ke Liga A

Inggris telah kembali ke kasta tertinggi Nations League dan tergabung dalam grup yang mencakup juara Eropa bertahan Spanyol, Kroasia, dan Republik Ceko. The Three Lions, tentu saja, pernah berhadapan dengan Spanyol di final Kejuaraan Eropa, kalah 2-1 dalam pertandingan yang ternyata menjadi laga terakhir Gareth Southgate sebagai pelatih.

Wales, yang juga promosi ke Liga A, menghadapi tugas berat, karena mereka akan berhadapan dengan juara Nations League Portugal, serta Norwegia yang diperkuat Erling Haaland dan Denmark.

Prancis yang dipimpin Kylian Mbappe akan menghadapi tugas sulit melawan Italia dan Belgia, serta Türkiye, dengan grup terakhir ditutup oleh Jerman, Belanda, Serbia, dan Yunani.

Undian fase grup Liga A sebagai berikut:

Grup A1: Prancis, Italia, Belgia, Türkiye

Grup A2: Jerman, Belanda, Serbia, Yunani

Grup A3: Spanyol, Kroasia, Inggris, Republik Ceko

Grup A4: Portugal, Denmark, Norwegia, Wales