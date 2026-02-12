AFP
Inggris mengetahui grup Liga Bangsa-Bangsa mereka setelah Tim Tiga Singa mendapat undian yang berat saat kembali ke Liga A
Hasil imbang yang mengecewakan Inggris
Inggris telah kembali ke kasta tertinggi Nations League dan tergabung dalam grup yang mencakup juara Eropa bertahan Spanyol, Kroasia, dan Republik Ceko. The Three Lions, tentu saja, pernah berhadapan dengan Spanyol di final Kejuaraan Eropa, kalah 2-1 dalam pertandingan yang ternyata menjadi laga terakhir Gareth Southgate sebagai pelatih.
Wales, yang juga promosi ke Liga A, menghadapi tugas berat, karena mereka akan berhadapan dengan juara Nations League Portugal, serta Norwegia yang diperkuat Erling Haaland dan Denmark.
Prancis yang dipimpin Kylian Mbappe akan menghadapi tugas sulit melawan Italia dan Belgia, serta Türkiye, dengan grup terakhir ditutup oleh Jerman, Belanda, Serbia, dan Yunani.
Undian fase grup Liga A sebagai berikut:
Grup A1: Prancis, Italia, Belgia, Türkiye
Grup A2: Jerman, Belanda, Serbia, Yunani
Grup A3: Spanyol, Kroasia, Inggris, Republik Ceko
Grup A4: Portugal, Denmark, Norwegia, Wales
Peluang Irlandia
Irlandia Utara akan berhadapan dengan Hungaria, Ukraina, dan Georgia di Liga B, sementara Republik Irlandia akan menghadapi Israel, Austria, dan Kosovo. Skotlandia akan berhadapan dengan Swiss, Slovenia, dan Makedonia Utara.
Sisa undian sebagai berikut:
Liga B
Grup B1: Skotlandia, Swiss, Slovenia, Makedonia Utara
Grup B2: Hongaria, Ukraina, Georgia, Irlandia Utara
Grup B3: Israel, Austria, Republik Irlandia, Kosovo
Grup B4: Polandia, Bosnia-Herzegovina, Rumania, Swedia
Liga C
Grup C1: Albania, Finlandia, Belarus, San Marino
Grup C2: Montenegro, Armenia, Siprus, Gibraltar/Latvia*
Grup C3: Kazakhstan, Slovakia, Kepulauan Faroe, Moldova
Grup C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxembourg/Malta*
Liga D
Grup D1: Gibraltar/Latvia, Luxembourg/Malta, Andorra
Grup D2: Lithuania, Azerbaijan, Liechtenstein
*Gibraltar dan Latvia, serta Luxembourg dan Malta, akan mengikuti babak play-off pada bulan Maret untuk menentukan siapa yang akan bermain di Liga C dan D.
Penolakan Irlandia terhadap Israel
Asosiasi Sepak Bola Irlandia (FAI) sebelumnya telah menandatangani mosi untuk mendesak UEFA melarang Israel berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.
Namun, tampaknya mereka bersedia untuk melanjutkan pertandingan tersebut.
Sebuah pernyataan mengatakan: "Meskipun telah dilakukan konsultasi dengan pejabat UEFA, asosiasi menyadari bahwa peraturan UEFA menetapkan bahwa jika sebuah asosiasi menolak untuk bermain dalam sebuah pertandingan, maka pertandingan tersebut akan dinyatakan kalah dan tindakan disiplin lebih lanjut mungkin akan diambil - termasuk kemungkinan diskualifikasi dari kompetisi."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liga Bangsa-Bangsa akan dimulai pada bulan September, dan pertandingan-pertandingannya akan digelar antara bulan September hingga November 2026.
Thomas Tuchel memperpanjang kontraknya hingga 2028 pada Kamis, dan akan memimpin Timnas Inggris selama turnamen tersebut.
Dia mengatakan: "Saya sangat senang dan bangga dapat memperpanjang masa kerja saya bersama Inggris.
"Tidak ada yang tidak tahu bahwa saya sangat menikmati setiap menit bekerja dengan para pemain dan pelatih saya, dan saya tidak sabar untuk memimpin mereka ke Piala Dunia.
"Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat negara ini bangga."
Dia juga akan memimpin Inggris di Euro 2028, menambahkan: "Saya telah mendapat dukungan besar dari [CEO FA] Mark [Bullingham], semua rekan saya di FA, dan dari para penggemar di mana pun saya pergi, sehingga saya tidak ragu ketika diminta untuk melanjutkan pekerjaan impian ini.
"Euro 2028 akan menjadi turnamen yang sangat istimewa, dan sebagai pelatih, tidak ada yang lebih diinginkan daripada berkompetisi dengan yang terbaik di panggung terbesar."
