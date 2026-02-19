Inggris diprediksi akan meraih kemenangan besar di Piala Dunia, seiring dengan izin yang diberikan kepada pub untuk memperpanjang jam operasional selama turnamen musim panas

Pemerintah Inggris secara resmi telah mengambil langkah untuk "menghapus birokrasi berlebihan" dengan mengizinkan pub tetap buka lebih lama selama Piala Dunia 2026. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood mengonfirmasi bahwa pembatasan lisensi akan dilonggarkan untuk setiap pertandingan knockout yang melibatkan tim tuan rumah. Keputusan ini menandai perubahan dari proposal sebelumnya yang lebih ketat, yang hanya akan memberlakukan perpanjangan waktu jika tim mencapai perempat final.

Berdasarkan pedoman baru, tempat-tempat tersebut diizinkan tetap buka hingga pukul 01.00 untuk sebagian besar pertandingan knockout. Namun, mengingat tantangan zona waktu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, waktu penutupan akan ditunda hingga pukul 02.00 untuk pertandingan yang dimulai pukul 22.00 waktu Inggris. Penghapusan pembatasan ini menghilangkan beban administratif bagi pemilik pub, yang sebelumnya harus mengurus dokumen rumit untuk mendapatkan izin beroperasi hingga larut malam.

"Dengan waktu kick-off yang lebih larut di Piala Dunia tahun ini, kami tidak ingin pub-pub meniup peluit akhir sebelum gol kemenangan," kata Mahmood. "Jadi, kami mengibarkan kartu merah pada birokrasi dan memperpanjang jam operasional pub hingga perpanjangan waktu agar penggemar bisa menikmati putaran berikutnya tanpa melewatkan satu tendangan pun. Kami merayakan para pemain kami di Piala Dunia dan warga lokal kami musim panas ini. Penggemar tidak perlu pulang sebelum sepak bola pulang."