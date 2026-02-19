Getty Images News
Inggris diprediksi akan meraih kemenangan besar di Piala Dunia, seiring dengan izin yang diberikan kepada pub untuk memperpanjang jam operasional selama turnamen musim panas
Menteri Dalam Negeri memberikan kartu merah kepada birokrasi yang berbelit-belit.
Pemerintah Inggris secara resmi telah mengambil langkah untuk "menghapus birokrasi berlebihan" dengan mengizinkan pub tetap buka lebih lama selama Piala Dunia 2026. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood mengonfirmasi bahwa pembatasan lisensi akan dilonggarkan untuk setiap pertandingan knockout yang melibatkan tim tuan rumah. Keputusan ini menandai perubahan dari proposal sebelumnya yang lebih ketat, yang hanya akan memberlakukan perpanjangan waktu jika tim mencapai perempat final.
Berdasarkan pedoman baru, tempat-tempat tersebut diizinkan tetap buka hingga pukul 01.00 untuk sebagian besar pertandingan knockout. Namun, mengingat tantangan zona waktu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, waktu penutupan akan ditunda hingga pukul 02.00 untuk pertandingan yang dimulai pukul 22.00 waktu Inggris. Penghapusan pembatasan ini menghilangkan beban administratif bagi pemilik pub, yang sebelumnya harus mengurus dokumen rumit untuk mendapatkan izin beroperasi hingga larut malam.
"Dengan waktu kick-off yang lebih larut di Piala Dunia tahun ini, kami tidak ingin pub-pub meniup peluit akhir sebelum gol kemenangan," kata Mahmood. "Jadi, kami mengibarkan kartu merah pada birokrasi dan memperpanjang jam operasional pub hingga perpanjangan waktu agar penggemar bisa menikmati putaran berikutnya tanpa melewatkan satu tendangan pun. Kami merayakan para pemain kami di Piala Dunia dan warga lokal kami musim panas ini. Penggemar tidak perlu pulang sebelum sepak bola pulang."
Jalur kehidupan yang vital bagi sektor perhotelan
Para pemimpin industri percaya bahwa kedatangan para penggemar selama turnamen akan menjadi sumber pendapatan yang vital dan memperkuat semangat kebersamaan. Perpanjangan ini berlaku untuk semua negara, artinya relaksasi tetap berlaku terlepas dari apakah yang berkompetisi di babak akhir adalah Inggris, Skotlandia, atau potensial Wales dan Irlandia Utara.
Emma McClarkin, CEO Asosiasi Bir dan Pub Inggris, menyambut baik langkah ini sebagai "kemenangan bagi pub, lapangan kerja, dan semangat komunitas." Kualifikasi otomatis untuk perpanjangan ini mencakup babak 32 besar yang baru diperkenalkan serta babak 16 besar. Meskipun tempat-tempat masih harus mengajukan Pemberitahuan Acara Sementara (TEN) untuk pertandingan yang berakhir setelah pukul 02.00, sebagian besar fase gugur kini tercakup dalam relaksasi umum.
Menteri Keuangan Rachel Reeves dilaporkan mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan nasional. Dengan mendorong penggemar berkumpul di tempat-tempat lokal, pemerintah bertujuan untuk mendukung usaha kecil sambil merayakan olahraga nasional. Sektor perhotelan melihat musim panas 2026 sebagai momen pemulihan yang krusial, dengan jaminan perdagangan malam hari selama turnamen besar memberikan tingkat keamanan finansial.
Menyambut tim nasional yang berkompetisi di Amerika Utara
Pejabat pemerintah telah secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk memastikan bahwa perbedaan waktu di seberang Samudra Atlantik tidak meredupkan semangat para pendukung di tanah air. Dengan pertandingan-pertandingan penting yang berlangsung di kota-kota seperti New York, Boston, dan Miami, Kementerian Dalam Negeri menyadari bahwa banyak pertandingan akan berakhir jauh setelah jam tutup tradisional. Kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan kegembiraan di lapangan dengan fleksibilitas di balik bar.
Mahmood menekankan bahwa perubahan legislatif ini bukan hanya tentang perdagangan; ini tentang makna budaya Piala Dunia. Dia mencatat bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menikmati turnamen ini sepenuhnya. Pendapat Menteri Dalam Negeri adalah bahwa para penggemar harus dapat menyaksikan setiap momen drama tanpa gangguan dari peluit akhir yang terlalu dini dari staf bar.
Menyikapi potensi musim panas bersejarah, McClarkin menambahkan bahwa langkah ini mengakui peran unik pub sebagai denyut nadi komunitas mereka selama acara olahraga besar. Dia menyoroti bahwa keputusan ini memungkinkan pemilik pub fokus pada menciptakan suasana yang menyenangkan daripada terkendala birokrasi. Perasaan ini dibagikan di seluruh industri, di mana fokus telah beralih ke persiapan untuk musim panas sepak bola yang memecahkan rekor.
Inggris dan Skotlandia bersiap untuk pertandingan fase grup.
Meskipun pengaturan di luar lapangan kini telah aman, fokus para pemain tetap pada tugas yang ada di Amerika Utara. Inggris tergabung dalam Grup L dan akan memulai kampanye mereka melawan Kroasia di Dallas pada 17 Juni pukul 21.00 waktu Inggris. Pertandingan ini akan dilanjutkan dengan laga melawan Ghana di Boston pada 23 Juni, sebelum menutup fase grup melawan Panama di New York-New Jersey pada 27 Juni dengan kick-off pukul 22.00.
Penggemar Skotlandia juga dihadapkan pada jadwal yang menantang setelah berhasil lolos ke turnamen utama. Ditempatkan di Grup C, Tim Tartan akan memulai perjalanan mereka melawan Haiti pada 14 Juni, dengan kick-off pukul 02.00 waktu Inggris di Boston. Pertandingan selanjutnya melawan Maroko pada 19 Juni dan laga besar melawan Brasil pada 24 Juni keduanya dijadwalkan kick-off pukul 23.00 waktu Inggris, membuat peraturan lisensi baru menjadi esensial bagi mereka yang menonton di rumah.
Jika kedua negara berhasil melewati fase grup masing-masing, kebijakan "perpanjangan waktu" akan berlaku sepenuhnya untuk babak gugur. Dengan jalan menuju final kini terbuka dan pub-pub siap buka hingga larut malam, panggung telah siap untuk musim panas sepak bola berisiko tinggi di seluruh Inggris.
