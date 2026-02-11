Inggris akan berbagi kota tuan rumah dengan Lionel Messi dan Argentina di Piala Dunia 2026, sementara Tim Tiga Singa mengumumkan jadwal pertandingan pra-turnamen.

Menjelang turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Inggris telah memilih markas operasional mereka. Mereka akan menghabiskan turnamen di Kansas City, dengan juara bertahan Argentina juga memilih lokasi tersebut sebagai markas mereka. The Three Lions tidak akan memainkan pertandingan grup di kota tersebut, namun memilihnya karena lokasinya yang strategis. Inggris akan menghadapi Kroasia di Dallas pada 17 Juni, kemudian melawan Ghana di Boston pada 23 Juni, dan Panama di New York pada 27 Juni.

Argentina akan menggunakan fasilitas Sporting KC, sementara Inggris akan berlatih di fasilitas yang biasanya digunakan oleh Sporting KC II. Inggris akan memainkan dua pertandingan persahabatan di selatan Florida, melawan Selandia Baru dan Kosta Rika.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Tim Thomas Tuchel akan menghadapi Selandia Baru pada Sabtu, 6 Juni, sebelum bertanding melawan Kosta Rika pada Rabu, 10 Juni, dengan lokasi pertandingan akan diumumkan kemudian.

"Inggris akan bermarkas di Kansas City, Missouri selama turnamen. Swope Soccer Village akan menjadi basis latihan Tim Tiga Singa, dengan Kansas City dipilih sebagai lokasi favorit pada Januari 2025 setelah pencarian yang mendalam.

"Swope Soccer Village merupakan salah satu fasilitas latihan Sporting Kansas City dan saat ini menjadi markas tim MLS NEXT Pro dan MLS NEXT klub tersebut. Kompleks ini, yang terletak di jantung Swope Park bersejarah di Kansas City, telah menjadi tuan rumah berbagai tim nasional dan klub sejak dibuka pada 2007."