Inggris akan berbagi kota tuan rumah dengan Lionel Messi dan Argentina di Piala Dunia 2026, sementara Tim Tiga Singa mengumumkan jadwal pertandingan pra-turnamen.
Inggris memilih markas untuk Piala Dunia
Menjelang turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Inggris telah memilih markas operasional mereka. Mereka akan menghabiskan turnamen di Kansas City, dengan juara bertahan Argentina juga memilih lokasi tersebut sebagai markas mereka. The Three Lions tidak akan memainkan pertandingan grup di kota tersebut, namun memilihnya karena lokasinya yang strategis. Inggris akan menghadapi Kroasia di Dallas pada 17 Juni, kemudian melawan Ghana di Boston pada 23 Juni, dan Panama di New York pada 27 Juni.
Argentina akan menggunakan fasilitas Sporting KC, sementara Inggris akan berlatih di fasilitas yang biasanya digunakan oleh Sporting KC II. Inggris akan memainkan dua pertandingan persahabatan di selatan Florida, melawan Selandia Baru dan Kosta Rika.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Tim Thomas Tuchel akan menghadapi Selandia Baru pada Sabtu, 6 Juni, sebelum bertanding melawan Kosta Rika pada Rabu, 10 Juni, dengan lokasi pertandingan akan diumumkan kemudian.
"Inggris akan bermarkas di Kansas City, Missouri selama turnamen. Swope Soccer Village akan menjadi basis latihan Tim Tiga Singa, dengan Kansas City dipilih sebagai lokasi favorit pada Januari 2025 setelah pencarian yang mendalam.
"Swope Soccer Village merupakan salah satu fasilitas latihan Sporting Kansas City dan saat ini menjadi markas tim MLS NEXT Pro dan MLS NEXT klub tersebut. Kompleks ini, yang terletak di jantung Swope Park bersejarah di Kansas City, telah menjadi tuan rumah berbagai tim nasional dan klub sejak dibuka pada 2007."
Ambisi Inggris untuk mengakhiri kekeringan trofi
Inggris bertekad untuk mengakhiri kekeringan gelar yang telah berlangsung selama 60 tahun. Manajer Thomas Tuchel telah dengan jelas menyatakan bahwa ambisinya adalah memenangkan turnamen di Amerika.
Dia mengatakan pada Desember: "Ya, karena kami telah menjadi lebih baik. Kami harus datang dan berusaha menciptakan sesuatu yang istimewa, tetapi kami tidak bisa menjaminnya.
"Semua orang tahu bahwa kami tidak bisa menjamin akan menang, tapi mereka ingin melihat tim, semangat tim, tim yang memberikan segalanya [dan] berjuang untuk satu sama lain, dan mereka ingin itu terjadi baik di stadion maupun saat menonton di TV.
"Jika para pemain membawa itu, maka saya pikir segalanya mungkin. Kita akan cukup berani untuk bermimpi tentang itu, kita akan cukup berani untuk mencobanya."
Tuchel sudah memikirkan ke depan, dan menjawab ketika ditanya apakah dia bisa meminta pemain cadangan untuk tetap di ruang ganti untuk menghindari panas yang melelahkan di Amerika: "Jika ini membantu kami nanti dalam pertandingan saat mereka masuk, oke, kami mempertimbangkan itu sebagai kemungkinan.
"Tidak ada yang menyukainya, karena saya ingin para pemain berada di sini dan merasakan energi serta memberikan energi dari bangku cadangan ke lapangan, tapi saya mengerti maksud Anda. Saya melihat tim-tim lain melakukan ini dan pemain-pemain melakukan ini di Piala Dunia Klub. Semoga kita bisa menghindarinya. Lebih baik jika mereka bisa bersama kita."
Inggris akan menunjukkan 'hormat yang semestinya'
Tuchel telah memperingatkan para pemainnya bahwa mereka harus menunjukkan "hormat yang pantas" kepada lawan-lawan mereka di fase grup.
Dia mengatakan: "Kami memiliki Kroasia dan Ghana – dua tim yang sering tampil di Piala Dunia – dan kami memiliki Panama. Saya tidak tahu banyak tentang Panama, tetapi kami akan mengetahui segalanya tentang mereka saat turnamen dimulai. Bagi saya secara pribadi, bahkan di Liga Champions, Anda harus fokus pada grup – grup selalu yang paling sulit dan kami ingin lolos dan ingin memenangkan grup. Ini adalah tugas yang berat. Tidak ada yang boleh diremehkan. Tentu saja, Kroasia adalah nama yang menonjol [dan] tim peringkat tertinggi dari Pot 2 yang masuk ke grup kami. Ini adalah pertandingan pembuka yang sulit melawan Kroasia. Kami akan mulai dari sini. Ghana selalu penuh talenta dan bisa selalu mengejutkan, serta memiliki sejarah besar di sepak bola Piala Dunia. Panama juga akan berusaha maksimal dalam peran underdog. Tidak ada yang boleh diremehkan – semua tim layak mendapat penghormatan penuh, dan kami akan menunjukkan itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inggris akan memainkan dua pertandingan persahabatan persiapan pada bulan Maret. Mereka akan terlebih dahulu menghadapi Uruguay, sebelum bertanding melawan Jepang. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Wembley.
