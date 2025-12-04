PSSI
Indra Sjafri Optimis Timnas Indonesia U-22 Bisa Masuk Final SEA Games 2025!
Garuda Muda bersiap tampil di SEA Games 2025
Timnas Indonesia U-22 tergabung di Grup C bersama Myanmar dan Filipina pada SEA Games 2025. Jelang ajang tersebut, pelatih Indra Sjafri menegaskan bahwa ia telah menentukan skuad 23 pemain yang siap bertarung untuk meraih podium tertinggi.
"Per hari ini, kami lengkap 23 pemain sesuai regulasi. Kami sekarang berada di camp, dan nanti akan berangkat ke Chiang Mai tanggal 6 siang," ucap Indra Sjafri dalam konferensi persnya.
Target Medali: Indra Sjafri dorong pemain fokus untuk setiap pertandingan
Indra Sjafri menambahkan: "Pemain-pemain dalam keadaan siap untuk bermain nanti di pertandingan pertama tanggal 8 (vs Filipina) dan pertandingan kedua tanggal 12 (vs Myanmar)."
"Tentu, kami akan mencoba menyelesaikan target satu per satu, yaitu di tahap grup. Kami akan memberikan yang terbaik untuk bisa lolos dari fase grup. Lalu, kami akan terus bekerja sama, dan para pemain, mereka sudah siap serta akan berusaha untuk memenuhi target yang diberikan."
Marselino batal bergabung
Namun, kabar kurang sedap juga harus dihadapi oleh Garuda Muda setelah Marselino Ferdinan batal bergabung dengan tim untuk gelaran SEA Games 2025 karena mengalami cedera hamstring.
"Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin bahwa Marselino Ferdinan tidak bisa dilepas klubnya karena mengalami cedera hamstring. Untuk itu, kami siapkan pengganti yakni Rifqi Ray Farandi dari Persik Kediri yang hari ini terbang ke Thailand untuk bergabung," kata Indra Sjafri.
Jadwal Timnas Indonesia di SEA Games 2025
Skuad asuhan Indra Sjafri akan mengawali perjuangan mereka di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina, Senin (8/12) malam WIB. Lalu, empat hari kemudian Timnas Indonesia U-22 bakal menghadapi Myanmar di matchday terakhir.
