Indra Sjafri Optimis Timnas Indonesia U-22 Bisa Masuk Final SEA Games 2025!

Timnas Indonesia U-22 tergabung di Grup C bersama Myanmar dan Filipina pada SEA Games 2025. Jelang ajang tersebut, pelatih Indra Sjafri menegaskan bahwa ia telah menentukan skuad 23 pemain yang siap bertarung untuk meraih podium tertinggi.

"Per hari ini, kami lengkap 23 pemain sesuai regulasi. Kami sekarang berada di camp, dan nanti akan berangkat ke Chiang Mai tanggal 6 siang," ucap Indra Sjafri dalam konferensi persnya.