PSSI
Indra Sjafri: Gol Filipina Cerminkan Pemain Tampil Tak Sesuai Harapan
Indra Sjafri kecewa dengan performa timnas U-22
Pelatih timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri merasa kecewa dengan kekalahan 1-0 dari Filipina pada laga pertama mereka di Grup C SEA Games 2025, Senin (8/12) malam WIB. Indra menyebutkan, selain ini merupakan laga pertama, para pemain tampil tidak sesuai harapan. Sang pelatih mencontohkan terjadinya gol ke gawang timnas U-22 memperlihatkan kondisi tersebut, meski mereka sudah mengantisipasinya lewat latihan satu hari menjelang pertandingan.
Timnas U-22 untuk kali pertama dikalahkan Filipina
Kekalahan dari Filipina merupakan kejutan di SEA Games kali ini, mengingat Young Azkals tidak pernah memetik kemenangan dari Indonesia. Apalagi Otu Banatao menjadi pemain pertama yang mampu menjebol gawang Indonesia sejak SEA Games menerapkan batasan umur di multievent dua tahunan se-Asia Tenggara ini. Kekakalan itu juga membuat peluang timnas U-22 lolos ke semi-final berada di ujung tanduk.
- PSSI
Indra menilai penyelesaian akhir menjadi masalah
“Pertandingan pertama memang berat, karena mereka (Filipina) datang dengan kemenangan pertama mereka, dan mereka tadi bermain cukup baik. Hasil yang kurang baik untuk kita, dan memang jujur pemain tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Indra.
“Sangat disayangkan di akhir babak pertama ada throw-in (lemparan ke dalam) yang dilakukan Filipina, dan itu menyebabkan kita kebobolan. Sangat disayangkan sekali, itu berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan, untuk pemain-pemain siapa yang menjaga siapa.”
“Di babak kedua, kami mencoba mengubah pemain, dan juga mengubah formasi. Kami bisa menguasai permainan, tetapi ada beberapa peluang kami tidak bisa memanfaatkan [dengan baik].”
Sang pelatih menjadi sasaran kritikan pedas publik
Kekalahan dari Filipina menghadirkan kritikan tajam kepada Indra dari publik sepakbola nasional. Namun Indra tidak terlalu memikirkan itu, dan hanya fokus mempersiapkan tim menghadapi laga terakhir melawan Myanmar.
“Pihak luar tentu bebas untuk komentari, yang penting saya masih punya tanggung jawab untuk bisa memenangkan pertandingan kedua, dan hasil tim lain juga bisa memberikan hal baik untuk kita. Tapi saya tetap fokus bagaimana kami melawan Myanmar, kami harus bisa memenangkan pertandingan,” imbuh Indra.
Iklan