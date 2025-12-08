Indra Sjafri: Gol Filipina Cerminkan Pemain Tampil Tak Sesuai Harapan

“Pertandingan pertama memang berat, karena mereka (Filipina) datang dengan kemenangan pertama mereka, dan mereka tadi bermain cukup baik. Hasil yang kurang baik untuk kita, dan memang jujur pemain tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Indra.

“Sangat disayangkan di akhir babak pertama ada throw-in (lemparan ke dalam) yang dilakukan Filipina, dan itu menyebabkan kita kebobolan. Sangat disayangkan sekali, itu berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan, untuk pemain-pemain siapa yang menjaga siapa.”

“Di babak kedua, kami mencoba mengubah pemain, dan juga mengubah formasi. Kami bisa menguasai permainan, tetapi ada beberapa peluang kami tidak bisa memanfaatkan [dengan baik].”