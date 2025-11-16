Diikuti 12 Klub Terbaik, Indonesia Jadi Tuan Rumah Asian Champions League 2025

Dalam sesi konferensi pers di Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Sabtu (15/11) sore WIB, ketua umum Federasi Sepakbola Mini Indonesia (FSMI) Eric Tuapattinaya menegaskan, ACL 2025 adalah momentum bersejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya turnamen antarklub minifootball terbesar di Asia digelar di Tanah Air.

“Turnamen ini jadi pertama kalinya kejuaraan antarklub terbesar minifootball se-Asia berlangsung di Indonesia. Dengan perkembangan minifootball yang begitu pesat, kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah besar ini,” tutur Eric.

Senada, Mr. Sarmad Al Zadjaly, Director of Competition ACL 2025 sangat antusias dalam menyambut kejuaraan antarklub minifootball di Indonesia yang sebentar lagi akan digelar.

Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah menjadi tonggak penting bagi perkembangan minifootball di tingkat nasional. Penyelenggaraan ACL 2025 merupakan hasil kolaborasi antara Asian Minifootball Confederation (AMNC) dan Federasi Sepakbola Mini Indonesia.