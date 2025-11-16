Diikuti 12 Klub Terbaik, Indonesia Jadi Tuan Rumah Asian Champions League 2025

Oleh Rizkaart Cendradiputra
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kejuaraan antarklub minifootball se-Asia, atau Asian Champions League (ACL) 2025, resmi digelar di Indonesia. Kompetisi prestisius minifootball ini mempertemukan 12 klub terbaik dari konfederasi minifootball Asia yang akan berlangsung pada 17–23 November 2025 di Jakarta.
Seluruh pertandingan ACL 2025 digelar di ASIOP Stadium, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dengan format penyisihan grup. Sebanyak 12 klub dari sepuluh negara akan bersaing yang terbagi dalam tiga grup untuk memperebutkan gelar juara.