Singkirkan Brasil, Indonesia Cetak Sejarah Tembus Final IFA7 World Championship 2026

Presiden FA7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, mengaku bangga atas perjuangan luar biasa yang ditunjukkan para pemain. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa sepak bola 7 Indonesia mampu bersaing dengan negara besar di level dunia.

"Ini sangat luar biasa. Ini campur tangan Tuhan. Indonesia mampu melibas Brasil. Pemain FA7 Indonesia sangat dahsyat. Kita bisa menunjukkan bahwa anak bangsa sendiri bermain cemerlang. Bravo. Semoga di final Indonesia meraih hasil terbaiknya," katanya.

Hal senada diungkapkan Direktur Teknik, Nelson Leon Sanchez yang mengapresiasi kemenangan ini.

"Tingkatkan terus latihan sehingga prestasi semakin meningkat seperti sekarang ini. Semoga Indonesia menang di final nanti," ujar Nelson yang juga merupakan coach FA7 Indonesia.

“Bersyukur dan berterimakasih kepada semua pemain dan ofisial yang berjuang di Honduras, khusus untuk semi-final mimpi bangsa ini mengalahkan Brazil dalam sepakbola terwujud. Bahwa proses seleksi berjalan baik, dan semua kita serahkan sepenuhnya kepada Pelatih asal Chile. Dari 135 pemain terseleksi menjadi 14 pemain terbaik yang saat ini kita harus dukung apapun hasil Final besok.” ujar Ari Permata Nainggolan, Vice Presiden FA7 Indonesia.