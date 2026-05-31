Singkirkan Brasil, Indonesia Cetak Sejarah Tembus Final IFA7 World Championship 2026

Sejarah baru kembali ditorehkan sepak bola Indonesia di pentas Internasional.

Tim Football Association 7 (FA7) Indonesia sukses menyingkirkan Brasil pada babak semifinal IFA7 World Championship 2026 yang berlangsung secara dramatis di Honduras pada Minggu (31/5).

Kemenangan Indonesia diraih melalui drama adu penalti dengan skor 2-1, setelah dalam waktu normal bermain imbang 3-3. Dengan hasil ini, FA7 Indonesia berhak menggenggam tiket final.

    Menang Dramatis

    Indonesia sejatinya sempat unggul 2-0 sebelum disamakan Brasil di babak pertama. Memasuki babak kedua, Indonesia tampil agresif dan unggul 3-2. Sayangnya, Brasil kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol penyeimbang. Skor 3-3 bertahan hingga akhir dan laga menuju adu penalti.

    Di babak adu penalti, banyak pemain kedua tim tampil di bawah tekanan, sehingga gagal menuntaskan tugasnya. Beruntung, disaat skor 1-1, penendang terakhir Indonesia, yaitu Safiyudin sukses mengeksekusi bola dengan manis, sekaligus membawa Indonesia meraih kemenangan akhir dengan skor 2-1.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Presiden FA7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, mengaku bangga atas perjuangan luar biasa yang ditunjukkan para pemain. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa sepak bola 7 Indonesia mampu bersaing dengan negara besar di level dunia.

    "Ini sangat luar biasa. Ini campur tangan Tuhan. Indonesia mampu melibas Brasil. Pemain FA7 Indonesia sangat dahsyat. Kita bisa menunjukkan bahwa anak bangsa sendiri bermain cemerlang. Bravo. Semoga di final Indonesia meraih hasil terbaiknya," katanya.

    Hal senada diungkapkan Direktur Teknik, Nelson Leon Sanchez yang mengapresiasi kemenangan ini.

    "Tingkatkan terus latihan sehingga prestasi semakin meningkat seperti sekarang ini. Semoga Indonesia menang di final nanti," ujar Nelson yang juga merupakan coach FA7 Indonesia.

    “Bersyukur dan berterimakasih kepada semua pemain dan ofisial yang berjuang di Honduras, khusus untuk semi-final mimpi bangsa ini mengalahkan Brazil dalam sepakbola terwujud. Bahwa proses seleksi berjalan baik, dan semua kita serahkan sepenuhnya kepada Pelatih asal Chile. Dari 135 pemain terseleksi menjadi 14 pemain terbaik yang saat ini kita harus dukung apapun hasil Final besok.” ujar Ari Permata Nainggolan, Vice Presiden FA7 Indonesia.

    Selangkah Menuju Sejarah

    Keberhasilan menyingkirkan Brasil menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah FA7 Indonesia. Kini skuad Merah Putih hanya tinggal selangkah lagi untuk mengukir sejarah dengan merebut gelar juara IFA7 World Championship 2026, dan membawa pulang trofi bergengsi untuk Indonesia.

    Seluruh mata kini tertuju pada final melawan tuan rumah Honduras, yang akan digelar pada Senin (1/7) pukul 8.30 WIB, dan akan disiarkan secara live streaming di YouTube IFA7 Official.