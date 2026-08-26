Pelatih Barcelona itu berbicara mengenai isu penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, tetapi ia juga tidak lupa memuji kerja yang telah dilakukan oleh manajemen olahraga klub pada musim panas ini untuk memperkuat skuad.

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya menggelar pertemuan kemarin bersama presiden klub Joan Laporta dan direktur olahraga Deco di kota olahraga, di mana isu penyerang Atletico Madrid tersebut menjadi bahan pembahasan, sebelum hari ini ia melontarkan pernyataan singkat namun jelas.

Flick berkata: "Presiden kemarin telah menyampaikan pesan yang jelas, dan Deco serta saya sepenuhnya sepakat dengannya." Dalam jawaban keduanya, Flick berbicara lebih panjang mengenai situasi Julian serta kerja yang dilakukan klub untuk membentuk skuad yang kompetitif. Pelatih asal Jerman itu berkata: "Saya tidak ingin berbicara tentang Julian. Yang penting bagi saya hanyalah situasi klub. Kami telah menyelesaikan transfer-transfer yang sangat bagus di bursa transfer saat ini, dan target kami jelas, tetapi klub juga harus memikirkan masa depan, bukan hanya masa kini."

Ia menambahkan: "Sebagai pelatih, tentu saya akan berkata: berikan saya pemain-pemain terbaik yang bisa saya dapatkan dan yang paling berkualitas, tetapi hal itu bisa berhasil atau tidak. Saya memiliki kepercayaan penuh pada kualitas yang saat ini kami miliki di tim ini."

Di tengah ketidakjelasan ini, Julian Alvarez tidak berlatih hari ini bersama Atletico Madrid, sementara sumber-sumber klub asal Madrid itu menjelaskan bahwa "pemain tersebut mengalami malam yang buruk" untuk menjelaskan ketidakhadirannya dalam latihan.