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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Impian Flick semakin dekat: Rodri bersiap tampil perdana, pesan baru soal Alvarez

Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Rodri
J. Alvarez
H. Flick
Pedri
Spanyol
Argentina
Jerman

Pelatih Barcelona menentukan waktu kembalinya Gavi

Dalam konferensi pers yang membawa lebih dari satu pesan menjelang pertandingan melawan Athletic Bilbao, pada pekan kedua Liga, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis, pelatih Hansi Flick mendapati dirinya berhadapan dengan sejumlah persoalan yang melampaui batas pertandingan yang akan datang, antara nama-nama yang mendekati kembalinya penampilan, dan nama lain yang absen akibat cedera, di tengah pertanyaan yang terus mengalir seputar wujud Barcelona saat ini dan apa yang dibutuhkannya pada fase mendatang.

Pelatih asal Jerman itu berbicara dengan jelas mengenai pilihan-pilihannya, sekaligus membela kekuatan skuadnya saat ini dan kerja yang dilakukan manajemen klub, pada saat bursa transfer mendekati jam-jam terakhirnya, sementara spekulasi kian meningkat seputar transfer pemain Argentina Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid.

  • Impian Flick: Rodri dan Pedri bersama

    Hansi Flick memastikan kondisi Rodri jelang laga menghadapi Athletic Bilbao, menegaskan bahwa gelandang asal Spanyol itu telah siap menjalani pertandingan pertamanya bersama Barcelona.

    Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Ya, dia bisa bermain, dan kami punya rencana untuk memainkannya," setelah Rodri melanjutkan latihannya bersama tim sejak Senin.

    Flick juga berbicara dengan antusias mengenai kemungkinan memadukan Rodri dan Pedri di lini tengah Barcelona, sembari juga menyinggung nama Marc Bernal.

    Ia mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Mundo Deportivo: "Rodri adalah salah satu pemain terbaik, dan dia seorang pemimpin dalam arti sesungguhnya. Bersama Pedri kami bisa mengendalikan permainan dan bola," seraya merujuk pada apa yang terjadi saat menghadapi Elche, ketika penguasaan bola dan dominasi Barcelona atas pertandingan membaik setelah Pedri masuk.

    Ia menambahkan: "Saya sangat berharap bisa melihat mereka berdua bermain bersama di Barcelona, dan mereka akan berada di level puncak."

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  • Javi absen, tapi lini pertahanan tak jadi kekhawatiran Flick

    Flick memastikan absennya Gavi pada laga melawan Athletic Bilbao dan Rayo Vallecano, setelah cedera yang dialaminya pada lutut kanan saat menghadapi Elche. Ia menjelaskan bahwa kondisi sang pemain telah membaik, dan pemeriksaan tidak menemukan masalah yang mengkhawatirkan, tetapi ia membutuhkan waktu sekitar satu pekan sebelum kembali.

    Di sisi lain, Flick menyatakan kepuasannya terhadap pilihan-pilihan di lini pertahanan yang tersedia, seraya menunjuk kemampuan Eric Garcia, Jules Kounde, dan Gerard Martin untuk bermain di lebih dari satu posisi, di samping Andreas Christensen dan Pau Cubarsi, yang ia sebut sebagai "salah satu bek terbaik".

    Ia juga menegaskan keinginannya untuk menjaga kebugaran Cubarsi dengan harapan sang pemain akan tampil dalam banyak pertandingan pada musim ini.

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  • "Saya tidak ingin membicarakan berkas Alvarez"

    Pelatih Barcelona itu berbicara mengenai isu penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, tetapi ia juga tidak lupa memuji kerja yang telah dilakukan oleh manajemen olahraga klub pada musim panas ini untuk memperkuat skuad.

    Pelatih asal Jerman itu sebelumnya menggelar pertemuan kemarin bersama presiden klub Joan Laporta dan direktur olahraga Deco di kota olahraga, di mana isu penyerang Atletico Madrid tersebut menjadi bahan pembahasan, sebelum hari ini ia melontarkan pernyataan singkat namun jelas.

    Flick berkata: "Presiden kemarin telah menyampaikan pesan yang jelas, dan Deco serta saya sepenuhnya sepakat dengannya." Dalam jawaban keduanya, Flick berbicara lebih panjang mengenai situasi Julian serta kerja yang dilakukan klub untuk membentuk skuad yang kompetitif. Pelatih asal Jerman itu berkata: "Saya tidak ingin berbicara tentang Julian. Yang penting bagi saya hanyalah situasi klub. Kami telah menyelesaikan transfer-transfer yang sangat bagus di bursa transfer saat ini, dan target kami jelas, tetapi klub juga harus memikirkan masa depan, bukan hanya masa kini."

    Ia menambahkan: "Sebagai pelatih, tentu saya akan berkata: berikan saya pemain-pemain terbaik yang bisa saya dapatkan dan yang paling berkualitas, tetapi hal itu bisa berhasil atau tidak. Saya memiliki kepercayaan penuh pada kualitas yang saat ini kami miliki di tim ini."

    Di tengah ketidakjelasan ini, Julian Alvarez tidak berlatih hari ini bersama Atletico Madrid, sementara sumber-sumber klub asal Madrid itu menjelaskan bahwa "pemain tersebut mengalami malam yang buruk" untuk menjelaskan ketidakhadirannya dalam latihan.

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  • Membangun untuk masa depan: "Kita harus menemukan solusi"

    Flick melanjutkan: "Tentu saja, kami harus menangani beberapa situasi, dan mungkin menemukan solusi untuk beberapa pertandingan, tapi kualitas yang kami miliki sangat luar biasa."

    Flick memuji kinerja yang dilakukan oleh klub dan Deco, dengan mengatakan: "Klub dan Deco melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena mereka juga melihat ke masa depan, ke tiga, empat, atau lima tahun mendatang. Ini hal yang baik dan membantu menjaga stabilitas klub, yang merupakan keinginan kita semua."

    Flick menutup pernyataannya dengan menegaskan besarnya kerja yang telah dilakukan selama musim panas demi meningkatkan level tim.

    Hanya tersisa 6 hari sebelum penutupan bursa transfer, sementara Barcelona akan terus menjajaki peluangnya untuk merekrut Julian Alvarez, yang masih bersikeras dengan keinginannya mengenakan kostum tim Catalan tersebut.

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