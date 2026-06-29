Imigrasi dan Identitas... Pertemuan Maroko dan Belanda Lebih dari Sekadar Pertemuan Biasa

Kisah ini dimulai dengan Idris Bousta, yang lahir di kawasan De Burches, ibu kota Amsterdam, dan menjadi pemain pertama yang lahir di Belanda dan berdarah Maroko yang membela tim nasional Belanda, ketika Frank Rijkaard memberinya kesempatan untuk tampil perdana melawan Jerman pada November 1998.

Pada saat itu, tidak ada perdebatan besar mengenai masa depannya di level internasional, karena Maroko sama sekali tidak menghubunginya.

Setelah itu, Bosta tampil dalam dua pertandingan bersama Maroko, setelah sebelumnya hanya bermain dalam tiga pertandingan bersama Belanda—sebuah peralihan yang diizinkan pada masa itu sesuai peraturan FIFA, karena penampilannya bersama tim nasional Belanda hanya dalam pertandingan persahabatan.

Namun, menyederhanakan peralihan ini semata-mata sebagai masalah kebijakan akan menjadi penyederhanaan yang keliru; bagi banyak pemain berkewarganegaraan ganda, keputusan tersebut selalu merupakan keputusan pribadi yang mendalam, yang ditentukan oleh keluarga, budaya, dan peluang, sama seperti ditentukan oleh paspor atau perdebatan publik.

Namun, hubungan antara Asosiasi Sepak Bola Belanda dan Maroko telah berubah secara drastis; hampir satu dari setiap empat pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026 lahir di luar negara yang diwakilinya.

Selain itu, 8 dari 48 tim di turnamen ini memiliki jumlah pemain yang lahir di luar negeri yang sama dengan atau melebihi jumlah yang lahir di dalam negeri, yang secara jelas mencerminkan bagaimana sepak bola internasional modern terkait dengan pola-pola migrasi.

Hanya sedikit tim yang mencerminkan perkembangan ini seperti “Singa Atlas”, di mana 19 dari 26 pemain dalam skuad pelatih Mohamed Wahbi lahir di luar Maroko.