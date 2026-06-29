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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Imigrasi dan Identitas... Pertemuan Maroko dan Belanda Lebih dari Sekadar Pertemuan Biasa

FEATURES
Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
H. Ziyech
N. Mazraoui
Belanda
Maroko

Setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia berubah menjadi wadah di mana isu-isu sejarah, imigrasi, dan identitas saling berpadu, di mana tim-tim nasional menceritakan kisah-kisah yang melampaui batas lapangan hijau. 

Ada negara yang mengekspor ide-ide, ada pula yang mengekspor pemain, dan semakin banyak negara yang kini melakukan keduanya secara bersamaan.

BBC Sport menyebutkan dalam laporannya bahwa hanya sedikit pertandingan di Piala Dunia 2026 yang mencerminkan perpaduan ini, seperti halnya pertandingan antara Belanda dan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia.

Selama beberapa dekade, Belanda telah menjadi tujuan alami bagi para pemain sepak bola yang lahir di wilayah Belanda dan berasal dari keturunan Maroko.

Dulu, ada anggapan umum bahwa setiap pemain keturunan Maroko yang mencapai level yang dibutuhkan untuk membela timnas “De Jongens” akan memilih Belanda tanpa ragu, namun asumsi ini tidak lagi berlaku saat ini.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perubahan hubungan antara Federasi Sepak Bola Belanda dan Federasi Sepak Bola Maroko

    Kisah ini dimulai dengan Idris Bousta, yang lahir di kawasan De Burches, ibu kota Amsterdam, dan menjadi pemain pertama yang lahir di Belanda dan berdarah Maroko yang membela tim nasional Belanda, ketika Frank Rijkaard memberinya kesempatan untuk tampil perdana melawan Jerman pada November 1998.

    Pada saat itu, tidak ada perdebatan besar mengenai masa depannya di level internasional, karena Maroko sama sekali tidak menghubunginya.

    Setelah itu, Bosta tampil dalam dua pertandingan bersama Maroko, setelah sebelumnya hanya bermain dalam tiga pertandingan bersama Belanda—sebuah peralihan yang diizinkan pada masa itu sesuai peraturan FIFA, karena penampilannya bersama tim nasional Belanda hanya dalam pertandingan persahabatan.

    Namun, menyederhanakan peralihan ini semata-mata sebagai masalah kebijakan akan menjadi penyederhanaan yang keliru; bagi banyak pemain berkewarganegaraan ganda, keputusan tersebut selalu merupakan keputusan pribadi yang mendalam, yang ditentukan oleh keluarga, budaya, dan peluang, sama seperti ditentukan oleh paspor atau perdebatan publik.

    Namun, hubungan antara Asosiasi Sepak Bola Belanda dan Maroko telah berubah secara drastis; hampir satu dari setiap empat pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026 lahir di luar negara yang diwakilinya.

    Selain itu, 8 dari 48 tim di turnamen ini memiliki jumlah pemain yang lahir di luar negeri yang sama dengan atau melebihi jumlah yang lahir di dalam negeri, yang secara jelas mencerminkan bagaimana sepak bola internasional modern terkait dengan pola-pola migrasi.

    Hanya sedikit tim yang mencerminkan perkembangan ini seperti “Singa Atlas”, di mana 19 dari 26 pemain dalam skuad pelatih Mohamed Wahbi lahir di luar Maroko.

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  • MOROCCO-FRANCE-FBL-WC-2026AFP

    Maroko berinvestasi dalam pencarian pemain berkewarganegaraan ganda

    Sejak lebih dari satu dekade lalu, Federasi Sepak Bola Maroko mulai melakukan investasi besar-besaran dalam pencarian pemain berkewarganegaraan ganda di Eropa.

    Para pencari bakat tersebar di Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda, tidak hanya untuk memantau talenta-talenta tersebut, tetapi juga untuk membangun hubungan yang kuat dengan mereka dan keluarga mereka bertahun-tahun sebelum mereka mencapai level tim nasional senior.

    Mantan Direktur Teknis Federasi Sepak Bola Maroko, Pim Verbeek, kemudian menjelaskan bahwa proses perekrutan tersebut tidak hanya terbatas pada pemain itu sendiri, melainkan keluarga juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dari sepak bola dalam memengaruhi keputusannya.

    Kebijakan ini telah mengubah masa depan tim nasional Maroko; pada Piala Dunia 2018, daftar pemainnya mencakup 5 pemain yang lahir di Belanda.

    Empat tahun kemudian, ketika Maroko menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia, skuadnya mencakup 14 pemain yang lahir di luar negeri.

    Tentu saja, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Pada tahun-tahun setelah pengalaman Bosta, pemain seperti Ibrahim Afellay memilih mewakili Belanda, setelah tergoda oleh kesempatan bermain bersama salah satu tim nasional terbaik di dunia.

    Sementara itu, Maroko terus mengembangkan strateginya secara bertahap, dengan mempererat hubungan dengan para pemain berkewarganegaraan ganda jauh sebelum mereka bergabung dengan tim nasional senior.

  • Morocco v Peru: International FriendlyGetty Images Sport

    Generasi yang berubah... dan keputusan Ziyech

    Tidak ada yang lebih mencerminkan perubahan ini—yakni keputusan tersebut—daripada Hakim Ziyech. Ia lahir di kota Dronten, tumbuh besar sepenuhnya dalam sistem sepak bola Belanda, membela tim-tim junior Belanda, dan bahkan dipanggil ke tim nasional senior pada tahun 2015.

    Meskipun cedera membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan pertamanya, apa yang terjadi setelah itu jauh lebih berdampak daripada sekadar absen dalam pertandingan persahabatan.

    Setelah perubahan yang terjadi di jajaran pelatih Belanda pasca kepergian Guus Hiddink, Ziyech mulai merasa tidak cukup dihargai, sedangkan Maroko membuatnya merasa sebagai sosok yang tak tergantikan.

    Pejabat Federasi Sepak Bola Maroko terus menjalin komunikasi dengannya, menjelaskan visi olahraga jangka panjang kepada Ziyech, dan menawarkan proyek di mana ia akan menjadi salah satu wajah utama tim nasional.

    Ketika Ziyech kemudian memilih untuk membela Maroko pada akhir tahun itu, banyak orang di Belanda yang terkejut.

    Namun penjelasannya sangat sederhana, ia berkata, “Saya selalu merasa sebagai orang Maroko… Anda memilih dengan hati.”

    Maroko terbiasa melihat talenta-talenta terbaiknya yang memiliki kewarganegaraan ganda memilih tim-tim besar Eropa, tetapi tiba-tiba salah satu pemain terbaik Liga Belanda memutuskan untuk membela “Singa Atlas” alih-alih “Kincir Angin”.

    Yang lain pun mengikuti jejaknya; Nasser Mazraoui lahir di Liderdorp sebelum bergabung dengan akademi Ajax, sementara Sofyan Amrabat dibesarkan di kota Hoorn, dan Anas Salahuddin tumbuh besar di sekolah-sekolah sepak bola Belanda sebelum memilih mewakili Maroko.

    Sedangkan Ismail Al-Saybari, meskipun lahir di Spanyol, pembentukannya sebagai pemain sepak bola hampir sepenuhnya terjadi di akademi PSV Eindhoven.

    Dan terlepas dari apakah para pemain ini akan mampu mengamankan tempat di skuad terkuat tim nasional Belanda yang dipimpin oleh Ronald Koeman atau tidak, hal itu bukanlah inti dari permasalahan ini.

    Mereka semua adalah pemain elit yang lulus dari sistem sepak bola Belanda, namun kini justru mendukung salah satu pesaing utama Belanda di kancah internasional.

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