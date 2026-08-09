Narasi paling mengejutkan adalah bahwa Roy Pedro, direktur olahraga Al Ahli, menginginkan kepergian Mendy, karena keyakinannya bahwa sang penjaga gawang mencampuri urusan teknis yang melampaui perannya sebagai pemain di dalam tim.

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Menurut kabar yang beredar, situasi Mendy tidak terkait dengan penampilannya di dalam lapangan, melainkan dengan cara ia menangani sejumlah urusan khusus tim, hal yang membuka pintu bagi pembicaraan mengenai kemungkinan mengakhiri petualangannya bersama Al Ahli meski kontraknya masih berjalan.

Namun narasi ini tetap dalam kerangka laporan yang beredar, terutama karena hingga kini belum ada sikap resmi dari Al Ahli maupun Mendy yang menegaskan adanya perselisihan langsung antara kedua belah pihak.