Masa depan penjaga gawang asal Senegal, Edouard Mendy, bersama Al-Ahli Saudi menjadi bahan perdebatan dalam beberapa hari terakhir, setelah kiper veteran tersebut masuk dalam lingkaran pemberitaan yang menyebut adanya keinginan untuk melepasnya dari skuad "Ar-Raqi" pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, meskipun sang pemain masih terikat kontrak dengan klub.
Kisah ini tidak berhenti sebatas adanya ketertarikan untuk melepas sang kiper, tetapi juga dikaitkan dengan laporan-laporan yang menyebut adanya perselisihan internal serta cara Mendy menangani sejumlah urusan terkait tim. Hal itu membuat namanya begitu menonjol di balik layar Al-Ahli, dan membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam klub.