Ikon Real Madrid, Sergio Ramos, memberikan kabar terbaru mengenai tawaran akuisisi Sevilla
Pembicaraan mengenai akuisisi semakin menguat
Menurut ESPN, bek veteran tersebut memimpin sebuah konsorsium yang didukung oleh grup investasi Five Eleven Capital, dengan tujuan menjadi pemegang saham mayoritas di klub asal Andalusia tersebut. Pemain berusia 40 tahun ini, yang berstatus bebas transfer sejak hengkang dari klub Meksiko Rayados de Monterrey pada Desember 2025, telah membuat kemajuan signifikan dalam proses yang dimulai akhir tahun lalu. Para pendukung Sevilla semakin antusias dengan prospek kembalinya pahlawan lokal ini dalam kapasitas sebagai anggota dewan direksi untuk menstabilkan tim yang dalam beberapa musim terakhir terancam degradasi.
Saat berbicara dalam sebuah acara di Seville pada hari Selasa, mantan kapten timnas Spanyol itu mengisyaratkan bahwa penyelesaian negosiasi yang sedang berlangsung mungkin akan segera tercapai. Optimisme yang ia tunjukkan mengindikasikan bahwa konsorsium tersebut telah melewati beberapa rintangan awal yang diperlukan untuk memfinalisasi pergantian kepemimpinan di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan. "Saya rasa akan ada kabar dalam beberapa bulan, atau bahkan beberapa minggu, dan kami berharap itu adalah kabar yang kita semua harapkan," kata Ramos kepada wartawan saat ditanya mengenai perkembangan proses pengambilalihan tersebut. "Semuanya berjalan lancar."
Akhir dari sebuah era di lapangan
Meskipun akuisisi ini menandai babak baru yang menarik bagi Ramos, hal ini juga akan mengakhiri segala harapan baginya untuk kembali bermain di liga Spanyol. Peraturan di La Liga melarang pemain aktif memiliki saham kepemilikan langsung di klub yang berkompetisi dalam sistem liga yang sama. Hal ini membuat bek legendaris tersebut dihadapkan pada pilihan sulit terkait masa depannya dalam waktu dekat. Jika pembelian tersebut berhasil, Ramos mungkin terpaksa pensiun sepenuhnya dari sepak bola profesional atau melanjutkan kariernya di negara lain. "Saya merasa sangat baik," tambah Ramos mengenai situasinya saat ini di luar lapangan. "Saat ini saya menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan benar-benar menikmatinya."
Menyelamatkan sebuah klub yang sedang dalam krisis
Tawaran ini datang di saat Sevilla sangat membutuhkannya, setelah menjalani musim yang penuh cobaan. Klub ini hanya berhasil meraih sembilan kemenangan dari 31 pertandingan liga, sehingga kini berada sangat dekat dengan zona degradasi La Liga dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Keterlibatan tokoh-tokoh legendaris semakin memperkuat proposal pengambilalihan ini, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri era ketidakstabilan yang sedang melanda Ramon Sanchez-Pizjuan.