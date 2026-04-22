Ikon Real Madrid, Sergio Ramos, memberikan kabar terbaru mengenai tawaran akuisisi Sevilla

Meskipun akuisisi ini menandai babak baru yang menarik bagi Ramos, hal ini juga akan mengakhiri segala harapan baginya untuk kembali bermain di liga Spanyol. Peraturan di La Liga melarang pemain aktif memiliki saham kepemilikan langsung di klub yang berkompetisi dalam sistem liga yang sama. Hal ini membuat bek legendaris tersebut dihadapkan pada pilihan sulit terkait masa depannya dalam waktu dekat. Jika pembelian tersebut berhasil, Ramos mungkin terpaksa pensiun sepenuhnya dari sepak bola profesional atau melanjutkan kariernya di negara lain. "Saya merasa sangat baik," tambah Ramos mengenai situasinya saat ini di luar lapangan. "Saat ini saya menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan benar-benar menikmatinya."