IKON: Fabio Grosso - Pahlawan Piala Dunia Italia yang Tak Terduga

Sebelum Piala Dunia, tidak ada yang akan percaya bahwa Grosso akan menjadi pahlawan nasional. Bukan hanya kemenangan Azzurri dianggap tidak mungkin mengingat skandal Calciopoli yang melanda sepak bola Italia menjelang turnamen, tetapi Grosso juga jauh dari nama yang dikenal luas.

"Jalan hidupku adalah jalan seorang pemuda yang sangat mencintai sepak bola, telah menghabiskan empat tahun di liga Eccellenza, dan pada usia 22 tahun aku berada di C2. Paling banter, aku bisa bermimpi bermain di Serie A," jelas Grosso kepada La Repubblica. "Tapi di balik mimpi ada utopia. Mereka akan berkata kepadaku, ‘Ayo, kami akan membawamu bermain di sini atau di sana’, tapi aku hanya meminta mereka membiarkanku di tempatku. ‘Jika aku bisa’, jawabku, ‘aku akan sampai di sana nanti’. Aku ingin mengikuti jalanku sendiri tanpa terburu-buru."

Sebuah kisah dari masa-masa bermainnya bersama Renato Curi menggambarkan karakter Grosso dengan sempurna: "Saya masih sangat muda, dan pada malam sebelum pertandingan pertama kami di Serie D, pelatih saya menelepon pemain-pemain utama pada malam sebelum pertandingan untuk informasi terbaru. Namun, ketika dia menelepon rumah saya, dia tidak bisa menghubungi saya. Saya sedang keluar dengan teman-teman saya. Saya menganggap semuanya seperti permainan... Saya masih merasa seperti pemain amatir. Tapi dia sangat percaya pada saya.

"Ibu saya menelepon saya untuk memberitahu tentang panggilan telepon itu. Dia juga kecewa. Keesokan harinya, ada pertemuan untuk membahas apa yang terjadi, tentang kekecewaan yang saya sebabkan pada pelatih. Dalam pertandingan, saya mencetak hat-trick dan kami menang 6-2. Sejak hari itu, saya menjadi profesional."

Grosso masuk dalam sejarah sebagai bek sayap yang hebat, tapi sedikit yang mengingat awal karirnya sebagai gelandang serang. "Saya adalah seorang seniman yang menjadi bek sayap untuk mengembangkan karir saya," katanya kepada La Repubblica. "Saya selalu bermain sebagai nomor 10, lalu di Perugia bek kiri diskors dan saya bermain di sana. Alih-alih dipindahkan ke Serie C, saya menjadi starter di Serie A dan memulai kehidupan baru. Di persimpangan jalan, saya hampir selalu memilih jalan yang benar. Itu adalah keberuntungan, tetapi tidak hanya itu.

"Pada debut Serie A saya di San Siro melawan Inter, saya hampir mencetak gol penyeimbang di menit ke-91," lanjutnya. "Saya membentur tiang gawang. Kemudian, Inter melakukan serangan balik, saya melakukan pelanggaran dan diusir dari lapangan. Saya bisa saja hancur, tapi entah bagaimana saya bangkit kembali. Dan saya tidak menyesal: saya selalu menjadi diri sendiri."

Kemenangan Grosso adalah kemenangan seorang pemimpi; penalti di Berlin adalah puncak kariernya sebagai pemain sepak bola yang baik, bukan sebagai bintang. Dia menerima label itu tanpa ragu-ragu.

"Masalahnya adalah ekspektasi umum: saya bukan [Antonio] Cabrini atau Paolo Rossi, saya bukan Salvatore Schillaci, tapi semua orang mengharapkan saya menjadi seperti mereka. Itulah mengapa saya tidak suka membicarakan penalti saya di Berlin; itu bagian dari perjalanan, sebuah episode, tapi saya mengalami begitu banyak hal sebelum dan setelah tendangan itu. Sedikit orang yang menyadarinya, tapi itu tidak masalah.

"Saya selalu bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang amatir yang secara bertahap naik ke level profesional, mulai dari level yang sangat rendah, di antara para juara sejati. Saya tidak yakin dengan kualitas saya untuk berada di sana, tapi saya tahu cara berada di sana."