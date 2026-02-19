IKON: Fabio Grosso - Pahlawan Piala Dunia Italia yang Tak Terduga

‘Bola dibersihkan, Pirlo ada di sana, Pirlo, Pirlo lagi, dengan tumitnya, tendangan... Gol! Gol, Grosso! Grosso! Gol oleh Grosso, gol oleh Grosso, gol oleh Grosso! Satu menit lagi, satu menit lagi, gol oleh Grosso, gol oleh Grosso, gol oleh Grosso. Luar biasa, luar biasa, kita unggul dan tinggal satu menit lagi. Kita unggul dan tinggal satu menit lagi. Gol oleh Grosso, gol oleh Grosso.’
Hampir 20 tahun telah berlalu sejak malam itu di Dortmund, tetapi para penggemar Italia masih ingat dengan jelas soundtrack Piala Dunia 2006, yang terakhir dimenangkan oleh Azzurri.
Pada 4 Juli, Italia memasuki sarang singa Westfalenstadion untuk menghadapi tuan rumah dan favorit turnamen, Jerman. Tim Italia yang diunggulkan ingin mengalahkan seluruh negara, yang telah menyiapkan pemakaman klasik untuk mereka di koran-koran, dengan judul seperti 'Pizza Arrivederci'.
Pertandingan yang tegang dan seimbang itu berlanjut hingga perpanjangan waktu. Alberto Gilardino membentur tiang gawang, Gianluca Zambrotta membentur mistar gawang, dan Gigi Buffon melakukan penyelamatan ajaib dari tendangan Lukas Podolski. Kemudian, pada menit ke-119, saat tendangan sudut Alessandro Del Piero dihalau oleh pertahanan Jerman, Andrea Pirlo melihat celah yang seolah-olah tidak ada dan menemukan Fabio Grosso tanpa pengawalan di kotak penalti. Grosso mengalahkan Jens Lehmann dengan tendangan kiri yang tak terbendung melintasi gawang.
Satu menit kemudian, Del Piero mencetak gol kedua, dibantu oleh Gilardino, mengunci kemenangan dan mengirim Italia ke Berlin, di mana mereka akan memenangkan Piala Dunia keempat mereka, melalui adu penalti, melawan Prancis. Namun, gol kemenangan Grosso melawan Jerman lah yang mencatat sejarah. Perayaannya, berlari ke arah titik tak tentu di lapangan sambil menggelengkan kepala dan berteriak, ‘Aku tak percaya, aku tak percaya, aku tak percaya,’ menjadi ikonik.
Grosso akhirnya memeluk Zambrotta, Fabio Cannavaro, dan Buffon, yang berlari sepanjang lapangan untuk merayakan bersama dengannya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Marco Materazzi, yang setelah 120 menit bertarung tidak memiliki tenaga untuk mencapai rekan-rekannya. Ia malah berlutut dan memeluk orang terdekatnya: wasit Meksiko Benito Archundia, yang berusaha sia-sia untuk melepaskan bek tengah Italia itu.
Gol tersebut mengubah karier Grosso, teriakannya bergema seperti teriakan Marco Tardelli di final Piala Dunia 1982, saat generasi baru Italia merasakan kejayaan global.