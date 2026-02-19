Goal.com
IKON: Fabio Grosso - Pahlawan Piala Dunia Italia yang Tak Terduga

Pada musim panas 2006, beberapa malam mengubah Fabio Grosso dari seorang pendatang menjadi pahlawan nasional Italia. Dari tendangan kaki kiri yang menentukan melawan Jerman hingga penalti sempurna di Berlin, kisah Grosso adalah cerita luar biasa tentang kerendahan hati, keberanian, dan takdir yang membawanya dari lapangan Serie C2 hingga final Piala Dunia. Ini adalah ICONS - podcast dan seri fitur GOAL yang mengulas kembali 10 Piala Dunia terakhir melalui momen, tokoh, dan kontroversi yang mendefinisikannya, menghidupkan kembali semangat setiap turnamen.

‘Bola dibersihkan, Pirlo ada di sana, Pirlo, Pirlo lagi, dengan tumitnya, tendangan... Gol! Gol, Grosso! Grosso! Gol oleh Grosso, gol oleh Grosso, gol oleh Grosso! Satu menit lagi, satu menit lagi, gol oleh Grosso, gol oleh Grosso, gol oleh Grosso. Luar biasa, luar biasa, kita unggul dan tinggal satu menit lagi. Kita unggul dan tinggal satu menit lagi. Gol oleh Grosso, gol oleh Grosso.’

Hampir 20 tahun telah berlalu sejak malam itu di Dortmund, tetapi para penggemar Italia masih ingat dengan jelas soundtrack Piala Dunia 2006, yang terakhir dimenangkan oleh Azzurri.

Pada 4 Juli, Italia memasuki sarang singa Westfalenstadion untuk menghadapi tuan rumah dan favorit turnamen, Jerman. Tim Italia yang diunggulkan ingin mengalahkan seluruh negara, yang telah menyiapkan pemakaman klasik untuk mereka di koran-koran, dengan judul seperti 'Pizza Arrivederci'.

Pertandingan yang tegang dan seimbang itu berlanjut hingga perpanjangan waktu. Alberto Gilardino membentur tiang gawang, Gianluca Zambrotta membentur mistar gawang, dan Gigi Buffon melakukan penyelamatan ajaib dari tendangan Lukas Podolski. Kemudian, pada menit ke-119, saat tendangan sudut Alessandro Del Piero dihalau oleh pertahanan Jerman, Andrea Pirlo melihat celah yang seolah-olah tidak ada dan menemukan Fabio Grosso tanpa pengawalan di kotak penalti. Grosso mengalahkan Jens Lehmann dengan tendangan kiri yang tak terbendung melintasi gawang.

Satu menit kemudian, Del Piero mencetak gol kedua, dibantu oleh Gilardino, mengunci kemenangan dan mengirim Italia ke Berlin, di mana mereka akan memenangkan Piala Dunia keempat mereka, melalui adu penalti, melawan Prancis. Namun, gol kemenangan Grosso melawan Jerman lah yang mencatat sejarah. Perayaannya, berlari ke arah titik tak tentu di lapangan sambil menggelengkan kepala dan berteriak, ‘Aku tak percaya, aku tak percaya, aku tak percaya,’ menjadi ikonik.

Grosso akhirnya memeluk Zambrotta, Fabio Cannavaro, dan Buffon, yang berlari sepanjang lapangan untuk merayakan bersama dengannya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Marco Materazzi, yang setelah 120 menit bertarung tidak memiliki tenaga untuk mencapai rekan-rekannya. Ia malah berlutut dan memeluk orang terdekatnya: wasit Meksiko Benito Archundia, yang berusaha sia-sia untuk melepaskan bek tengah Italia itu.

Gol tersebut mengubah karier Grosso, teriakannya bergema seperti teriakan Marco Tardelli di final Piala Dunia 1982, saat generasi baru Italia merasakan kejayaan global.

  Italian goalkeeper Gianluigi Buffon (L)

    Sangat penting

    2006 tanpa diragukan lagi adalah Piala Dunia Grosso. Lebih dari Buffon, Francesco Totti, Pirlo, atau Cannavaro yang akhirnya memenangkan Ballon d’Or. Kisah Grosso unik, perjalanannya sebagus dan se mengejutkan, dari pemain cadangan menjadi starter, dari pemain tambahan menjadi protagonis utama.

    Bahkan Marcello Lippi, yang secara konsisten memanggil Grosso untuk pertandingan kualifikasi dan memilihnya dalam skuad 23 pemainnya untuk turnamen setelah musim yang bagus bersama Palermo, tidak pernah membayangkan bahwa dia memiliki bek sayap kelas dunia di tangannya.#

    Gol Grosso melawan Jerman hanyalah salah satu dari banyak momen gemilang yang dia ciptakan sepanjang bulan itu. Setelah ditinggalkan di bangku cadangan dalam satu-satunya pertandingan yang tidak dimenangkan Italia di turnamen, imbang 1-1 melawan Amerika Serikat dalam pertandingan grup kedua, Grosso menjadi kunci melawan Australia di babak 16 besar dan melawan Prancis di final, mengonversi penalti penentu yang membawa Italia ke puncak sepak bola dunia.

    Kemenangan melawan Australia, yang dilatih oleh Guus Hiddink yang tangguh, menjadi titik balik Italia di Piala Dunia. Penalti Totti di menit-menit akhir yang memastikan Italia lolos ke perempat final, dicetak oleh Grosso sekitar 40 menit setelah Azzurri bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Materazzi karena pelanggaran terhadap Mark Bresciano. Meskipun Lucas Neill dan Socceroos protes, Grosso dan Italia tidak bisa dihentikan.

    "Itu adalah penalti yang jelas," kata Grosso dalam wawancara dengan media Italia. "Saya menggerakkan bola dan bek memblokir saya dari belakang dengan bahunya. Tentu saja, lari saya tidak terlihat bagus, dan cukup melelahkan mengingat tahap pertandingan, tapi itu pasti efektif."

    Totti akhirnya mencetak gol, tetapi tanpa kontribusi Grosso, ceritanya mungkin akan berbeda.

  Fabio Grosso Winning Goal 2006

    Dampak akhir

    Setelah penampilannya yang mengesankan melawan Australia dan Jerman, Grosso menandai pertandingan paling penting dalam sejarah sepak bola: final Piala Dunia, dengan mencetak penalti kelima yang menentukan dalam adu penalti pada momen krusial.

    “Mengapa saya?” adalah respons instingtif Grosso kepada Lippi saat pelatih itu memberitahunya bahwa dia akan menjadi penendang penalti kelima setelah Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi, dan Del Piero. Totti telah diganti, dan meskipun striker Juventus Luca Toni dan kapten Cannavaro menjadi opsi, Lippi mempercayakan tanggung jawab itu kepada bek kiri yang kurang dikenal.

    “Kamu adalah pria di menit terakhir,” jawab Lippi dengan keyakinan penuh dan tanpa ragu, merujuk pada aksi heroik Grosso di babak sebelumnya. Namun, dia jauh dari seorang spesialis dalam hal tendangan penalti. Sebelum malam itu di Berlin, tendangan penalti terakhirnya terjadi lima tahun sebelumnya, pada 2001, saat dia bermain untuk Chieti di Serie C2, divisi keempat sepak bola Italia.

    Pada saat-saat seperti itu, dengan jutaan mata tertuju padamu, mengetahui bahwa kebahagiaan atau penderitaan, mimpi atau mimpi buruk bergantung sepenuhnya pada apa yang kamu lakukan dalam beberapa detik ke depan, tekanan bisa menguasai dirimu. Garis antara kegagalan dan keabadian sangat tipis.

    "Saya berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang di dalam diri," kenang Grosso dalam wawancara dengan situs web FIFA. "Pada momen-momen seperti itu, pengalaman tidak berarti apa-apa. Keterampilan teknis tentu diperlukan, tetapi yang paling penting adalah mampu mencapai keadaan mental tertentu sebelum mengambil tendangan."

    Kenangan akan momen-momen itu masih sangat jelas bagi para pendukung Italia meskipun sudah berlalu begitu lama. Langkah lambat Grosso, berusaha mengisolasi diri dari segala sesuatu dan semua orang, sebelum mengambil bola di tangannya dan meletakkannya dengan hati-hati di titik penalti. Lippi melepas kacamatanya dan mengusap matanya, sementara yang lain di bangku cadangan tidak ingin menonton. Cannavaro tetap diam, seperti yang dia lakukan selama empat tendangan penalti yang diambil oleh rekan-rekannya. Pirlo memeluknya dari belakang. Kamera kembali ke Grosso, yang menoleh ke arah wasit, lalu fokus kembali, menatap kosong, tidak ke arah Fabien Barthez maupun sudut gawang. Tatapannya tampak hilang, tanpa titik acuan. Ia dengan cepat menjilat bibir bawahnya, melirik ke atas sebentar, mengambil awalan yang panjang, dan melepaskan tendangan sempurna, tinggi, kuat, dan melintasi gawang, meninggalkan Barthez tanpa kesempatan saat ia melompat ke kanan. Gol kemenangan yang mengalahkan Prancis, musuh bebuyutan Italia, dan menempatkan Azzurri di takhta.

    "Saya akan selalu mengingat bahwa saya mengakhiri kutukan, yang melekat pada Italia dalam turnamen besar dan khususnya dalam pertandingan yang berakhir dengan perpanjangan waktu atau adu penalti," kata Grosso tentang momen penentu kemenangannya. "Dari final Piala Dunia 1994 hingga perempat final di Prancis '98, hingga final Euro 2000 yang sensasional, belum lagi Italia '90 dan Piala Dunia di Jepang dan Korea Selatan pada 2002. Kami sedikit khawatir sebelum pertandingan terakhir di Jerman pada 2006, tetapi kami berhasil menjaga ketenangan dan Mr Lippi memberikan bantuan yang menentukan dalam membantu kami menemukan kembali kepercayaan diri kami."

  Fabio Grosso Perugia

    Tiba-tiba

    Sebelum Piala Dunia, tidak ada yang akan percaya bahwa Grosso akan menjadi pahlawan nasional. Bukan hanya kemenangan Azzurri dianggap tidak mungkin mengingat skandal Calciopoli yang melanda sepak bola Italia menjelang turnamen, tetapi Grosso juga jauh dari nama yang dikenal luas.

    "Jalan hidupku adalah jalan seorang pemuda yang sangat mencintai sepak bola, telah menghabiskan empat tahun di liga Eccellenza, dan pada usia 22 tahun aku berada di C2. Paling banter, aku bisa bermimpi bermain di Serie A," jelas Grosso kepada La Repubblica. "Tapi di balik mimpi ada utopia. Mereka akan berkata kepadaku, ‘Ayo, kami akan membawamu bermain di sini atau di sana’, tapi aku hanya meminta mereka membiarkanku di tempatku. ‘Jika aku bisa’, jawabku, ‘aku akan sampai di sana nanti’. Aku ingin mengikuti jalanku sendiri tanpa terburu-buru."

    Sebuah kisah dari masa-masa bermainnya bersama Renato Curi menggambarkan karakter Grosso dengan sempurna: "Saya masih sangat muda, dan pada malam sebelum pertandingan pertama kami di Serie D, pelatih saya menelepon pemain-pemain utama pada malam sebelum pertandingan untuk informasi terbaru. Namun, ketika dia menelepon rumah saya, dia tidak bisa menghubungi saya. Saya sedang keluar dengan teman-teman saya. Saya menganggap semuanya seperti permainan... Saya masih merasa seperti pemain amatir. Tapi dia sangat percaya pada saya.

    "Ibu saya menelepon saya untuk memberitahu tentang panggilan telepon itu. Dia juga kecewa. Keesokan harinya, ada pertemuan untuk membahas apa yang terjadi, tentang kekecewaan yang saya sebabkan pada pelatih. Dalam pertandingan, saya mencetak hat-trick dan kami menang 6-2. Sejak hari itu, saya menjadi profesional."

    Grosso masuk dalam sejarah sebagai bek sayap yang hebat, tapi sedikit yang mengingat awal karirnya sebagai gelandang serang. "Saya adalah seorang seniman yang menjadi bek sayap untuk mengembangkan karir saya," katanya kepada La Repubblica. "Saya selalu bermain sebagai nomor 10, lalu di Perugia bek kiri diskors dan saya bermain di sana. Alih-alih dipindahkan ke Serie C, saya menjadi starter di Serie A dan memulai kehidupan baru. Di persimpangan jalan, saya hampir selalu memilih jalan yang benar. Itu adalah keberuntungan, tetapi tidak hanya itu.

    "Pada debut Serie A saya di San Siro melawan Inter, saya hampir mencetak gol penyeimbang di menit ke-91," lanjutnya. "Saya membentur tiang gawang. Kemudian, Inter melakukan serangan balik, saya melakukan pelanggaran dan diusir dari lapangan. Saya bisa saja hancur, tapi entah bagaimana saya bangkit kembali. Dan saya tidak menyesal: saya selalu menjadi diri sendiri."

    Kemenangan Grosso adalah kemenangan seorang pemimpi; penalti di Berlin adalah puncak kariernya sebagai pemain sepak bola yang baik, bukan sebagai bintang. Dia menerima label itu tanpa ragu-ragu.

    "Masalahnya adalah ekspektasi umum: saya bukan [Antonio] Cabrini atau Paolo Rossi, saya bukan Salvatore Schillaci, tapi semua orang mengharapkan saya menjadi seperti mereka. Itulah mengapa saya tidak suka membicarakan penalti saya di Berlin; itu bagian dari perjalanan, sebuah episode, tapi saya mengalami begitu banyak hal sebelum dan setelah tendangan itu. Sedikit orang yang menyadarinya, tapi itu tidak masalah.

    "Saya selalu bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang amatir yang secara bertahap naik ke level profesional, mulai dari level yang sangat rendah, di antara para juara sejati. Saya tidak yakin dengan kualitas saya untuk berada di sana, tapi saya tahu cara berada di sana."

  Fabio Grosso Juventus

    Penurunan

    Setelah 2006, karier Grosso mulai melejit, meskipun hanya di atas kertas. Kesuksesan di Berlin membuka pintu baginya untuk bergabung dengan Inter, di mana ia melakukan debutnya di Liga Champions dan memenangkan Scudetto di bawah asuhan Roberto Mancini, meskipun secara pribadi, hal-hal tidak berjalan sesuai harapan.

    Grosso mengakhiri musim dengan 35 penampilan di semua kompetisi, mencetak tiga gol, namun ia tidak menjadi bagian utama dari rencana Inter, sehingga pada akhir musim ia lebih memilih pindah ke klub Prancis Lyon. Dua tahunnya di Stade de Gerland dipenuhi dengan kesuksesan, di mana ia memenangkan gelar Ligue 1, Coupe de France, dan French Super Cup. Namun, pada musim panas 2009, Grosso memutuskan untuk kembali ke Italia dan bergabung dengan Juventus. Pada saat itu, kariernya sudah mulai meredup.

    Grosso menerima pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk pindah ke Turin, namun petualangannya di Juventus, di mana ia mengenakan jersey nomor 6 yang bersejarah, tidak berjalan lancar. Setelah musim debut yang baik, bek sayap ini kemudian diabaikan dari skuad, sebelum akhirnya dipanggil kembali oleh pelatih Luigi Delneri karena kebutuhan.

    Dengan kedatangan Antonio Conte di bangku cadangan, Grosso bermain dalam beberapa pertandingan, tetapi kemudian kembali diabaikan, hingga ia menjadi satu-satunya anggota skuad yang tidak ikut dalam upacara penyerahan trofi saat Juventus memenangkan gelar Serie A, dan ia meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada musim panas itu. Pada 5 Desember 2012, Grosso memutuskan untuk pensiun, dan ia menjelaskan alasannya beberapa bulan kemudian.

    "Saya memutuskan untuk meninggalkan lapangan sebagai pemain setelah mencapai kepuasan yang besar karena saya tidak lagi memiliki hasrat yang pernah membedakan saya. Saya pergi ke luar negeri dan bermain untuk tim-tim besar di Italia. Karier ini telah memberi saya begitu banyak dan akan selalu bersama saya. Saya ingin berhenti untuk lebih menikmati keluarga saya dan mengembangkan hobi seperti tenis dan tinju. Ini adalah hidup saya."

  Fabio Grosso Sassuolo

    Karier setelah pensiun

    Pada tahun 2013, Grosso memulai karier kepelatihannya bersama Juventus Primavera, awalnya sebagai asisten Andrea Zanchetta sebelum menggantikannya, di mana ia memenangkan Turnamen Viareggio pada tahun 2016, namun kalah dalam final Coppa Italia dan final liga melawan Inter dan Roma, masing-masing.

    Pada musim panas 2017, Grosso direkrut oleh klub Serie B Bari dan membawa mereka finis di posisi keenam, namun kontraknya diputus pada akhir musim akibat masalah di luar lapangan yang menyebabkan kebangkrutan klub. Grosso memulai lagi dengan klub kasta kedua Verona, namun dipecat pada pekan-pekan terakhir musim saat tim tersebut hampir mencapai zona playoff.

    Pengalaman pertama Grosso sebagai manajer di Serie A berakhir tragis, karena ia memimpin Brescia yang diperkuat Mario Balotelli dan menelan tiga kekalahan berturut-turut, yang mengakibatkan ia segera dipecat. Dari sana, ia pindah ke Swiss dan Sion, namun situasinya tidak jauh lebih baik, karena ia dipecat saat tim berada satu peringkat di atas zona degradasi.

    Pada Maret 2021, Grosso kembali ke Italia, menggantikan rekan pemenang Piala Dunia Alessandro Nesta di Frosinone, dan berhasil menyelamatkan tim dari degradasi. Ia tetap di Ciociaria hingga akhir musim 2022-2023, memastikan promosi ke Serie A dengan tiga pertandingan tersisa. Pada 16 Oktober 2023, ia menandatangani kontrak dengan Lyon, tetapi meninggalkan klub setelah hanya tujuh pertandingan, dengan catatan satu kemenangan, dua imbang, dan empat kekalahan. Petualangannya di Prancis lebih dikenal karena serangan terhadap bus tim Lyon oleh suporter Marseille, yang melemparkan benda-benda ke arah tim tamu di Velodrome, salah satunya mengenai mata Grosso.

    Sejak 2024, Grosso menjadi pelatih Sassuolo, yang musim lalu memenangkan Serie B dan promosi ke kasta tertinggi. Sebagai pelatih, sama seperti saat menjadi pemain, tujuannya adalah menang, tetapi itu bukan segalanya.

    "Saya tidak pernah menginginkan bantuan, saya tidak pernah hidup dari penghasilan saya. Saya tidak suka berbicara tentang hal-hal, saya suka melakukannya. Saya berhenti bermain dengan memotong segalanya, saya tiba-tiba berhenti. Seseorang menulis: ‘Grosso ingin pensiun’, dan saya sudah melakukannya enam bulan sebelumnya. Saya melakukannya dengan begitu diam-diam sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan saya tidak menulis buku, saya tidak menjadi selebriti televisi. Saya tetap di lapangan bersama para pemain.

    "Saya ingin mereka belajar untuk bertahan dalam situasi sulit, tidak puas dengan hanya melakukan yang minimal. Manusia memang takut akan tantangan, tapi rasa takut itu harus diubah menjadi keberanian. Dan di lapangan, jangan terlalu banyak berpikir: berpikir memperlambat tindakan. Bagi saya, melatih juga merupakan cara untuk membalas sebagian keberuntungan yang saya miliki. Saya ingin para pemain saya bahagia dan puas."

