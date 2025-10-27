Juventus telah memutuskan untuk berpisah dengan pelatih Igor Tudor, mengakhiri kebersamaan selama tujuh bulan, meski dia membawa klub finis di empat besar Serie A dan lolos ke Liga Champions. Namun setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan dan tekanan yang semakin meningkat, klub bertindak tegas dengan menunjuk pelatih Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, sebagai pelatih karteker. Nama Luciano Spalletti disebut sebagai kandidat kuat mengisi posisi lowong di kursi pelatih.

Juventus pulang dari Stadion Olimpico dengan membawa kekalahan 1-0 dari Lazio. Bianconeri kini gagal mencetak gol dalam empat pertandingan berturut-turut, dan delapan pertandingan tanpa kemenangan. Sebelum pengumuman pemecatan, pelatih asal Kroasia itu menghadapi media, dan membahas tanggung jawab serta moral para pemainnya, menawarkan perpaduan antara realisme dan perlawanan. Dia menegaskan skuad harus tetap bersatu dan bekerja lebih keras untuk memperbaiki kesalahan mereka.

“Juventus FC mengumumkan telah membebastugaskan Igor Tudor sebagai pelatih kepala, beserta stafnya yang terdiri dari Ivan Javorcic, Tomislav Rogic, dan Riccardo Ragnacci,” demikian bunyi pernyataan klub.

“Klub berterima kasih kepada Igor Tudor dan seluruh stafnya atas profesionalisme dan dedikasi mereka selama beberapa bulan terakhir, dan mendoakan yang terbaik bagi karir mereka di masa depan.”