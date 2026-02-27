Igor Tudor mengakui bahwa peran di Tottenham merupakan tantangan terbesar dalam kariernya, saat pelatih asal Kroasia ini berusaha membawa Spurs keluar dari zona degradasi

Spurs saat ini berada di peringkat ke-16, hanya empat poin di atas zona degradasi dengan 11 pertandingan tersisa. Masa depan Spurs di Premier League terancam setelah rentetan hasil buruk selama bulan-bulan musim dingin membuat klub London ini terancam degradasi ke Championship. Tudor bertekad untuk mengabaikan segala gangguan eksternal agar skuadnya tetap fokus pada perjuangan bertahan.

"Kita harus fokus pada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan, dan kurang memikirkan orang lain. Itu selalu baik dan akan baik," kata Tudor.

Meskipun mengalami kesulitan di kompetisi domestik, Spurs akan mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions pada Jumat. Namun, Tudor berjanji tidak akan membuang energi untuk potensi pertandingan melawan raksasa Eropa seperti Atletico Madrid atau Galatasaray karena posisi klub yang rapuh di klasemen liga. Pelatih interim ini tetap fokus hingga keselamatan secara matematis terjamin.

"Saya tidak terlalu memikirkan undian. Jika Anda bertanya apakah saya mengharapkan undian besok, itu tidak akan mengubah apa pun bagi saya," tambah Tudor.