Igor Tudor menepis pertanyaan tentang pemecatan dengan pembelaan aneh atas kegagalan Tottenham setelah kalah dalam tiga pertandingan pertamanya sebagai pelatih

Tudor mengakui bahwa dia masih bisa mengambil hal positif dari pertandingan tersebut, meskipun Spurs memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka di Premier League menjadi 11 pertandingan.

"Mungkin terdengar aneh, tapi saya lebih percaya setelah pertandingan ini daripada sebelumnya. Saya melihat sesuatu," katanya. "Saya perlu memilih orang yang tepat karena kapal ini sedang menuju arah yang saya inginkan dan harus dituju, dan siapa pun yang ada di kapal bisa tetap di sana. Jika tidak, mereka bisa meninggalkan perahu. Jadi, ketika pemain lain kembali dan memilih pemain yang tepat, saya yakin kita akan memiliki tim yang bagus dan kemenangan akan kembali. Tidak mudah menerima situasi di mana kita berada sekarang, tapi itulah kenyataannya."

Berbicara kepada stasiun televisi TNT Sports, Tudor menambahkan: "Itu dua pertandingan. Setelah kartu merah, itu pertandingan kedua. Di babak kedua, kami mencoba dan saya melihat hal-hal menarik, tapi saya sangat kecewa seperti para penggemar. Kita perlu bekerja keras dan percaya. Setelah pertandingan ini, saya lebih percaya daripada sebelumnya. Saya tahu itu terdengar aneh, tapi saya melihat sesuatu dalam tim. Bahkan di ruang ganti setelah pertandingan. Ketika kita lengkap dan memilih orang yang tepat, saya yakin itu akan baik.

"Saya melihat energi yang baik, keinginan untuk berbuat, dan lebih banyak gairah. Perjuangan ada di sana, tapi sayangnya kartu merah mengubah jalannya pertandingan. Masih ada sembilan pertandingan yang harus dimainkan. [Cristian] Romero akan kembali, [Kevin] Danso bermain bagus hari ini, [Pedro] Porro sangat berbeda, mungkin yang lain juga akan kembali. Kami akan baik-baik saja saat kami lengkap."