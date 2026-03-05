Getty Images Sport
Igor Tudor menepis pertanyaan tentang pemecatan dengan pembelaan aneh atas kegagalan Tottenham setelah kalah dalam tiga pertandingan pertamanya sebagai pelatih
Malam yang menyedihkan lagi bagi Tottenham
Tottenham kini berada satu poin di atas zona degradasi dengan hanya sembilan pertandingan tersisa setelah kekalahan yang menyedihkan. Dominic Solanke sempat memberikan keunggulan bagi mereka di akhir babak pertama, namun situasi pertandingan berubah drastis sebelum Spurs bisa memasuki jeda.
Van de Ven diusir dari lapangan karena menarik kembali Ismaila Sarr sebagai pemain terakhir, dengan penyerang Senegal itu menyamakan kedudukan dari titik penalti. Jorgen Strand Larsen membawa Palace unggul sebelum Sarr mencetak gol lagi untuk mengunci kemenangan menjelang akhir babak pertama.
Tudor enggan berkomentar tentang masa depan Spurs.
Sudah ada pembicaraan bahwa Tudor bisa kehilangan pekerjaannya setelah gagal memberikan dampak yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali musim Spurs dan membawa mereka ke zona aman Premier League. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih asal Kroasia itu ditanya apakah dunia akan melihatnya kembali di bangku cadangan Tottenham, dan dia hanya menjawab: "Tidak ada komentar tentang pertanyaan itu."
Sebelum pertanyaan itu, Tudor ditanya apakah ia yakin hierarki klub akan membiarkannya melanjutkan pekerjaannya. "Saya tidak berpikir dalam arah mereka, saya punya pekerjaan yang harus dilakukan dan itu saja," jawabnya.
Tudor melihat hal-hal menarik dari para pemainnya.
Tudor mengakui bahwa dia masih bisa mengambil hal positif dari pertandingan tersebut, meskipun Spurs memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka di Premier League menjadi 11 pertandingan.
"Mungkin terdengar aneh, tapi saya lebih percaya setelah pertandingan ini daripada sebelumnya. Saya melihat sesuatu," katanya. "Saya perlu memilih orang yang tepat karena kapal ini sedang menuju arah yang saya inginkan dan harus dituju, dan siapa pun yang ada di kapal bisa tetap di sana. Jika tidak, mereka bisa meninggalkan perahu. Jadi, ketika pemain lain kembali dan memilih pemain yang tepat, saya yakin kita akan memiliki tim yang bagus dan kemenangan akan kembali. Tidak mudah menerima situasi di mana kita berada sekarang, tapi itulah kenyataannya."
Berbicara kepada stasiun televisi TNT Sports, Tudor menambahkan: "Itu dua pertandingan. Setelah kartu merah, itu pertandingan kedua. Di babak kedua, kami mencoba dan saya melihat hal-hal menarik, tapi saya sangat kecewa seperti para penggemar. Kita perlu bekerja keras dan percaya. Setelah pertandingan ini, saya lebih percaya daripada sebelumnya. Saya tahu itu terdengar aneh, tapi saya melihat sesuatu dalam tim. Bahkan di ruang ganti setelah pertandingan. Ketika kita lengkap dan memilih orang yang tepat, saya yakin itu akan baik.
"Saya melihat energi yang baik, keinginan untuk berbuat, dan lebih banyak gairah. Perjuangan ada di sana, tapi sayangnya kartu merah mengubah jalannya pertandingan. Masih ada sembilan pertandingan yang harus dimainkan. [Cristian] Romero akan kembali, [Kevin] Danso bermain bagus hari ini, [Pedro] Porro sangat berbeda, mungkin yang lain juga akan kembali. Kami akan baik-baik saja saat kami lengkap."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Tudor berharap masih memimpin Tottenham saat bertandang ke Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa mendatang. Mereka kemudian akan bertandang ke Liverpool dalam laga Premier League pada Minggu depan sebelum leg kedua melawan tim asuhan Diego Simeone di kandang sendiri. Spurs akan menutup jadwal sebelum jeda internasional Maret dengan laga kandang melawan Nottingham Forest, rival dalam perjuangan menghindari degradasi.
