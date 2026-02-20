Igor Tudor dengan berani menyatakan bahwa dia tidak menikmati menjadi manajer Tottenham menjelang pertandingan pertama melawan Arsenal

Tudor mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers pertamanya bersama Spurs: "Saya tidak menikmati ini karena saya tidak di sini untuk menikmati, saya di sini untuk bekerja. Menikmati hanyalah momen pertama setelah ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah suatu kehormatan untuk berada di sini, seperti yang saya katakan sebelumnya, di klub fantastis ini. Saya juga sangat fokus dan terkonsentrasi untuk melakukan hal-hal yang tepat yang dibutuhkan oleh klub ini, tim ini, dan para penggemar. Saya fokus pada itu, saya tidak terlalu memikirkan apa yang Anda tanyakan kepada saya untuk dinikmati."

Tudor juga mengonfirmasi bahwa hanya 13 pemain yang tersedia untuk dipilih melawan The Gunners.

Dia menambahkan: "Ini momen yang sangat khusus, seperti yang Anda tahu, situasi langka di mana ada sepuluh pemain cedera, termasuk cedera serius. Kami berlatih dengan 13 pemain. Begitulah adanya. Ini bukan situasi yang indah, tapi dalam kasus ini, ini adalah tantangan yang lebih besar untuk berhasil dan keluar dari situasi ini.

"Tiga belas pemain pasti akan kami miliki, dan itu cukup untuk mencapai apa yang kami inginkan pada hari Minggu. Dan tujuan pertama tentu saja saya memahami pentingnya pertandingan ini, ini adalah derby, derby London Utara. Semua orang mengharapkan tiga poin dari kami. Kami menyadarinya.

"Tapi tujuan saya dalam sesi pertama ini adalah agar kami menjadi tim. Tim yang memiliki cara yang benar untuk bertarung, tim yang siap menderita, kami harus menderita. Bertarung, berlari, memiliki mentalitas yang benar. Ini adalah awal. Saya bekerja pada banyak hal, tidak semuanya karena ini bukan hanya tentang sepak bola, bukan hanya tentang itu, ini tentang ide yang jelas tentang apa yang ingin kami lakukan. Hal-hal spesifik yang ingin kami lakukan dengan bola, tanpa bola, saat kami menekan, saat kami bertahan. Kami bekerja keras, tetapi awalnya selalu tentang mentalitas karena orang-orang datang sebelum pemain sepak bola."