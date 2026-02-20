AFP
Igor Tudor dengan berani menyatakan bahwa dia tidak menikmati menjadi manajer Tottenham menjelang pertandingan pertama melawan Arsenal
Tudor menargetkan kemenangan besar pertamanya.
Tudor telah direkrut oleh Spurs dengan satu tujuan yang jelas: untuk menjaga klub tetap berada di Premier League. Masa jabatan Thomas Frank yang berantakan membuat Spurs terjun bebas ke peringkat ke-16, dengan klub hanya unggul lima poin dari zona degradasi menjelang derby London Utara yang tidak bisa lebih penting lagi. Arsenal unggul lima poin dari Manchester City, setelah bermain satu pertandingan lebih banyak, setelah imbang 2-2 di tengah pekan melawan Wolves.
Kini, Tudor mengaku tidak "menikmati" waktunya di London Utara karena beban tanggung jawab yang diembannya, dengan klub berupaya menghindari degradasi yang dapat berdampak fatal pada keuangan mereka.
Kejujuran Tudor yang blak-blakan
Tudor mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers pertamanya bersama Spurs: "Saya tidak menikmati ini karena saya tidak di sini untuk menikmati, saya di sini untuk bekerja. Menikmati hanyalah momen pertama setelah ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah suatu kehormatan untuk berada di sini, seperti yang saya katakan sebelumnya, di klub fantastis ini. Saya juga sangat fokus dan terkonsentrasi untuk melakukan hal-hal yang tepat yang dibutuhkan oleh klub ini, tim ini, dan para penggemar. Saya fokus pada itu, saya tidak terlalu memikirkan apa yang Anda tanyakan kepada saya untuk dinikmati."
Tudor juga mengonfirmasi bahwa hanya 13 pemain yang tersedia untuk dipilih melawan The Gunners.
Dia menambahkan: "Ini momen yang sangat khusus, seperti yang Anda tahu, situasi langka di mana ada sepuluh pemain cedera, termasuk cedera serius. Kami berlatih dengan 13 pemain. Begitulah adanya. Ini bukan situasi yang indah, tapi dalam kasus ini, ini adalah tantangan yang lebih besar untuk berhasil dan keluar dari situasi ini.
"Tiga belas pemain pasti akan kami miliki, dan itu cukup untuk mencapai apa yang kami inginkan pada hari Minggu. Dan tujuan pertama tentu saja saya memahami pentingnya pertandingan ini, ini adalah derby, derby London Utara. Semua orang mengharapkan tiga poin dari kami. Kami menyadarinya.
"Tapi tujuan saya dalam sesi pertama ini adalah agar kami menjadi tim. Tim yang memiliki cara yang benar untuk bertarung, tim yang siap menderita, kami harus menderita. Bertarung, berlari, memiliki mentalitas yang benar. Ini adalah awal. Saya bekerja pada banyak hal, tidak semuanya karena ini bukan hanya tentang sepak bola, bukan hanya tentang itu, ini tentang ide yang jelas tentang apa yang ingin kami lakukan. Hal-hal spesifik yang ingin kami lakukan dengan bola, tanpa bola, saat kami menekan, saat kami bertahan. Kami bekerja keras, tetapi awalnya selalu tentang mentalitas karena orang-orang datang sebelum pemain sepak bola."
Tudor dikenal sebagai pemadam kebakaran.
Tudor mendapatkan reputasi di Italia karena membantu tim-tim keluar dari kesulitan, dan dia bersikeras bahwa dia bisa melakukan hal yang sama lagi di London Utara.
Dia mengatakan: "Saya tidak tahu. Saya melakukan pekerjaan saya. Tidak ada yang istimewa. Saya melakukan hal-hal yang menurut saya penting. Tidak lebih, tidak kurang. Setiap pelatih memiliki gaya sendiri untuk mencapai hasil. Saya memiliki gaya yang menurut saya terbaik. Itu tidak pernah sama karena selalu ada karakteristik yang berbeda, klub yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Bukan hanya liga, tapi klubnya. Beberapa klub menyukai jenis sepak bola ini, beberapa menyukai yang lain. Anda perlu menyelesaikan masalah. Di mana pun ada masalah. Jika Anda pergi ke klub-klub terbaik di dunia, Anda mungkin berpikir tidak ada masalah di sana, tapi sebenarnya ada masalah seperti di divisi ketiga. Semua tentang bagaimana Anda menyelesaikan masalah dengan cepat. Tidak mudah, tapi itu oke."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs akan menghadapi Arsenal pada Minggu ini saat Tudor berusaha untuk langsung tancap gas dengan kemenangan penting. Pertandingan berikutnya mereka akan melawan Fulham di Craven Cottage dalam derby London lainnya.
