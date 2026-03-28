"Ide gila!" - Mengapa Mohamed Salah tak akan kembali ke Roma secara sensasional

Ikatan antara Salah dan Roma tetap sangat kuat, hampir satu dekade setelah ia pindah dari ibu kota Italia ke Merseyside. Selama dua tahun membela Giallorossi dari 2015 hingga 2017, penyerang ini menjadi idola para penggemar dan membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta penyerang terbaik di Eropa. Dengan kepergiannya dari Anfield yang kini menjadi kenyataan, laporan-laporan di Inggris menyebutkan bahwa Roma termasuk di antara opsi-opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemain berusia 33 tahun tersebut. Gagasan tentang kembalinya Salah ke tempat di mana karier globalnya dimulai merupakan impian bagi banyak penggemar Roma, namun transisi dari keinginan sentimental ke kontrak resmi penuh dengan komplikasi.