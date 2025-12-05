ICONS: Dari Tepito Ke Azteca - Kisah Gemilang Di Balik Jersey Argentina Untuk Piala Dunia 1986

Tapi, ada kisah-kisah lain, yang tak kalah menarik, yang hadir di sela-sela kisah-kisah besar tersebut. Episode-episode yang tampak remeh, tetapi akhirnya menerangi sebuah turnamen, sebuah negara, atau seluruh generasi dari sudut pandang yang tak terduga.

Meksiko '86 penuh dengan momen-momen seperti itu; teriknya siang hari di Mexico City, ketinggian yang memaksa Carlos Bilardo merencanakan sesi latihan yang obsesif, konferensi pers di mana Maradona menjawab para jurnalis yang tak percaya dengan kalimat-kalimat tajam dan tak terlupakan.

Dan di antara kisah-kisah paralel tersebut, ada salah satu yang paling berwarna: jersey 'palsu' yang dikenakan Argentina saat mengalahkan Inggris di perempat-final - yang diperoleh di menit-menit terakhir di Tepito, kawasan paling keras di Mexico City.

Ini adalah kisah pertama dalam seri terbaru GOAL untuk menyambut Piala Dunia, Icons. Dengarkan versi podcastnya di Spotify atau Apple sekarang.