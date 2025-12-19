Icons 1990 - Franz BeckenbauerGOAL
ICONS: Berjalan Menuju 'Cahaya' - Franz Beckenbauer Di Piala Dunia 1990

Bahkan hingga hari ini, masih ada momen selama perayaan kemenangan Piala Dunia ketika setiap acara yang telah diatur dengan cermat tiba-tiba menjadi anarkis dan tidak lagi sesuai skrip: Gennaro Gattuso, tiba-tiba melangkah melintasi lapangan Olympic Stadium di Berlin dengan celana dalamnya setelah kemenangan Italia pada tahun 2006, setelah memberikan semua pakaiannya yang tersisa kepada para tifosi di tribun; Iker Casillas mencium pacarnya saat itu, jurnalis TV Sara Carbonero, selama wawancara yang seharusnya profesional setelah kemenangan Spanyol pada tahun 2010; Momen memalukan ketika koki Turki Salt Bae tiba-tiba merasa seperti pemain Argentina di Qatar pada tahun 2022 dan merebut trofi dari tangan pemain seperti Lionel Messi dan kawan-kawan.

Dan kemudian ada satu adegan yang membekas dalam ingatan setidaknya semua penggemar sepakbola Jerman yang hidup pada saat itu: Franz Beckenbauer, rambut ikal cokelat, jaket panjang yang menjuntai, tangan di saku celana panjang berwarna terang, medali emas di lehernya, berjalan perlahan melintasi lapangan Stadio Olimpico, termenung, sementara di sekitarnya para pemainnya merayakan dengan gembira seperti anak-anak, dikejar oleh fotografer. Momen kesendirian dan ketenangan yang intim di tengah kegilaan kolektif.

"Semuanya terasa begitu jauh. Meskipun ada begitu banyak sorak-sorai dan suasana yang begitu meriah. Saya hanya berada di lapangan, saya menyadari bahwa saya bergerak. Tapi saya merasa ada seseorang yang mendorong saya. Seseorang mendesak saya. Seseorang menarik saya. Tapi apa yang saya pikirkan saat itu? Saya tidak ingat. Mungkin saya sedang bermimpi," begitulah Beckenbauer sendiri menggambarkan momen-momen kesepian itu.

Tanggal 8 Juli 1990; Jerman baru saja menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya diraih oleh Brasil dan Italia, dan pada malam terakhir Piala Dunia yang ajaib di Italia tersebut, sang legenda, Kaisar Franz Beckenbauer, akhirnya menjadi cahaya terang sepakbola Jerman sekaligus presiden tidak resmi sebuah negara yang sedang menemukan kembali jati dirinya.

    Sebuah bangsa bersatu kembali

    Piala Dunia berlangsung di tengah tahun di mana segalanya tampak mungkin bagi Jerman dan rakyat Jerman. Namun, Beckenbauer dan para pemainnya memastikan musim panas yang penuh kebahagiaan bersama.

    Tembok Berlin runtuh pada 9 November 1989, dan kedua negara bagian Jerman sedang dalam proses bangkit, atau setidaknya apa yang dipahami oleh Republik Federal Jerman Barat sebagai tumbuh bersama. Pada 3 Oktober 1990, beberapa bulan setelah kemenangan di Roma, GDR bergabung dengan Republik Federal, mengakhiri eksperimen sosialisme nyata di tanah Jerman setelah 40 tahun pemisahan yang menyakitkan.

    Meskipun para pemain Jerman Timur belum berada di Italia, gelar tersebut dirayakan secara setara di kedua negara bagian Jerman. Piala Dunia 1990 dianggap sebagai pengalaman pan-Jerman pertama, kemenangan bersama pertama dari sebuah bangsa yang telah lama terpecah.

    Sang konduktor

    Franz Anton Beckenbauer, yang berusia 44 tahun pada malam itu di Roma, mencapai prestasi yang sebelumnya hanya berhasil dilakukan oleh Mario Zagallo dari Brasil: Menjadi juara dunia sebagai pemain dan manajer. Beckenbauer, mungkin orang Jerman yang paling tidak terduga - santai, ringan, elegan, sensitif, tertarik pada hal-hal indah - adalah konduktor kemenangan ini.

    Beckenbauer diberkahi dengan aura yang membuat lingkungannya tampak berhenti sejenak ketika ia memasuki ruangan. Juara dunia sebagai pemain, juara dunia sebagai pelatih, dan kemudian menjadi petinggi DFB Jerman tahun 2006. Segalanya tampak mudah baginya, hingga jauh kemudian, ketika tidak ada lagi yang mudah.

    Ketika tuduhan korupsi muncul terhadap tawaran Piala Dunia 2006 yang dipimpinnya, dan ketika salah satu putranya meninggal karena kanker, itu menghancurkan hatinya. Beckenbauer menarik diri dari kehidupan publik sebelum menderita stroke, penyakit Parkinson, dan awal demensia. Pada 7 Januari 2024, ia meninggal dunia pada usia 78 tahun.

    Namun pada tahun 1990, akhir yang menyedihkan bagi sosok yang termasyhur ini - yang pada akhirnya kembali menjadi manusia biasa - masih terasa begitu jauh. “Keluarlah, bersenang-senanglah dan bermainlah sepakbola,” katanya kepada para pemainnya di ruang ganti sebelum final. Itu adalah pidato yang sangat sederhana, yang banyak mengungkapkan tentang Beckenbauer sebagai pribadi, tetapi tidak mengungkapkan bahwa ia bukanlah seorang pelatih yang ceroboh; sepanjang turnamen, ia dengan cermat mempersiapkan timnya untuk setiap lawan, dan dalam setiap pertandingan para pemainnya tidak pernah tampak terkejut; mereka selalu dominan dan mengendalikan permainan.

    Tapi, pada saat yang sama, setiap pemain, termasuk bintang-bintang dunia seperti Lothar Matthaus, Jurgen Klinsmann, Andreas Brehme, Jurgen Kohler, Thomas Hassler, dan Rudi Voller, tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Beckenbauer tidak kenal ampun dalam hal ini. Tentu saja, dia tahu bahwa bahkan kaptennya, Matthaus, yang bermain fantastis di turnamen di Italia, tidak diberkahi dengan bakat yang sama seperti dirinya. Matthaus juga kalah dari Diego Maradona, meskipun pemain Argentina itu kemudian menggambarkannya sebagai lawan terberat dan rival favoritnya.

    Ikon global

    Namun, pentingnya Beckenbauer bagi sepakbola dunia bahkan lebih besar. Mungkin tidak ada orang lain yang pernah mampu melakukan sebanyak Maradona dengan bola, tetapi ia tidak pernah menciptakan posisi baru. Tidak seperti Beckenbauer, yang mengubah libero bertahan dan pengumpan menjadi playmaker dari posisi yang sangat dalam. Seorang quarterback dalam permainan indah yang, hingga diperkenalkannya formasi empat bek dan penjagaan zona, mengatur permainan dan memainkan peran dalam serangan.

    Spesialisasi Beckenbauer sebagai pemain adalah umpan diagonal panjang dan tepat dengan bagian luar kakinya serta dribbling yang tak tertahankan dari pertahanan dengan punggung tegak, mata selalu tertuju pada lapangan. Jauh sebelum perdebatan GOAT muncul, sepakbola dunia dipimpin oleh Beckenbauer dengan keanggunannya, oleh kekuatan alam Pele dengan gol-golnya, dan kejeniusan Johan Cruyff sebagai tokoh penentu Total Football Belanda. Kaiser Franz, O Rei Pele, dan Koning Johan: tiga raja yang menguasai sepakbola.

    "Tak terkalahkan selama bertahun-tahun ke depan"

    Sebagai pelatih, Beckenbauer tidak ragu mengingatkan para pemain tentang kematian mereka. Setelah kemenangan tipis Jerman 1-0 atas Cekoslowakia di perempat-final 1990, Matthaus dan rekan-rekan setimnya mendapat ceramah yang sangat keras di ruang ganti.

    "Franz sangat marah. Dia bersumpah bahwa kami adalah idiot terbesar dan menendang ember es melintasi ruang ganti. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi," ujar Brehme menggambarkan ledakan emosi Beckenbauer. Matthaus setuju bahwa dia belum pernah dihina seperti itu sebelumnya: "Tapi Franz melakukannya dengan sengaja. Dia selalu berpikir ke depan dan ingin mengirim pesan."

    Beberapa hari kemudian, semi-final melawan Inggris ternyata menjadi pertandingan terbaik di seluruh turnamen, dengan dua tim dalam performa terbaik memberikan yang terbaik selama 120 menit. Pada akhirnya, Jerman menang melalui adu penalti dan Gary Lineker kemudian mengucapkan kalimat legendarisnya: “Sepakbola adalah permainan sederhana: Dua puluh dua orang mengejar bola selama 90 menit dan pada akhirnya, Jerman selalu menang.”

    Dalam euforia kemenangan terakhir, Beckenbauer mengatakan hal serupa beberapa hari kemudian, tetapi tak sehalus Lineker. Dengan demikian, ia memberikan beban yang hampir tak tertahankan pada mantan asisten pelatih dan penerusnya, Berti Vogts.

    "Sekarang kita nomor satu di dunia, kita telah menjadi nomor satu di Eropa untuk waktu yang lama. Sekarang para pemain dari Jerman Timur bergabung dengan kita. Saya percaya bahwa tim Jerman akan tak terkalahkan selama bertahun-tahun yang akan datang. Saya merasa kasihan pada seluruh dunia," demikian kata-kata perpisahan Beckenbauer.

    "Saya siap"

    Keadaan ternyata berjalan berbeda. Di bawah arahan Vogts, sosok Jerman terbilang biasa saja dan tak pernah melangkah lebih jauh - berbanding terbalik dengan Beckenbauer yang elegan dan mendunia - Jerman justru tersingkir di babak perempat-final Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat dan Piala Dunia 1998 di Prancis. Gelar Euro 1996 di Inggris, yang ditentukan lewat Golden Goal Oliver Bierhoff, menjadi satu-satunya trofi lain dalam dekade tersebut bagi tim Jerman yang telah bersatu, di mana setidaknya Matthias Sammer, mantan warga Jerman Timur asal Dresden, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen.

    Namun pada malam itu di tahun 1996, jalan-jalan Beckenbauer di Roma sama jauhnya dengan pertandingan pertamanya sebagai manajer tim nasional dari momen kemenangannya. Pada tahun 1984, setelah Jerman tersingkir di babak penyisihan grup turnamen untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Jupp Derwall di Kejuaraan Eropa, Beckenbauer diangkat menjadi manajer, sebagian berkat kampanye dari teman-temannya di surat kabar BILD.

    “Franz: Saya siap,” demikian judul berita surat kabar terbesar Jerman pada hari pemecatan Derwall. Beckenbauer hanya memberi isyarat bahwa ia dapat membayangkan mengambil peran sebagai penasihat, tetapi cerita itu sudah tersebar. Dan ketika Asosiasi Sepakbola Jerman (DFB) benar-benar bertanya kepadanya apakah ia ingin menggantikan Derwall dan menyelamatkan sepakbola Jerman, ia tidak bisa atau tidak mau mundur.

    Dalam semalam, kolumnis dan mantan pesepakbola berusia 39 tahun, yang memainkan pertandingan terakhirnya untuk New York Cosmos pada September 1983, menjadi manajer tim Beckenbauer. 'Manajer' dan bukan pelatih nasional, karena Beckenbauer tidak pernah memperoleh lisensi kepelatihan. Salah satu asistennya yang memiliki lisensi kepelatihan selalu secara resmi bertindak sebagai pelatih nasional. Namun Beckenbauer adalah bosnya, dan meskipun ia tidak merevolusi sepakbola sebagai seorang pelatih, ia sangat teliti sekaligus sukses. Ia mencapai final Piala Dunia 1986, semi-final Euro 1988, memenangkan gelar dunia di Roma dan, kemudian, gelar liga dan dua Piala Eropa sebagai manajer interim Bayern Munich.

    Lingkungan yang akrab

    Rahasia kesuksesan Jerman di Piala Dunia 1990 adalah – selain persiapan yang sangat baik untuk menghadapi lawan mereka – semangat tim dan keakraban dengan lingkungan sekitar. Lima pemain dalam skuad tersebut pernah bermain di Serie A, yang saat itu merupakan liga terbaik di dunia. Selain Thomas Berthold dan Voller, yang bermain untuk Roma, Matthaus, Brehme, dan Klinsmann membentuk kontingen Jerman di Inter.

    Inter telah memenangkan Scudetto tahun sebelumnya, dan Matthaus adalah pemain terbaik di Serie A bersama Maradona dari Napoli. Sementara Maradona dan Argentina diizinkan untuk memainkan tiga dari tujuh pertandingan mereka di Napoli selama Piala Dunia – dan, dengan dukungan para penggemar Napoli, menyingkirkan Italia dari turnamen – Jerman memainkan lima pertandingan di San Siro. Giuseppe Meazza, katedral sepakbola, dengan demikian menjadi stadion kandang Jerman dalam segala hal.

    Para pemain Jerman juga pindah ke akomodasi terdekat di kompleks kastil di Danau Como. Beckenbauer telah belajar dari pengalaman negatif tahun 1986, ketika para pemain mengalami kejenuhan selama persiapan Piala Dunia di Malente, dan membuka akomodasi untuk keluarga mereka. Setidaknya di siang hari, istri para pemain juga diizinkan mengunjungi kamp pelatihan dan menggunakan kolam renang. Satu atau dua bir atau segelas anggur di malam hari diperbolehkan, dan perokok pun tidak ditegur. Jika seorang pemain merasa sangat perlu keluar, mobil Peugeot kecil milik Matthaus diparkir di luar pintu dengan kunci kontak terpasang.

    Beckenbauer sedikit melonggarkan kendali – hanya saja tidak dalam hal sepakbola.

    Jalan menuju kejayaan

    Turnamen Jerman dimulai dengan kemenangan 4-1 atas Yugoslavia berkat dua gol dari Matthaus, sebuah aksi solo dinamis dengan penyelesaian yang kuat untuk menjadikan skor 3-1, yang menjadi salah satu gol paling ikonik di turnamen tersebut. Setelah kemenangan 5-1 atas Uni Emirat Arab dan hasil imbang 1-1 melawan Kolombia, rival abadi Belanda menunggu di babak 16 besar.

    Voller diusir karena diludahi oleh Frank Rijkaard, menjadi salah satu kesalahan wasit terbesar dalam sejarah Piala Dunia, tetapi Klinsmann memainkan pertandingan terbaik dalam hidupnya saat Jerman menang 2-1.

    Kemudian datang pertandingan melawan Cekoslowakia, adu penalti melawan Inggris, dan akhirnya final besar, melawan Argentina lagi, seperti pada tahun 1986, hanya kali ini Jerman adalah favorit. Namun, pertandingan itu mengecewakan.

    Argentina kehilangan empat pemain karena skorsing, termasuk striker Claudio Caniggia, yang membuat Italia menangis di semi-final dengan gol penyama kedudukannya. Sepanjang turnamen, Argentina menunjukkan sedikit minat untuk mencetak gol, lebih fokus pada pertahanan yang tangguh dan pelanggaran keras, dan final kemudian berubah menjadi serangkaian tendangan dan tekel. Albiceleste mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain dan gagal menciptakan satu pun peluang mencetak gol yang nyata selama 90 menit.

    Maradona dibungkam

    Pemain terbaik di lapangan adalah Guido Buchwald dari Stuttgart, seorang pemain bertahan tangguh dengan gaya rambut mullet pirang yang memainkan pertandingan terbaik dalam hidupnya di final sebagai pengawal Maradona.

    “Dia dalam suasana hati yang baik di awal,” kenang Buchwald tentang duel pribadinya dengan pesepakbola terbaik di planet ini, “tetapi kemudian dia menjadi semakin mudah marah.” Dia menceritakan bagaimana Maradona menjadi “semakin kecil” seiring berjalannya pertandingan, sementara megabintang Argentina itu konon bertanya 'Anda lagi?' sambil duduk frustrasi di lapangan setelah Buchwald memenangkan tekel lainnya.

    Sejak saat itu, penggemar sepakbola di Jerman menjuluki Buchwald 'Diego'. Namun, Diego yang baru dan rekan-rekan setimnya juga tidak banyak memberikan kontribusi di malam itu. Akibatnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia ditentukan oleh tendangan penalti. Dan dalam pertandingan yang didominasi oleh pelanggaran-pelanggaran Argentina, sebuah keputusan yang sebenarnya bukan pelanggaran justru berujung pada tendangan penalti yang menentukan, ketika Voller terjatuh ke kaki Roberto Sensini yang terentang di area penalti – sebuah keputusan yang tidak akan lolos pemeriksaan VAR, seperti yang diakui Voller sendiri hari ini.

    Perubahan nasib

    Ada kisah istimewa di balik penalti penentu Brehme, yang dirayakan di Jerman dan Italia – Stadion Olimpico dipenuhi bendera hitam, merah, emas, hijau, putih, dan merah. Brehme hanya maju untuk mengambil tendangan penalti karena Matthaus tidak sepenuhnya yakin.

    Sol sepatu sang kapten patah di babak pertama. "Paku sepatu itu menggantung di bagian bawah kaki saya, seperti gigi susu yang masih bertahan dengan serat terakhirnya," kenang Matthaus kemudian.

    Matthaus, yang selalu terikat kontrak dengan Puma, karena ayahnya bekerja di markas besar pemasok peralatan di Herzogenaurach, telah mengenakan adidas Copa Mundials untuk tim nasional sejak 1982. Pada saat itu, pemain, setidaknya di tim nasional Jerman, tidak diizinkan bermain dengan sepatu pilihan mereka sendiri atau sepatu sponsor mereka, sehingga adidas terpaksa digunakan.

    Secara ironis, pada tahun 1988, sepatu yang persis sama itu pernah dipakai oleh Maradona! Pemain Argentina itu lupa membawa sepatunya untuk pertandingan perpisahan Michel Platini, dan Matthaus meminjamkan sepatu cadangannya, yang ternyata adalah sepatu Copa Mundial yang sama yang rusak di final di Roma. Maradona memiliki cara khusus untuk mengikat sepatunya, yaitu selalu membiarkan satu lubang tali sepatu terbuka, dan Matthaus membiarkan tali sepatunya seperti, seperti yang juga dilakukan ikon Argentina tersebut.

    Setelah sol sepatunya rusak, Matthaus mengganti sepatunya di babak kedua, tetapi sepatu cadangannya ukurannya terlalu besar. Karena itu, ia merasa kurang percaya diri dengan sepatu yang sedikit terlalu besar dan belum terbiasa dipakai, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengambil penalti, membiarkan Brehme maju.

    Brehme menendang bola dengan sangat akurat ke sudut kiri bawah sehingga bahkan ahli penalti Sergio Goycochea di gawang Argentina pun tidak memiliki kesempatan. Brehme memalingkan muka, melambaikan kedua tangannya ke atas dan ke bawah di depan dadanya, melompat dua kali sebelum rekan-rekan setimnya mengerumuninya. Sebuah selebrasi yang sangat tulus, spontan, dan jelas bukan hasil latihan, yang dalam beberapa pekan berikutnya ditiru berulang kali di lapangan sepakbola. Jerman menjadi juara dunia.

    Kemenangan

    Para pemain Jerman saling berpelukan dan melompat-lompat sementara Maradona menangis. Beckenbauer memberikan wawancara sementara para pemainnya bersiap untuk upacara penyerahan trofi. Stadion bergemuruh mencemooh saat para pemain Argentina menerima medali mereka. Wanita-wanita dengan gaun putih yang mengalir dan patung marmer raksasa di kepala mereka – Romulus dan Remus dengan serigala Capitoline, Koloseum, dll. – naik ke podium, menciptakan beberapa pemandangan paling gila dalam sejarah Piala Dunia. Dan akhirnya, medali emas untuk para pemain dan pelatih Jerman, bersama dengan trofi Piala Dunia.

    “Tentu saja benda yang paling banyak dicium di stadion ini,” kata Karl-Heinz Rummenigge, kapten Jerman dari Piala Dunia 1986, dalam komentarnya, yang kemudian dijawab oleh rekannya Gerd Rubenbauer, "Ya, tentu saja, mereka belum berani menyentuh para wanita!"

    Pertunjukan cahaya yang memukau mengiringi para pemain saat mereka berlari melewati stadion dengan trofi. 'Kemenangan!' Teriakan para penggemar Jerman! Stadio Olimpico dipenuhi lautan bendera Jerman dan Italia. Brehme mencium trofi, sementara Beckenbauer berjalan menuju cahaya.

