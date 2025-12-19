ICONS: Berjalan Menuju 'Cahaya' - Franz Beckenbauer Di Piala Dunia 1990

Franz Anton Beckenbauer, yang berusia 44 tahun pada malam itu di Roma, mencapai prestasi yang sebelumnya hanya berhasil dilakukan oleh Mario Zagallo dari Brasil: Menjadi juara dunia sebagai pemain dan manajer. Beckenbauer, mungkin orang Jerman yang paling tidak terduga - santai, ringan, elegan, sensitif, tertarik pada hal-hal indah - adalah konduktor kemenangan ini.

Beckenbauer diberkahi dengan aura yang membuat lingkungannya tampak berhenti sejenak ketika ia memasuki ruangan. Juara dunia sebagai pemain, juara dunia sebagai pelatih, dan kemudian menjadi petinggi DFB Jerman tahun 2006. Segalanya tampak mudah baginya, hingga jauh kemudian, ketika tidak ada lagi yang mudah.

Ketika tuduhan korupsi muncul terhadap tawaran Piala Dunia 2006 yang dipimpinnya, dan ketika salah satu putranya meninggal karena kanker, itu menghancurkan hatinya. Beckenbauer menarik diri dari kehidupan publik sebelum menderita stroke, penyakit Parkinson, dan awal demensia. Pada 7 Januari 2024, ia meninggal dunia pada usia 78 tahun.

Namun pada tahun 1990, akhir yang menyedihkan bagi sosok yang termasyhur ini - yang pada akhirnya kembali menjadi manusia biasa - masih terasa begitu jauh. “Keluarlah, bersenang-senanglah dan bermainlah sepakbola,” katanya kepada para pemainnya di ruang ganti sebelum final. Itu adalah pidato yang sangat sederhana, yang banyak mengungkapkan tentang Beckenbauer sebagai pribadi, tetapi tidak mengungkapkan bahwa ia bukanlah seorang pelatih yang ceroboh; sepanjang turnamen, ia dengan cermat mempersiapkan timnya untuk setiap lawan, dan dalam setiap pertandingan para pemainnya tidak pernah tampak terkejut; mereka selalu dominan dan mengendalikan permainan.

Tapi, pada saat yang sama, setiap pemain, termasuk bintang-bintang dunia seperti Lothar Matthaus, Jurgen Klinsmann, Andreas Brehme, Jurgen Kohler, Thomas Hassler, dan Rudi Voller, tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Beckenbauer tidak kenal ampun dalam hal ini. Tentu saja, dia tahu bahwa bahkan kaptennya, Matthaus, yang bermain fantastis di turnamen di Italia, tidak diberkahi dengan bakat yang sama seperti dirinya. Matthaus juga kalah dari Diego Maradona, meskipun pemain Argentina itu kemudian menggambarkannya sebagai lawan terberat dan rival favoritnya.