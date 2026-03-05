ICONS: Bagaimana Vuvuzela, Jabulani, dan 'Tangan Tuhan' lainnya mengiringi Piala Dunia 2010 yang kontroversial

Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan baru-baru ini dinobatkan sebagai Piala Dunia terbaik yang pernah diadakan. Tergantung pada pandangan Anda tentang apa yang membuat sebuah Piala Dunia brilian, hal ini mungkin akan mendapat persetujuan antusias Anda, atau membuat Anda menggelengkan kepala dan bergumam tentang vuvuzela, knuckleball, pemberontakan, dan insiden tangan Luis Suarez.
Ini adalah Piala Dunia pertama yang digelar di era digital modern, di mana media sosial membawa setiap aspek pengalaman langsung ke otak Anda melalui layar ponsel. Baik Twitter maupun Facebook saat itu masih dalam masa kejayaannya yang terhubung erat, dan menjadikan edisi turnamen empat tahunan ini lebih dari sekadar sekelompok pria yang menendang bola untuk memenangkan trofi berlapis emas. Ini menjadikannya pengalaman budaya pop yang imersif, di mana Anda bisa mengikuti aksi melalui Joe Bloggs yang live tweeting pandangannya tentang kartu merah kontroversial Kaka, atau pengalaman korporat yang disterilkan melalui pernyataan Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter (71 tahun), yang mengatakan, "Saya juga sangat senang berbagi pengalaman saya tentang Piala Dunia FIFA 2010 dengan para penggemar di seluruh dunia" dalam tweet pertamanya menjelang final.
'Thefacebook', seperti yang dikenal pada hari peluncurannya, baru berusia tiga bulan ketika, di sebuah ruang rapat biasa di Zurich, Blatter berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan ketegangan dalam pengumuman tuan rumah Piala Dunia 2010, berulang kali menegaskan bahwa ia akan mengetahui hasil proses penawaran FIFA yang dipertanyakan secara real-time saat ia menarik nama negara pemenang dari amplop putih polos yang dihiasi segel merah mencolok. Namun, pemandangan Nelson Mandela duduk di baris depan menunjukkan Blatter sedang menyembunyikan kebenaran; Anda tidak mengundang ikon global anti-apartheid yang dihormati untuk duduk di tempat terhormat dan kemudian memberitahunya bahwa dia kalah!
Ketika Blatter mengesampingkan drama-drama dan akhirnya mengumumkan pemenangnya, delegasi Afrika Selatan meledak dalam kegembiraan sementara beberapa di antaranya mengeluarkan tabung plastik panjang dan memperkenalkan dunia pada fitur audio yang akan menjadi ciri khas final itu sendiri: Vuvuzela.