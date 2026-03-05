ICONS: Bagaimana Vuvuzela, Jabulani, dan 'Tangan Tuhan' lainnya mengiringi Piala Dunia 2010 yang kontroversial

Prancis tiba di turnamen dengan skuad yang diisi oleh bintang-bintang dunia yang pernah mencapai final 2006, namun akhirnya kalah dalam adu penalti melawan Italia setelah Zinedine Zidane diusir dari lapangan karena tendangan kepalanya terhadap Marco Materazzi. Namun, mereka hanya lolos ke edisi 2010 setelah pertandingan play-off yang kontroversial melawan Irlandia, di mana dua kali pelanggaran tangan Thierry Henry secara sengaja dalam proses gol penentu William Gallas memicu kegemparan yang pada akhirnya membantu memperkenalkan Video Assistant Referee (VAR) dalam sepak bola beberapa tahun kemudian.

Kemudian, dua bulan sebelum final, skandal 'Zahia Affair' meledak di media global. Franck Ribery, Karim Benzema, dan Sidney Govou dituduh membayar jasa seks dengan seorang pengawal berusia di bawah umur bernama Zahia Dehar. Seolah-olah itu belum cukup, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengumumkan bahwa pelatih kepala Raymond Domenech akan mundur dari jabatannya segera setelah turnamen, melemahkan otoritasnya yang sudah rapuh atas tim.

Semua ini menyebabkan titik-titik tekanan di dalam tim mulai retak. Tanda pertama masalah muncul hanya 24 jam sebelum pertandingan pembuka Prancis melawan Uruguay, ketika Florent Malouda berhadapan dengan Domenech dalam latihan sebelum ditarik pergi oleh kapten Patrice Evra. Malouda dicadangkan dalam hasil imbang 0-0 Prancis melawan Amerika Selatan, yang membuat legenda Prancis dan mantan kapten Zidane secara profetik mengatakan kepada media bahwa ia yakin Domenech telah kehilangan kendali atas tim.

Dalam pertandingan grup berikutnya Prancis, kekalahan 2-0 dari Meksiko, ketegangan internal dalam skuad meledak selama jeda babak pertama. Nicolas Anelka terlibat perdebatan sengit dengan pelatih kepala dan, setelah menolak meminta maaf saat diminta oleh ketua FFF, diganti dan kemudian dipulangkan dengan memalukan dari turnamen.

Keesokan harinya, tingkat ketidakpuasan di kamp Prancis terungkap ke publik. Dalam sesi latihan yang terbuka untuk umum, skuad memprotes pengusiran Anelka dengan menolak ikut serta. Setelah menandatangani tanda tangan untuk penggemar, para pemain Prancis menuju lapangan latihan di mana Evra hampir bentrok dengan pelatih kebugaran Robert Duverne di hadapan penonton.

Evra berlari ke bus tim, di mana dia bergabung dengan sisa skuad. Setelah masuk, mereka menutup tirai di sekitar pelatih dan tampaknya mencatat beberapa catatan. Ketika mereka akhirnya keluar lagi, mereka membawa surat yang mereka minta Domenech bacakan kepada penggemar dan media yang menunggu.

"Semua pemain, tanpa kecuali, ingin menyatakan penolakan mereka terhadap keputusan FFF untuk mengeluarkannya dari skuad," katanya. "Atas permintaan skuad, pemain yang bersangkutan mencoba untuk berdialog, tetapi pendekatannya diabaikan."

Bagi banyak orang, ini adalah saat tergelap dalam sejarah sepak bola Prancis, tetapi mereka tetap berhasil menjadi musuh turnamen sebelum pulang. Dalam pertandingan grup terakhir melawan Afrika Selatan, Prancis yang sudah tersingkir hanya perlu kalah dengan selisih tiga gol agar tuan rumah lolos ke babak gugur. Les Bleus tertinggal 2-0 dan bermain dengan 10 orang di babak pertama setelah kartu merah Yoann Gourcuff pada menit ke-25, tetapi mereka bangkit dari keterpurukan dan mencetak gol balasan saat Ribery mengalahkan Tsepo Masilela dalam perebutan bola dan memberikan umpan kepada Malouda untuk mencetak gol.

Kedua tim kalah pada hari itu, dan Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama dalam sejarah yang tersingkir di fase grup.