Icardi masih berstatus bebas transfer: Parma menantang Lazio dan dua klub Yunani

Meskipun bursa transfer sesi musim panas sudah lama ditutup di hampir seluruh Eropa dan dunia, masih ada banyak klub yang bergerak mencoba memanfaatkan pasar pemain bebas transfer, yang saat ini lebih dari sebelumnya menawarkan peluang-peluang sangat penting untuk dimanfaatkan.

Di antara nama-nama besar yang masih tersedia, ada misalnya Mauro Icardi, yang masih tanpa kontrak setelah berpisah dengan Galatasaray, sangat diminati sepanjang musim panas juga oleh klub-klub Italia, tetapi masih belum menentukan pilihan akhir soal klub berikutnya. Dan dalam beberapa jam terakhir, di meja agennya telah datang 5 tawaran, dua di antaranya dari Italia.



