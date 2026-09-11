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CM grafica Icardi Lazio 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Icardi masih berstatus bebas transfer: Parma menantang Lazio dan dua klub Yunani

Transfers
M. Icardi
Parma Calcio 1913
Lazio
Olympiakos Piraeus
PAOK Thessaloniki FC
Atletico MG
Fluminense
Serie A
Super League
Serie A
AC Milan
Inter

Striker Argentina itu masih belum memilih tujuan berikutnya dan masih bisa menandatangani kontrak dengan status bebas transfer.

Meskipun bursa transfer sesi musim panas sudah lama ditutup di hampir seluruh Eropa dan dunia, masih ada banyak klub yang bergerak mencoba memanfaatkan pasar pemain bebas transfer, yang saat ini lebih dari sebelumnya menawarkan peluang-peluang sangat penting untuk dimanfaatkan.

Di antara nama-nama besar yang masih tersedia, ada misalnya Mauro Icardi, yang masih tanpa kontrak setelah berpisah dengan Galatasaray, sangat diminati sepanjang musim panas juga oleh klub-klub Italia, tetapi masih belum menentukan pilihan akhir soal klub berikutnya. Dan dalam beberapa jam terakhir, di meja agennya telah datang 5 tawaran, dua di antaranya dari Italia.


  • Lazio selalu hidup, tetapi ada Parma

    Sudah lama Icardi menjadi salah satu target yang secara terbuka diincar direktur olahraga Lazio Angelo Fabiani, meski striker eks-Inter itu tidak berada di urutan teratas dalam daftar preferensi Gennaro Gattuso, yang menginginkan bomber dengan karakteristik berbeda. Andrea Pinamonti telah datang ke Formello dan bila diperlukan Gudmundsson juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah, tetapi peluang merekrut pemain sepenting itu juga menggoda presiden Lotito dalam sebuah langkah untuk meringankan tekanan dari para suporter.

    Menurut laporan Corriere dello Sport, Lazio ternyata tidak sendirian karena dalam beberapa jam terakhir Parma juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan kepada penyerang Argentina itu (meski soal gaji perlu dibicarakan secara mendalam mengingat perbedaan antara apa yang bisa ditawarkan klub dan permintaan sang pemain) demi memberi Carlos Cuesta seorang finisher murni untuk dimasukkan ke lini serang.

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  • BRASIL ATAU YUNANI? Keluarga barunya akan bersamanya

    Dua klub Italia itu tentu tidak sendirian, dan yang jelas ikut mendongkrak pasar di sekitar mantan kapten Inter tersebut adalah keputusan pasangan barunya, China Suarez, untuk pindah bersama keluarganya (dia juga memiliki anak dari hubungan lain) ke negara yang akan dipilih Maurito.

    Maka, opsi-opsi di Yunani mulai menguat, dengan PAOK Thessaloniki dan Olympiacos yang ingin mengontraknya. Terakhir, ada pula solusi yang akan membawanya lebih dekat ke tanah kelahirannya (dan kepada putri-putrinya dari Wanda Nara), dengan Atletico Mineiro di Brasil yang telah melakukan penjajakan pada pekan lalu.



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