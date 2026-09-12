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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal dan Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

"Ia punya aura yang luar biasa": Nick Woltemade menanggapi perbandingan kuda yang gila di Juventus

Serie A
Juventus
N. Woltemade

Baru tiba di Juventus Turin, Nick Woltemade langsung dibanjiri nama-nama besar dan perbandingan liar. Menjelang kemungkinan debut pertamanya sebagai starter, penyerang Jerman itu kini mengungkapkan apa yang ia rasakan terhadap status legendaris Gianluigi Buffon dan bagaimana ia mengalami pertemuan pertama dengan pelatih Luciano Spalletti.

Woltemade mengungkapkan kepada Tonali, yang bermain bersamanya di Newcastle United di Premier League pada musim lalu, beberapa hari sebelum penutupan bursa transfer bahwa ia sedang bernegosiasi dengan Juventus. "Saya punya hubungan yang luar biasa dengan Tonali, saya berbicara dengannya beberapa hari sebelum awal musim tentang kemungkinan kepindahan saya ke Juve, dan dia berkata kepada saya: 'Ah, pilihan yang hebat'", ungkap Woltemade.

Pada musim lalu, para pemain asing seperti Tonali, Woltemade, dan Malick Thiaw kerap makan siang bersama. Thiaw, seperti Woltemade, merupakan pemain tim nasional Jerman dan sebelumnya bermain untuk AC Milan. "Mereka berdua selalu

berbicara positif kepada saya tentang liga Italia, sekarang akhirnya saya juga bisa membicarakannya. Tonali kemudian mengirimi saya pesan untuk mengucapkan selamat atas tanda tangan saya bersama Juve, tetapi pekan ini saya belum punya kesempatan untuk berbicara dengannya."


  • Dengan pemain mana Nick Woltemade dibandingkan di Juventus?

    Tak lama setelah kepindahan Woltemade, legenda Juve Gianluigi Buffon membandingkan pemain Jerman itu dengan mantan penyerang Juventus, Zlatan Ibrahimovic. "Disebut dalam satu kalimat bersama Ibrahimovic, apalagi diucapkan oleh Buffon, sungguh luar biasa. Ketika Anda mendengar pemain dengan level seperti itu berbicara tentang Anda, rasanya benar-benar menyenangkan, karena itu saya sangat menghargainya saat dia membandingkan saya dengan Ibrahomovic dan saya berharap suatu hari nanti bisa mengatakan bahwa saya berhasil mengulangi apa yang telah dia capai. Buffon adalah legenda, fakta bahwa dia menyebut nama saya saja sudah membuat saya bangga."

    Perbandingan itu membuat Woltemade semakin senang karena Ibrahimovic "selalu menjadi panutan bagi saya". "Dia adalah pemain yang senang saya tonton, karena teknik, kemampuan, dan kelincahannya, saya belajar banyak dengan menyaksikannya. Dia sejak dulu adalah idola bagi saya."


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  • Apa pendapat Nick Woltemade tentang pelatihnya Luciano Spalletti?

    "Ketika saya pertama kali bertemu Spalletti bersama keluarga saya, saya mengatakan: 'Aura. Dia punya aura yang luar biasa. Dia terlihat tenang, tetapi dia sangat jelas soal apa yang dia inginkan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Dia sangat membantu saya dan langsung mulai banyak bekerja dengan saya untuk membuat saya menjadi lebih baik. Saya yakin bahwa bersama dia saya akan menjadi pemain yang lebih baik."



    Spalletti, yang pada waktu luangnya membiakkan kuda, membandingkan Woltemade dengan seekor kuda Friesian setelah debutnya melawan Milan. "Spalletti membandingkan saya dengan seekor kuda Friesian? Saya tahu perbandingan itu, saya belum pernah melihat ras kuda ini di Jerman, tetapi saya tahu bahwa maksudnya adalah menggambarkan saya sebagai pemain bertubuh besar, tetapi bagus saat menguasai bola, sosok yang baik yang akur dengan semua orang. Saya berharap suatu hari bisa melihat kuda ini secara langsung, untuk saat ini saya bisa memercayainya dan mempercayai kata-katanya," ujar Woltemade.


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