"Ia punya aura yang luar biasa": Nick Woltemade menanggapi perbandingan kuda yang gila di Juventus

Woltemade mengungkapkan kepada Tonali, yang bermain bersamanya di Newcastle United di Premier League pada musim lalu, beberapa hari sebelum penutupan bursa transfer bahwa ia sedang bernegosiasi dengan Juventus. "Saya punya hubungan yang luar biasa dengan Tonali, saya berbicara dengannya beberapa hari sebelum awal musim tentang kemungkinan kepindahan saya ke Juve, dan dia berkata kepada saya: 'Ah, pilihan yang hebat'", ungkap Woltemade.

Pada musim lalu, para pemain asing seperti Tonali, Woltemade, dan Malick Thiaw kerap makan siang bersama. Thiaw, seperti Woltemade, merupakan pemain tim nasional Jerman dan sebelumnya bermain untuk AC Milan. "Mereka berdua selalu

berbicara positif kepada saya tentang liga Italia, sekarang akhirnya saya juga bisa membicarakannya. Tonali kemudian mengirimi saya pesan untuk mengucapkan selamat atas tanda tangan saya bersama Juve, tetapi pekan ini saya belum punya kesempatan untuk berbicara dengannya."



