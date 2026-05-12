Cetak Sejarah, I.League Bangga 273 Laga Pegadaian Championship 2025/26 Sukses Digelar Pakai VAR

Diketahui, ada tiga tim yang lolos ke Super League musim depan. Selain Garudayaksa FC dan PSS Sleman, ada Adhyaksa FC yang menjadi peringkat ketiga. Keberhasilan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten, karena untuk pertama kalinya mereka akan tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Seusai pertandingan final, I.League selaku operator kompetisi tidak hanya menyerahkan trofi juara Pegadaian Championship 2025/26, namun juga memberikan apresiasi kepada individu dan tim yang menunjukkan performa terbaik sepanjang musim. Penghargaan diberikan untuk kategori Pemain Terbaik, Pemain Muda Terbaik, Pelatih Terbaik, Pencetak Gol Terbanyak, tim Fair Play, Fourth Place, Third Place, Runner-Up, hingga tim juara Pegadaian Championship 2025/26.

Ferry Paulus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub peserta, perangkat pertandingan, suporter, stakeholder sepak bola nasional, pihak keamanan, serta panitia pelaksana yang turut menjaga kelancaran kompetisi sepanjang musim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh klub, pemain, ofisial, perangkat pertandingan, suporter, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga kualitas dan semangat kompetisi sepanjang musim ini. Championship terus berkembang menjadi kompetisi yang semakin kompetitif dan profesional,” lanjut Ferry.