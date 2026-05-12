Sepanjang musim ini, I League mencatat total 273 pertandingan sukses digelar, yang menjadikannya sebagai salah satu perjalanan kompetisi yang penuh persaingan dan momen bersejarah. Untuk kali pertama, Pegadaian Championship berjalan dengan penggunaan teknologi Video Assistant Referee (VAR) yang hadir untuk meningkatan kualitas kompetisi.
Cetak Sejarah, I.League Bangga 273 Laga Pegadaian Championship 2025/26 Sukses Digelar Pakai VAR
Apa Yang Dikatakan?
Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kompetisi hingga akhir musim.
“Kami bersyukur Pegadaian Championship 2025/26 berjalan dengan baik hingga akhir musim. Sebanyak 273 pertandingan telah terlaksana dengan semangat kompetitif yang luar biasa, termasuk implementasi VAR untuk pertama kalinya di Championship,” ujar Ferry.
- PSSI Pers
Sejarah Tim Promosi
Diketahui, ada tiga tim yang lolos ke Super League musim depan. Selain Garudayaksa FC dan PSS Sleman, ada Adhyaksa FC yang menjadi peringkat ketiga. Keberhasilan ini juga menjadi momen bersejarah bagi Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC Banten, karena untuk pertama kalinya mereka akan tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Seusai pertandingan final, I.League selaku operator kompetisi tidak hanya menyerahkan trofi juara Pegadaian Championship 2025/26, namun juga memberikan apresiasi kepada individu dan tim yang menunjukkan performa terbaik sepanjang musim. Penghargaan diberikan untuk kategori Pemain Terbaik, Pemain Muda Terbaik, Pelatih Terbaik, Pencetak Gol Terbanyak, tim Fair Play, Fourth Place, Third Place, Runner-Up, hingga tim juara Pegadaian Championship 2025/26.
Ferry Paulus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub peserta, perangkat pertandingan, suporter, stakeholder sepak bola nasional, pihak keamanan, serta panitia pelaksana yang turut menjaga kelancaran kompetisi sepanjang musim.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh klub, pemain, ofisial, perangkat pertandingan, suporter, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga kualitas dan semangat kompetisi sepanjang musim ini. Championship terus berkembang menjadi kompetisi yang semakin kompetitif dan profesional,” lanjut Ferry.
Peran Sponsor
Secara khusus, I.League turut menyampaikan terima kasih kepada PT Pegadaian sebagai sponsor utama kompetisi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pegadaian Championship 2025/26.
“Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Pegadaian atas dukungan dan kolaborasi yang diberikan sepanjang musim ini. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun kompetisi yang semakin profesional dan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia,” pungkas Ferry.
Pegadaian Championship 2025/26 menutup musim dengan persaingan kompetitif dan berbagai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. I.League berharap Championship terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kemajuan sepak bola nasional.