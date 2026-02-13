Hull City mengonfirmasi penangkapan terkait nyanyian diskriminatif selama kekalahan di Piala FA melawan Chelsea

Penggemar Liverpool, Paul Boardman, dilarang masuk ke Stadion Wembley karena menggunakan yel-yel tersebut, setelah didengar berteriak yel-yel tersebut di stasiun kereta api terdekat. Ia mengaku bersalah atas penggunaan kata-kata mengancam dan didenda £500.

Pada malam itu, Hull kalah 4-0, dengan Pedro Neto mencetak hat-trick, dan manajer Sergej Jakirovic memuji usaha timnya meskipun mengalami kekalahan telak.

Dia mengatakan: "Secara defensif, rencana taktis kami bagus, dan mungkin beberapa keputusan yang lebih baik dalam serangan balik bisa membuat kami bermain lebih baik.

"Kami memiliki beberapa peluang, Chelsea juga demikian. Pedro Neto mencetak gol yang luar biasa, gol kedua terlalu mudah dari tendangan sudut. Mereka sangat baik dalam penguasaan bola. Mereka mencoba memanfaatkan kesalahan kami. Saya pikir kami pantas mendapatkan setidaknya satu gol, tetapi jika kami bermain seperti ini, kami akan berada dalam posisi yang sangat baik di Championship.

"Jangan menyerah, mungkin di pertandingan berikutnya ini bisa menjadi contoh bagus tentang bagaimana kami harus bermain.

"Sekarang kita perlu istirahat dan akan menggunakan ini untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk QPR."