Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Hull City mengonfirmasi penangkapan terkait nyanyian diskriminatif selama kekalahan di Piala FA melawan Chelsea
Hull mengonfirmasi bahwa penangkapan telah dilakukan.
Menurut The Athletic, Hull telah mengumumkan bahwa beberapa pendukung mereka ditangkap karena menyanyikan yel-yel diskriminatif. Yel-yel tersebut, yang ditujukan kepada lawan mereka dari London Barat, bersifat homofobik. Peringatan awal disampaikan melalui sistem pengumuman, meminta para pendukung untuk menghentikan yel-yel tersebut dan bahwa penangkapan dapat dilakukan jika mereka tidak mematuhinya. Pengumuman tambahan dibuat pada babak kedua, mengonfirmasi bahwa beberapa pendukung telah ditahan.
Layanan Penuntutan Kerajaan (CPS) mengonfirmasi pada 2022 bahwa lirik tertentu yang digunakan dalam nyanyian, yang berkaitan dengan pekerja seks laki-laki, merupakan hinaan homofobik, sehingga siapa pun yang menggunakannya dapat dijerat hukum.
- AFP
Preseden yang ditetapkan
Penggemar Liverpool, Paul Boardman, dilarang masuk ke Stadion Wembley karena menggunakan yel-yel tersebut, setelah didengar berteriak yel-yel tersebut di stasiun kereta api terdekat. Ia mengaku bersalah atas penggunaan kata-kata mengancam dan didenda £500.
Pada malam itu, Hull kalah 4-0, dengan Pedro Neto mencetak hat-trick, dan manajer Sergej Jakirovic memuji usaha timnya meskipun mengalami kekalahan telak.
Dia mengatakan: "Secara defensif, rencana taktis kami bagus, dan mungkin beberapa keputusan yang lebih baik dalam serangan balik bisa membuat kami bermain lebih baik.
"Kami memiliki beberapa peluang, Chelsea juga demikian. Pedro Neto mencetak gol yang luar biasa, gol kedua terlalu mudah dari tendangan sudut. Mereka sangat baik dalam penguasaan bola. Mereka mencoba memanfaatkan kesalahan kami. Saya pikir kami pantas mendapatkan setidaknya satu gol, tetapi jika kami bermain seperti ini, kami akan berada dalam posisi yang sangat baik di Championship.
"Jangan menyerah, mungkin di pertandingan berikutnya ini bisa menjadi contoh bagus tentang bagaimana kami harus bermain.
"Sekarang kita perlu istirahat dan akan menggunakan ini untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk QPR."
Kemenangan besar Chelsea
Manajer Blues, Liam Rosenior, kembali ke Stadion MKM, setelah pernah melatih Tigers antara tahun 2022 dan 2024.
Dia mengatakan: "Saya sangat senang dengan usaha dan sikap para pemain di babak pertama. Ini adalah pertandingan yang sulit. Seluruh pujian untuk Hull, mereka sedang dalam performa bagus di Championship, saya harap mereka bisa promosi ke Premier League tahun ini, tetapi karena sikap dan usaha kami dalam pertandingan, kualitas selalu ada, itulah yang memberi kami landasan malam ini.
"Kami telah menjalani 90 menit yang bagus. Tentu saja, Anda ingin setiap menit dalam setiap pertandingan sempurna. Ada banyak hal yang bisa kami perbaiki, tapi dalam hal awal kami bersama, saya sangat puas dengan itu.
"Pedro Neto luar biasa, dia bekerja sangat keras dan memiliki kualitas yang luar biasa. Saya senang melihatnya mencetak gol-gol yang dia dapatkan hari ini. Semua orang bekerja sangat, sangat keras untuk satu sama lain.
"Aspek yang paling memuaskan adalah mentalitas mereka. Mereka adalah kebanggaan klub. Ini adalah penampilan yang sangat kuat dalam hal aplikasi mental yang dibutuhkan untuk sukses."
Rosenior juga mengakui bahwa dia memiliki banyak anggota keluarga yang hadir, menambahkan: "Saya memiliki lebih dari 20 anggota keluarga di sini. Klub ini berarti banyak bagi saya dan keluarga saya karena banyak alasan. Saya sangat menghargai sambutan yang saya terima dari klub dan senang mendapatkan sambutan baik dari kedua kubu pendukung."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea akan menghadapi Burnley pada akhir pekan depan dalam upaya mereka untuk memperkuat ambisi lolos ke Liga Champions. Tim asuhan Rosenior saat ini berada di peringkat kelima, satu poin di belakang Manchester United yang berada di peringkat keempat.
Iklan