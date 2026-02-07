Goal.com
Hugo Ekitike mungkin tidak akan pernah menyamai Erling Haaland dalam hal mencetak gol - tetapi 'Fernando Torres baru' Liverpool memiliki permainan yang lengkap yang hanya bisa diimpikan oleh penyerang nomor 9 Manchester City yang sedang dalam performa buruk.

Saat babak pertama hampir berakhir dan Liverpool tertinggal 1-0 dari Newcastle United, Anfield sudah bersiap-siap untuk kekalahan mengecewakan lainnya di musim yang paling berat ini. Namun, dalam waktu 138 detik, Hugo Ekitike mengubah suasana di Merseyside secara drastis. Gol pertama sang pemain Prancis - sebuah penyelesaian di tiang dekat dari umpan balik cerdas Florian Wirtz - mungkin menjadi kunci, tetapi gol keduanya lah yang membuat para pendukung menjadi gila.

Setelah menangkap umpan panjang Milos Kerkez dari belakang, Ekitike mengelabui Malick Thiaw sebelum melesat melewatinya dan menyundul bola melewati Nick Pope dan masuk ke gawang Newcastle. Perpaduan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan dari striker ramping dengan keajaiban di kakinya, semuanya terasa sangat familiar—terutama bagi Steven Gerrard.

"Ekitike mengingatkan saya pada (Fernando) Torres setiap kali saya menontonnya," kata mantan kapten Liverpool itu dengan antusias di TNT Sports. "Dia mencetak gol-gol serupa, di mana jika Anda memberinya ruang di koridor, dia akan berlari, dia terlalu cepat, Anda tidak bisa mengejarnya, dan dia mematikan."

Menariknya, Ekitike saat ini dalam performa yang lebih baik daripada pencetak gol terbanyak Premier League, Erling Haaland, menjelang pertandingan besar Premier League melawan Manchester City pada Minggu.

    Penurunan performa Haaland

    Haaland bisa dibilang telah menjadi korban kesuksesannya sendiri. Segala hal yang kurang dari satu gol per pertandingan dianggap mengecewakan bagi penyerang paling mematikan di dunia.

    Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Haaland tidak tampil maksimal musim lalu, mencetak hanya 22 gol dalam 31 penampilan di Premier League - rasio gol yang luar biasa bagi hampir semua pemain lain di dunia sepak bola, tapi tidak bagi "The Terminator" sepak bola.

    "Saya belum memanfaatkan peluang saya dengan baik," akunya selama musim 2024-25 tanpa trofi City. "Saya harus lebih baik, saya belum cukup baik."

    Haaland, bagaimanapun, memulai musim ini dengan semangat yang membara. Hingga pekan kedelapan, ia sudah mencetak 11 gol. Hanya lima hari sebelum Natal, ia menambah koleksi golnya menjadi 19 dalam 17 penampilan, termasuk dua gol melawan West Ham. Haaland tidak hanya terlihat akan memecahkan rekornya sendiri untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim (36); ia bahkan berpotensi melampauinya.

    Namun, dalam tujuh pekan dan tujuh pertandingan setelah gol ganda di Etihad pada 20 Desember, striker Norwegia nomor 9 ini hanya mencetak satu gol, dalam hasil imbang 1-1 melawan Brighton - dan bahkan gol itu berasal dari titik penalti.

    Jangan pernah meremehkan para penyerang.

    Guardiola dengan tepat telah menyoroti bahwa hanya orang bodoh yang mengharapkan kesulitan Haaland di depan gawang akan berlanjut dalam waktu lama.

    "Jangan pernah meremehkan penyerang, pencetak gol, karena mereka selalu akan membuatmu diam," kata manajer City. "Dia akan mencetak gol sepanjang sisa karirnya, itu pasti."

    Guardiola juga benar ketika dia berargumen bahwa City beruntung memiliki Haaland: "Tanpa dia, kita tidak akan berada dalam posisi seperti sekarang. Dia membawa banyak hal dan semakin baik dalam banyak hal."

    Hal itu memang terlihat jelas pada beberapa kesempatan musim ini. Misalnya, dalam kemenangan gila 5-4 di Fulham, Haaland tidak hanya mencetak satu gol, tetapi juga menciptakan dua gol lainnya untuk Tijjani Reijnders dan Phil Foden.

    Namun, masih terlalu sering terjadi bahwa pemain berusia 25 tahun ini hampir tidak menyentuh bola, apalagi mempengaruhi jalannya pertandingan, sehingga kadang-kadang sulit tidak bertanya-tanya: jika Haaland tidak mencetak gol, apa sebenarnya yang dia lakukan?

    "Saya tahu peran saya dalam tim ini."

    Haaland menyadari adanya perdebatan yang sedang berlangsung mengenai kurangnya keterlibatannya dalam permainan serangan City - namun ia menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak mengganggunya.

    "Ketika saya mencetak gol, tidak ada yang membicarakan hal ini, tetapi ketika saya tidak mencetak gol, orang-orang mulai membicarakan sentuhan bola saya," kata striker tersebut dalam podcast Men in Blazers. " Ini adalah bagian dari hidup saya, bagaimana orang-orang akan berbicara, dan saya tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang saya.

    "Saya hanya perlu fokus pada apa yang harus saya lakukan di lapangan, dan tugas saya bukan seperti Rodri yang mengendalikan permainan, tapi berada di kotak penalti dan menyelesaikan serangan. Itu fokus saya, dan saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Yang penting adalah fokus pada membantu tim menang.

    "Pada akhirnya, Anda bisa bermain sepak bola tanpa menyentuh bola, meskipun terdengar aneh bagi beberapa orang. Anda bisa melakukannya dengan gerakan, aspek mental, dan kesadaran. Itu bagian besar dari permainan. Bukan hanya tentang menyentuh bola.

    "Tentu saja kamu harus menyentuh bola, tapi aku tahu peranku di tim ini."

    Pada dasarnya, tugas Haaland adalah mencetak gol - dan dia melakukannya lebih baik daripada pemain lain di dunia.

    Faktanya, pergerakannya, bersama dengan kehadirannya, mengganggu pertahanan lawan, sehingga menciptakan waktu dan ruang bagi penyerang City lainnya untuk beraksi.

    Namun, meskipun Roy Keane berlebihan (seperti biasa) dengan mengklaim bahwa permainan umum Haaland setara dengan pemain Liga Dua, tidak dapat dipungkiri bahwa permainan keseluruhan sang penyerang masih kurang memuaskan.

    Dia kadang-kadang dibandingkan dengan Ronaldo, penyerang nomor 9 paling eksplosif di era modern, tetapi meskipun dia jauh lebih unggul dalam duel udara, Haaland tidak memiliki keterampilan yang sama dengan pemain Brasil itu, yang bisa menghadapi pertahanan sendirian.

    Bahkan jika dibandingkan dengan rekan-rekannya, Haaland mungkin mencetak gol sebanyak Kylian Mbappe atau Harry Kane, tetapi dia jauh dari sekadar pemain yang lengkap seperti keduanya—atau bahkan Ekitike sekalipun.

    Ekitike menggantikan posisi starter Isak.

    Ekitike kemungkinan besar tidak akan seproduktif Haaland. Namun, dia bisa lebih produktif - dan itu bukan untuk meremehkan Haaland. Jika ada, kemampuan Ekitike untuk mencetak gol dan menciptakan peluang sambil memimpin lini depan seharusnya hanya menjadi perhatian Alexander Isak.

    Asumsi alami adalah bahwa setelah Isak sepenuhnya pulih setelah kedatangannya dari Newcastle pada hari terakhir bursa transfer September lalu, dia akan menjadi penyerang tengah utama Liverpool. Lagi pula, dia secara argumen telah menggantikan Haaland sebagai penyerang paling ditakuti di Premier League musim lalu, dan The Reds baru saja menjadikannya pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, dan ketiga termahal sepanjang masa.

    Namun, Isak merasakan dampak dari penampilannya yang buruk di musim panas lebih lama dari yang diperkirakan siapa pun - dan hingga tingkat di mana para penggemar frustrasi dengan upaya Arne Slot untuk memainkannya agar kembali ke bentuk dan kebugaran terbaiknya, sementara Ekitike, yang memulai karirnya di Anfield dengan sensasional, masuk dan keluar dari tim selama periode terberat musim ini.

    Pada Desember, bahkan sebelum cedera kaki yang sangat sial Isak melawan Spurs, sudah jelas bahwa Ekitike harus bermain, dan dia merespons serangkaian penampilan starter menjelang Natal dengan enam keterlibatan gol dalam empat pertandingan sebelum masalah paha minor menghentikan kemajuannya.

    Hubungan Wirtz

    Namun, Ekitike melanjutkan performa apiknya setelah kembali beraksi bulan lalu. Dalam dua pertandingan melawan Barnsley dan Qarabag, ia mencetak satu gol dan satu assist sebelum mencetak dua gol brilian dalam kemenangan Sabtu lalu atas Newcastle.

    Pemain internasional Prancis ini tentu saja mendapat bantuan dari Florian Wirtz yang akhirnya mulai memahami permainan sepak bola Inggris. Keduanya berkembang menjadi duet yang sangat dinamis, dengan tidak ada dua pemain Premier League yang mencetak lebih banyak gol bersama musim ini (enam).

    "Dia adalah pemain hebat yang memiliki insting sepak bola," kata Ekitike tentang Wirtz dalam wawancara dengan TNT Sports setelah pertandingan melawan Newcastle. "Bermain dengannya cukup mudah bagi saya.

    "Saya suka menciptakan ruang, berkolaborasi, dan saya bisa melakukan segalanya dengan pemain seperti dia. Anda hanya perlu berlari ke ruang kosong dan saya tahu dia akan menemukan saya, jadi bermain dengannya sangat menyenangkan."

    Perasaan itu sangat saling timbal balik, dengan Wirtz mengungkapkan bahwa mereka juga cocok di luar lapangan seperti halnya di lapangan.

    "Dia orang yang hebat - pribadi yang besar, sudah menjadi teman baik bagi saya," kata pemain internasional Jerman itu kepada BBC Sport. "Kami mengenal satu sama lain dari Bundesliga, kami pernah bermain beberapa kali melawan satu sama lain dan sudah bertukar jersey.

    "Dia adalah pemain yang fantastis dan bahkan mengejutkan saya saat pertama kali melihatnya berlatih dan bermain di sini karena saya tidak tahu dia sebagus itu."

    Yang terbaik masih akan datang.

    Wirtz bukanlah satu-satunya yang terkejut dengan dampak Ekitike di Anfield. Thierry Henry yang legendaris - pemain lain yang sering dibandingkan dengan Ekitike - merasa khawatir dengan ketidakstabilan rekan senegaranya, sambil juga mengkritik bahwa dia tidak melakukan hal-hal dasar dengan baik.

    Namun, pemenang Piala Dunia itu baru-baru ini memuji Ekitike sebagai rekrutan terbaik musim ini sejauh ini berkat rekor 15 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi untuk tim yang mengalami banyak pasang surut.

    "Dia mengejutkan saya," akui Henry dalam kolomnyadi Betway. "Di awal, dia harus membuktikan bahwa dia bisa melakukannya di Liverpool, dan dia melakukannya. Sekarang klub sedang kesulitan, tapi dia tetap tampil bagus. Saya tahu dia punya itu di dalam dirinya, tapi saya tidak tahu itu akan secepat itu dalam hal adaptasinya.

    "Tentu saja, lebih mudah beradaptasi saat tim sedang dalam performa bagus. Tapi dia beradaptasi, lalu duduk di bangku cadangan, tidak mengeluh, kembali bermain, dan tetap mencetak gol, jadi dia pantas mendapat pujian."

    Tentu saja, masih ada area dalam permainan Ekitike yang perlu dia perbaiki, seperti penyelesaiannya dan kebiasaannya kadang-kadang terlalu banyak mengontrol bola. Namun, kita berbicara tentang seorang pemain sepak bola serba bisa yang telah berkembang pesat dalam 18 bulan terakhir, unggul dalam berbagai peran: di sayap, di depan, atau di belakang striker nomor 9. Dalam hal itu, tampaknya tidak ada batas apa yang bisa dia capai - atau menjadi.

    Haaland, tentu saja, tetap menjadi penyerang paling ditakuti di sepak bola Inggris, dan dia mungkin akan membungkam kritikusnya pada Minggu ini.

    Di Ekitike, Liverpool tidak hanya memiliki seorang pencetak gol, tetapi juga seorang pembuat perbedaan potensial, seorang pengganggu seperti Torres yang berusia 23 tahun yang belum mencapai puncak kemampuannya - dan itu adalah pemikiran yang benar-benar menakutkan tidak hanya bagi Manchester City tetapi juga semua rival Liverpool, dan mungkin bahkan Isak juga.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

