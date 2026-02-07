Hugo Ekitike mungkin tidak akan pernah menyamai Erling Haaland dalam hal mencetak gol - tetapi 'Fernando Torres baru' Liverpool memiliki permainan yang lengkap yang hanya bisa diimpikan oleh penyerang nomor 9 Manchester City yang sedang dalam performa buruk.

Haaland menyadari adanya perdebatan yang sedang berlangsung mengenai kurangnya keterlibatannya dalam permainan serangan City - namun ia menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak mengganggunya.

"Ketika saya mencetak gol, tidak ada yang membicarakan hal ini, tetapi ketika saya tidak mencetak gol, orang-orang mulai membicarakan sentuhan bola saya," kata striker tersebut dalam podcast Men in Blazers. " Ini adalah bagian dari hidup saya, bagaimana orang-orang akan berbicara, dan saya tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang saya.

"Saya hanya perlu fokus pada apa yang harus saya lakukan di lapangan, dan tugas saya bukan seperti Rodri yang mengendalikan permainan, tapi berada di kotak penalti dan menyelesaikan serangan. Itu fokus saya, dan saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Yang penting adalah fokus pada membantu tim menang.

"Pada akhirnya, Anda bisa bermain sepak bola tanpa menyentuh bola, meskipun terdengar aneh bagi beberapa orang. Anda bisa melakukannya dengan gerakan, aspek mental, dan kesadaran. Itu bagian besar dari permainan. Bukan hanya tentang menyentuh bola.

"Tentu saja kamu harus menyentuh bola, tapi aku tahu peranku di tim ini."

Pada dasarnya, tugas Haaland adalah mencetak gol - dan dia melakukannya lebih baik daripada pemain lain di dunia.

Faktanya, pergerakannya, bersama dengan kehadirannya, mengganggu pertahanan lawan, sehingga menciptakan waktu dan ruang bagi penyerang City lainnya untuk beraksi.

Namun, meskipun Roy Keane berlebihan (seperti biasa) dengan mengklaim bahwa permainan umum Haaland setara dengan pemain Liga Dua, tidak dapat dipungkiri bahwa permainan keseluruhan sang penyerang masih kurang memuaskan.

Dia kadang-kadang dibandingkan dengan Ronaldo, penyerang nomor 9 paling eksplosif di era modern, tetapi meskipun dia jauh lebih unggul dalam duel udara, Haaland tidak memiliki keterampilan yang sama dengan pemain Brasil itu, yang bisa menghadapi pertahanan sendirian.

Bahkan jika dibandingkan dengan rekan-rekannya, Haaland mungkin mencetak gol sebanyak Kylian Mbappe atau Harry Kane, tetapi dia jauh dari sekadar pemain yang lengkap seperti keduanya—atau bahkan Ekitike sekalipun.