HOAKS! Luis Enrique Tidak Akan Tinggalkan Paris Saint-Germain

Petinggi PSG bergerak cepat pekan ini untuk memadamkan rumor mengejutkan mengenai masa depan Luis Enrique. Pada hari Selasa, media Spanyol Marca menerbitkan sebuah laporan yang mengutip informasi dari surat kabar Jerman Bild, yang menuduh bahwa Enrique telah memutuskan untuk meninggalkan Parc des Princes ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Laporan tersebut mengklaim bahwa mantan pelatih Barcelona itu tidak berniat memperpanjang masa tinggalnya setelah tanggal tersebut, sehingga menimbulkan keraguan pada proyek jangka panjang yang saat ini sedang dibangun di ibu kota Prancis. Namun, cerita tersebut segera dibantah oleh direktur olahraga PSG Campos.

Berbicara kepada stasiun televisi Prancis Canal+ tak lama setelah rumor mulai beredar, Campos mengeluarkan bantahan tegas. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut adalah "100 persen berita palsu" dan bersikeras bahwa tidak ada kebenaran dalam anggapan bahwa Enrique sedang mencari jalan keluar.