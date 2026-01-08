AFP
HOAKS! Luis Enrique Tidak Akan Tinggalkan Paris Saint-Germain
Campos bantah rumor kepergian Enrique
Petinggi PSG bergerak cepat pekan ini untuk memadamkan rumor mengejutkan mengenai masa depan Luis Enrique. Pada hari Selasa, media Spanyol Marca menerbitkan sebuah laporan yang mengutip informasi dari surat kabar Jerman Bild, yang menuduh bahwa Enrique telah memutuskan untuk meninggalkan Parc des Princes ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2027.
Laporan tersebut mengklaim bahwa mantan pelatih Barcelona itu tidak berniat memperpanjang masa tinggalnya setelah tanggal tersebut, sehingga menimbulkan keraguan pada proyek jangka panjang yang saat ini sedang dibangun di ibu kota Prancis. Namun, cerita tersebut segera dibantah oleh direktur olahraga PSG Campos.
Berbicara kepada stasiun televisi Prancis Canal+ tak lama setelah rumor mulai beredar, Campos mengeluarkan bantahan tegas. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut adalah "100 persen berita palsu" dan bersikeras bahwa tidak ada kebenaran dalam anggapan bahwa Enrique sedang mencari jalan keluar.
- Getty Images Sport
Misteri laporan Jerman
Yang menambah kebingungan adalah asal usul klaim awal tersebut. Meskipun Marca mengaitkan berita tersebut dengan Bild, pencarian ekstensif di situs web publikasi Jerman dan edisi cetak terbaru gagal menemukan artikel spesifik yang dimaksud. Laporan "palsu" ini telah menimbulkan pertanyaan tentang asal informasi tersebut, dengan sumber-sumber di Prancis menyatakan bahwa informasi tersebut pertama kali beredar di media sosial.
Kurangnya sumber primer yang dapat diverifikasi hanya memperkuat posisi PSG bahwa cerita tersebut tidak berdasar. Klub saat ini sedang menikmati masa tenang setelah bertahun-tahun mengalami gejolak manajerial, dan anggapan bahwa pelatih mereka sedang merencanakan kepergiannya jauh-jauh hari bertentangan dengan suasana saat ini di tempat latihan PSG.
Kontrak yang tak tertandingi
Jauh dari merencanakan kepergiannya, laporan menunjukkan bahwa PSG sebenarnya ingin mengikat Luis Enrique ke klub untuk sisa kariernya di level tertinggi. Menurut laporan terbaru, pemilik klub asal Qatar sedang menyiapkan tawaran kontrak yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepakbola Eropa: kontrak "seumur hidup".
Meskipun legalitas spesifik dari kontrak "seumur hidup" dalam sepakbola itu kompleks, sentimen di balik tawaran tersebut jelas. Pemilik klub, yang dipimpin oleh presiden Nasser Al-Khelaifi, memandang Enrique sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan dominasi mereka, setelah menyaksikan dia membimbing tim meraih gelar Liga Champions pertama mereka dan dua gelar Ligue 1. Mereka dilaporkan bersedia menawarkan kontrak yang berlaku setidaknya selama satu dekade, yang secara efektif memberinya kendali penuh atas klub, mirip dengan Sir Alex Ferguson di Manchester United atau Arsene Wenger di Arsenal.
Penawaran potensial ini akan memberi Enrique kekuasaan yang sangat besar atas perekrutan pemain, pengembangan akademi, dan filosofi olahraga klub secara lebih luas. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang besar kepada seorang manajer yang baru menjabat sejak 2023 tetapi telah secara fundamental mengubah identitas tim.
- AFP
Era baru di Paris
Keinginan untuk mempertahankan Enrique dalam jangka panjang berasal dari transisi sukses yang telah dialami klub di bawah arahannya. Ketika dia tiba, PSG adalah tim yang didominasi oleh superstar seperti Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi. Budaya klub sering dikritik karena tidak terkoordinasi, dengan kehebatan individu menutupi celah dalam struktur kolektif.
Sejak saat itu, Enrique telah melakukan perombakan besar-besaran. Para superstar telah pergi, digantikan oleh skuad yang lebih muda dan lebih bersemangat yang fokus pada permainan pressing tinggi dan penguasaan bola. Munculnya talenta seperti Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery dan Joao Neves telah menjadi kunci perubahan ini, yang berpuncak pada gelar Eropa pertama mereka setelah kepergian Mbappe. Dewan percaya bahwa Enrique adalah satu-satunya manajer yang mampu mengembangkan prospek ini menjadi pemain kelas dunia sambil mempertahankan dominasi domestik.
Penolakan "berita palsu" dan rumor "kontrak seumur hidup" pada dasarnya menceritakan kisah yang sama: PSG akhirnya memprioritaskan stabilitas. Selama lebih dari satu dekade, klub beroperasi dengan kebijakan pergantian manajer yang terus-menerus, dengan nama-nama seperti Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino semuanya pergi meskipun memenangkan trofi.
Dengan secara terbuka memberikan dukungannya untuk Enrique, Campos dan Al-Khelaifi memberi sinyal berakhirnya sikap tersebut dan membangun mesin kemenangan yang berkelanjutan.
Iklan