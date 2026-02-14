Getty
"Hipokrisinya" - Pemilik bersama Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikritik habis-habisan oleh Gary Lineker atas komentarnya yang "salah" tentang Inggris yang "dikuasai oleh imigran"
Ratcliffe menjadi sorotan
Ratcliffe menjadi sorotan publik pekan ini setelah mengemukakan pandangannya tentang imigrasi yang disebut "menyinggung dan salah" oleh Starmer. Burnham mendesak Ratcliffe untuk menarik kembali pernyataannya, menyebut kata-katanya "tidak akurat, menghina, dan provokatif". Kritik tersebut memicu tanggapan dari pemilik Manchester United yang merupakan miliarder dan saat ini tinggal di Monaco, dalam bentuk pernyataan.
"Saya menyesal bahwa pilihan kata-kata saya telah menyinggung beberapa orang di Inggris dan Eropa serta menimbulkan kekhawatiran, tetapi penting untuk membahas isu imigrasi yang terkendali dan dikelola dengan baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya. "Komentar saya dibuat saat menjawab pertanyaan tentang kebijakan Inggris di KTT Industri Eropa di Antwerp, di mana saya membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, keterampilan, dan manufaktur di Inggris. Tujuan saya adalah menekankan bahwa pemerintah harus mengelola migrasi bersamaan dengan investasi dalam keterampilan, industri, dan lapangan kerja agar kemakmuran jangka panjang dapat dinikmati oleh semua orang. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan debat terbuka tentang tantangan yang dihadapi Inggris."
"Hipokrisinya sulit saya terima" - Pendapat Lineker tentang Ratcliffe
Lineker kini telah menyampaikan pandangannya tentang Ratcliffe dan mengatakan kepada podcast Rest is Football: "Hipokrisinya sulit saya terima. Jelas, Keir Starmer telah meminta dia untuk meminta maaf; apakah dia akan melakukannya atau tidak, kita tunggu saja. Saya menontonnya dan hipokrisinya benar-benar—orang itu sendiri adalah migran, migran ekonomi, [karena] dia tinggal di Monaco. Anda boleh saja mengeluh, tapi setidaknya tinggal di sini, bayar pajak, dan berkontribusi pada masyarakat kita. Saya kira banyak imigran yang datang berkontribusi besar, dan fakta menunjukkan hal itu dalam hal pendapatan dan pajak yang dibayarkan. Sementara Jim di Monaco, menurut saya, melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Selain itu, Anda adalah salah satu pemilik Manchester United, klub yang memiliki banyak pemain dari luar negeri. Ketika dia berbicara tentang kolonialisasi oleh imigran, apakah boleh Anda sebagai orang kulit putih yang tinggal di luar negeri, bukan orang kulit cokelat atau hitam? Saya tidak tahu, hanya dia yang bisa menjawab pertanyaan itu. Banyak sekali teman-teman saya yang mendukung United telah mengatakan hal-hal serupa dengan yang saya katakan sekarang, mereka sangat kecewa. Lihatlah kisah bagaimana Amad Diallo berakhir di sini. Jadi, saya merasa sangat prihatin bahwa seorang pemilik klub sepak bola bisa mengatakan hal semacam itu."
FA sedang menyelidiki Ratcliffe
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) saat ini sedang menyelidiki pernyataan Ratcliffe untuk menentukan apakah pemilik bersama Manchester United tersebut telah mencoreng nama baik olahraga ini. Sementara itu, klub telah mengeluarkan pernyataan seiring dengan dampak dari wawancara kontroversial Ratcliffe yang terus berlanjut. "Manchester United bangga menjadi klub yang inklusif dan ramah," bunyi pernyataan tersebut. "Kelompok pemain, staf, dan komunitas pendukung global kami yang beragam, mencerminkan sejarah dan warisan Manchester; sebuah kota yang dapat menjadi rumah bagi siapa saja. Sejak meluncurkan All Red All Equal pada 2016, kami telah mengintegrasikan kesetaraan, keragaman, dan inklusi ke dalam segala hal yang kami lakukan. Kami tetap berkomitmen secara mendalam pada prinsip dan semangat kampanye tersebut."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kontroversi seputar pernyataan Ratcliffe terjadi pada saat Manchester United sedang menunjukkan perbaikan di lapangan setelah memecat Ruben Amorim dan menggantikannya dengan Michael Carrick hingga akhir musim. Mereka kini tengah menjalani lima pertandingan tanpa kekalahan di bawah asuhan Carrick dan akan kembali bertanding melawan Everton pada 23 Februari.
