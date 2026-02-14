"Hipokrisinya" - Pemilik bersama Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikritik habis-habisan oleh Gary Lineker atas komentarnya yang "salah" tentang Inggris yang "dikuasai oleh imigran"

Ratcliffe menjadi sorotan publik pekan ini setelah mengemukakan pandangannya tentang imigrasi yang disebut "menyinggung dan salah" oleh Starmer. Burnham mendesak Ratcliffe untuk menarik kembali pernyataannya, menyebut kata-katanya "tidak akurat, menghina, dan provokatif". Kritik tersebut memicu tanggapan dari pemilik Manchester United yang merupakan miliarder dan saat ini tinggal di Monaco, dalam bentuk pernyataan.

"Saya menyesal bahwa pilihan kata-kata saya telah menyinggung beberapa orang di Inggris dan Eropa serta menimbulkan kekhawatiran, tetapi penting untuk membahas isu imigrasi yang terkendali dan dikelola dengan baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya. "Komentar saya dibuat saat menjawab pertanyaan tentang kebijakan Inggris di KTT Industri Eropa di Antwerp, di mana saya membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, keterampilan, dan manufaktur di Inggris. Tujuan saya adalah menekankan bahwa pemerintah harus mengelola migrasi bersamaan dengan investasi dalam keterampilan, industri, dan lapangan kerja agar kemakmuran jangka panjang dapat dinikmati oleh semua orang. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan debat terbuka tentang tantangan yang dihadapi Inggris."