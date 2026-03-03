Getty Images Sport
"Hidup memang kejam" - Rodrygo berbagi kisah patah hati sebagai bintang Real Madrid yang menerima kenyataan bahwa mimpi Piala Dunia telah berakhir akibat cedera parah
Diagnosis yang menghancurkan dikonfirmasi oleh Real Madrid
Real Madrid mengonfirmasi pada Selasa bahwa penyerang Rodrygo mengalami cedera yang mengakhiri musimnya. Kekhawatiran terburuk terwujud setelah pemeriksaan medis mendalam pada Selasa pagi, yang mengevaluasi cedera lutut yang dialami saat melawan Getafe. Menurut pernyataan resmi klub: "Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Rodrygo oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami robekan ligamen cruciatum anterior dan robekan meniskus eksternal pada kaki kanan."
Cedera parah ini terjadi hanya 11 menit setelah ia masuk ke lapangan, saat lututnya tertekuk setelah melakukan gerakan tipuan khas di sayap. Rodrygo baru saja kembali dari absen selama sebulan akibat tendinitis, membuat cedera ini semakin menyakitkan. Ia berhasil menyelesaikan pertandingan dengan rasa sakit yang jelas, namun evaluasi selanjutnya mengonfirmasi keparahan cedera tersebut, yang secara tiba-tiba menghentikan kampanyenya di kompetisi domestik.
Mimpi Piala Dunia Brasil hancur
Beban emosional dari bencana ini melampaui batas ibu kota Spanyol, karena cedera parah yang dialami Rodrygo secara resmi menghalanginya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Pemain internasional Brasil itu mengunggah postingan di akun Instagram-nya untuk berbagi kesedihan mendalamnya, menggambarkan momen tersebut sebagai salah satu hari terkelam dalam hidupnya. Ia mengakui bahwa diagnosis ini merupakan skenario mimpi buruk yang selalu ia takuti sepanjang karier profesionalnya.
"Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini… mungkin hidup telah sedikit kejam padaku akhir-akhir ini… aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Betapa banyak hal indah yang telah aku alami yang juga tidak pantas aku dapatkan," tulisnya.
"Sebuah rintangan besar telah muncul dalam hidupku, dalam karierku, yang mencegahku melakukan apa yang paling aku cintai untuk sementara waktu. Aku absen untuk sisa musim ini bersama klubku dan absen dari Piala Dunia bersama negaraku, sebuah mimpi yang semua orang tahu betapa berarti bagiku. Yang bisa aku lakukan hanyalah tetap kuat seperti biasa, yang bukanlah hal baru."
Real Madrid dan Arbeloa menghadapi krisis pemilihan pemain.
Kembali ke Madrid, timing dari kemunduran yang menghancurkan ini tak bisa lebih buruk lagi bagi manajer Alvaro Arbeloa, yang sudah harus menghadapi daftar cedera yang terus bertambah. Saat Real Madrid memasuki fase krusial musim ini dengan berkompetisi di berbagai front, Los Blancos kini kekurangan opsi penyerang secara signifikan. Kehilangan mendadak Rodrygo sangat membatasi fleksibilitas taktis mereka di area pertahanan lawan menjelang pertandingan penting seperti laga melawan Celta Vigo.
Kondisi skuad saat ini telah memicu krisis pemilihan pemain yang sesungguhnya di Santiago Bernabeu. Bintang baru Kylian Mbappe masih absen karena cedera, sementara talenta muda Franco Mastantuono akan menjalani hukuman larangan bermain setelah mendapat kartu merah baru-baru ini. Hal ini meninggalkan Arbeloa hanya dengan Vinicius Junior dan Gonzalo muda sebagai penyerang yang tersedia, menempatkan tekanan besar pada sisa skuad untuk meraih hasil selama periode kritis ini saat mereka berusaha mengejar selisih empat poin dari Barcelona.
Perjalanan panjang menuju pemulihan dimulai
Meskipun masa depan yang dekat dipenuhi dengan kekecewaan, Rodrygo sudah mulai mengalihkan fokusnya ke proses rehabilitasi yang berat di depan. Waktu pemulihan untuk cedera ACL dan meniscus yang bersamaan biasanya memakan waktu antara tujuh hingga sembilan bulan, artinya dia akan absen dalam periode krusial menjelang La Liga dan Liga Champions. Kini, dia dihadapkan pada perlombaan waktu yang besar hanya untuk bisa fit pada pra-musim 2026-27.
Meskipun beban emosional yang berat, Rodrygo menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam pidato publiknya. "Terima kasih kepada semua orang atas doa, pesan, dan kasih sayang kalian! Kalian semua sangat berarti bagi saya. Meskipun ini adalah masa yang sangat sulit, saya berjanji tidak akan berhenti di sini. Saya percaya masih banyak hal luar biasa yang akan saya alami dan bawa kebahagiaan bagi semua orang yang mempercayai saya. Ini hanya 'sampai jumpa lagi,'" ujarnya.
