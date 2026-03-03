"Hidup memang kejam" - Rodrygo berbagi kisah patah hati sebagai bintang Real Madrid yang menerima kenyataan bahwa mimpi Piala Dunia telah berakhir akibat cedera parah

Beban emosional dari bencana ini melampaui batas ibu kota Spanyol, karena cedera parah yang dialami Rodrygo secara resmi menghalanginya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Pemain internasional Brasil itu mengunggah postingan di akun Instagram-nya untuk berbagi kesedihan mendalamnya, menggambarkan momen tersebut sebagai salah satu hari terkelam dalam hidupnya. Ia mengakui bahwa diagnosis ini merupakan skenario mimpi buruk yang selalu ia takuti sepanjang karier profesionalnya.

"Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini… mungkin hidup telah sedikit kejam padaku akhir-akhir ini… aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkannya, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Betapa banyak hal indah yang telah aku alami yang juga tidak pantas aku dapatkan," tulisnya.

"Sebuah rintangan besar telah muncul dalam hidupku, dalam karierku, yang mencegahku melakukan apa yang paling aku cintai untuk sementara waktu. Aku absen untuk sisa musim ini bersama klubku dan absen dari Piala Dunia bersama negaraku, sebuah mimpi yang semua orang tahu betapa berarti bagiku. Yang bisa aku lakukan hanyalah tetap kuat seperti biasa, yang bukanlah hal baru."