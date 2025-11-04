Hidden Gems FC: Mengapa Barcelona, Manchester United, & Real Madrid Memburu Sensasi Levante Karl Etta Eyong

Debut Etta Eyong untuk tim senior datang pada Januari 2024, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Alaves di ajang La Liga. Itu menjadi satu-satunya penampilan seniornya untuk Cadiz sebelum Villarreal, klub berjuluk Kapal Selam Kuning lainnya, membelinya di musim panas dengan biaya €1,5 juta. Lagi-lagi, ia memulai dari tim cadangan, tapi takdir kembali berpihak padanya.

“Di musim terakhir saya di Villarreal, ada striker lain yang cedera,” kenangnya kepada Canal+. “Pelatih menatap saya dan bertanya, ‘Kamu bisa main di depan?’ Saya jawab, ‘Bisa, tak masalah.’”

Kalau kata orang, the rest is history. Etta Eyong mencetak 19 gol dalam 30 penampilan untuk Villarreal B, plus enam assist.

Performa itu pun diganjar dengan kesempatan tampil bersama tim utama di akhir musim. Meski hanya beberapa menit saja, ia langsung menorehkan momen tak terlupakan yang akan selalu dikenang oleh para suporter Submarino Amarillo dengan mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Girona, gol perdananya di La Liga.

Gol itu menjadi pembuka bagi pramusim yang luar biasa di musim panas 2025. Ketika musim baru dimulai, pelatih Marcelino memberinya tempat di starting XI, dan Etta Eyong langsung membalas kepercayaan itu dengan gol di laga pembuka kontra Real Oviedo, diikuti dua assist di dua pertandingan berikutnya sebelum Agustus berakhir.