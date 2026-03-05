Hidden Gems FC: Bagaimana Gift Orban bangkit dari kemiskinan ekstrem untuk menjadi mesin gol Eropa

Orban dibesarkan di negara bagian Benue, Nigeria, oleh ayahnya sementara ibunya tinggal di Togo, dan mulai bermain sepak bola di tengah pemandangan yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh seorang anak.

"Saya adalah anak jalanan," katanya kepada Sporza saat bermain di Belgia untuk Gent. "Saya mulai bermain sepak bola sebagai anak kecil di pinggiran Lagos. Orang-orang terluka, terpengaruh alkohol dan narkoba... Baru-baru ini saya berada di Brussels bersama seorang teman selama beberapa hari. Saat kami kembali ke mobil kami, mobil itu telah dijarah habis-habisan. Uang, kartu bank, paspor... Teman saya ketakutan, tapi saya? Saya terbiasa mengalami hal-hal seperti itu setiap hari."

Orban termotivasi oleh kesulitan yang dia hadapi saat muda, dan mungkin masih dihantui olehnya, meskipun dia bertekad untuk membuat perbedaan agar orang lain tidak harus mengalami hal serupa.

"Itu sangat sulit dan saya lebih baik tidak membicarakannya. Masalah saya, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda," katanya kepada L'Equipe. "Anda tidak akan mengerti, karena Anda lahir di Eropa. Jika Anda miskin di Prancis, negara bisa membantu Anda, ada yayasan dan lembaga amal. Di Afrika, tidak ada yang memberi Anda apa pun dan Anda akan mati kelaparan. Itulah mengapa kita semua ingin bermain sepak bola.

“Di Benue, jika keluarga Anda tidak punya uang, hidup menjadi mustahil. Itulah yang memotivasi saya. Saya tidak ingin mengalami itu lagi. Kami harus mencari makanan sendiri setiap hari. Sekarang saya ingin membantu semua orang miskin, yatim piatu, siapa pun yang hidupnya seperti saya atau bahkan lebih sulit."

“Tahukah kamu apa itu kemiskinan?” tambahnya. “Kemiskinan di Eropa dan Afrika, itu bahkan tidak bisa dibandingkan. Kamu tidur di tempat-tempat tertentu, itu tidak tahan. Lalu kamu bangun dan tidak ada makanan untuk dimakan.”