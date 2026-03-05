GOAL
Hidden Gems FC: Bagaimana Gift Orban bangkit dari kemiskinan ekstrem untuk menjadi mesin gol Eropa
'Anak jalanan'
Orban dibesarkan di negara bagian Benue, Nigeria, oleh ayahnya sementara ibunya tinggal di Togo, dan mulai bermain sepak bola di tengah pemandangan yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh seorang anak.
"Saya adalah anak jalanan," katanya kepada Sporza saat bermain di Belgia untuk Gent. "Saya mulai bermain sepak bola sebagai anak kecil di pinggiran Lagos. Orang-orang terluka, terpengaruh alkohol dan narkoba... Baru-baru ini saya berada di Brussels bersama seorang teman selama beberapa hari. Saat kami kembali ke mobil kami, mobil itu telah dijarah habis-habisan. Uang, kartu bank, paspor... Teman saya ketakutan, tapi saya? Saya terbiasa mengalami hal-hal seperti itu setiap hari."
Orban termotivasi oleh kesulitan yang dia hadapi saat muda, dan mungkin masih dihantui olehnya, meskipun dia bertekad untuk membuat perbedaan agar orang lain tidak harus mengalami hal serupa.
"Itu sangat sulit dan saya lebih baik tidak membicarakannya. Masalah saya, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda," katanya kepada L'Equipe. "Anda tidak akan mengerti, karena Anda lahir di Eropa. Jika Anda miskin di Prancis, negara bisa membantu Anda, ada yayasan dan lembaga amal. Di Afrika, tidak ada yang memberi Anda apa pun dan Anda akan mati kelaparan. Itulah mengapa kita semua ingin bermain sepak bola.
“Di Benue, jika keluarga Anda tidak punya uang, hidup menjadi mustahil. Itulah yang memotivasi saya. Saya tidak ingin mengalami itu lagi. Kami harus mencari makanan sendiri setiap hari. Sekarang saya ingin membantu semua orang miskin, yatim piatu, siapa pun yang hidupnya seperti saya atau bahkan lebih sulit."
“Tahukah kamu apa itu kemiskinan?” tambahnya. “Kemiskinan di Eropa dan Afrika, itu bahkan tidak bisa dibandingkan. Kamu tidur di tempat-tempat tertentu, itu tidak tahan. Lalu kamu bangun dan tidak ada makanan untuk dimakan.”
Karakter yang berwarna-warni
Sikap jujur dan blak-blakan Orban adalah sesuatu yang dia terima dengan lapang dada - "Saya mengatakan apa yang saya pikirkan, saya jujur. Orang-orang yang tidak mengenal saya mengira saya aneh, tapi jika Anda mendekati saya, Anda akan melihat bahwa saya sangat menghormati orang lain." - meskipun hal itu kadang-kadang membuatnya bermasalah, terutama selama masa baktinya bersama Hellas Verona di Serie A musim ini.
Setelah membawa timnya yang sedang kesulitan unggul 2-0 di kandang juara bertahan Napoli pada Januari, Orban berlari ke tribun penonton tuan rumah dan menembakkan senjata imajiner ke udara sebelum memotong lehernya sendiri dengan jarinya. Perayaan berlebihan itu membuatnya mendapat kartu kuning, dan para pendukung Napoli akan tertawa terakhir saat tim mereka bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2.
Enam minggu kemudian, Orban menerima hukuman yang lebih berat saat ia diusir dari lapangan setelah hanya 11 menit bermain melawan Parma karena menghina wasit secara verbal, yang juga membuatnya mendapat larangan bermain dua pertandingan.
Lompatan iman
Meskipun demikian, Orban kembali menunjukkan insting mencetak golnya sejak bergabung dengan Verona dengan status pinjaman sepanjang musim dari Hoffenheim. Dengan tujuh gol yang dicetaknya, Orban menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di skuad Verona saat mereka berjuang untuk menghindari degradasi. Mencetak gol selalu menjadi keahlian utama Orban, meskipun ia enggan bergabung dengan klub atau akademi saat masih muda.
"Saat kecil, saya selalu bermain di pantai," kenangnya. "Di pasir, Anda tidak hanya bermain sepak bola, tetapi juga mengembangkan semua otot Anda... Saya tidak bergabung dengan akademi sepak bola hingga usia 13 tahun. Saya butuh kebebasan. Di jalanan, saya bisa melakukan apa yang saya inginkan, sedangkan di akademi, mereka berteriak pada Anda."
Atas saran ayahnya, Orban akhirnya bergabung dengan Bison FC, di mana ia bermain dalam turnamen yang dihadiri oleh pemandu bakat dari klub-klub Eropa. Di sana ia diperhatikan oleh perwakilan klub Norwegia Stabaek, yang mengapresiasi kecepatan dan kekuatan striker tersebut. Namun, setelah mengikuti uji coba di Skandinavia, mereka awalnya memutuskan untuk tidak menandatangani Orban.
Baru ketika Stabaek mengalami krisis cedera di lini depan, mereka mengubah pikiran mereka dan Orban diundang kembali untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya. Namun, ia tidak terlalu nyaman dengan kehidupan di negeri asing.
"Pelatih memasukkan saya dan saya langsung mencetak dua gol," katanya. "Saya melakukan hal yang sama di pertandingan berikutnya. Lalu saya dalam performa bagus. Tapi saya harus akui, hidup di sana sulit.
"Untuk pertama kalinya, saya mengalami suhu di sekitar dan di bawah nol derajat. Dan bahasa Norwegia... Blah, blah, blah. Itu menyakitkan telinga saya! Saya benar-benar tidak suka negara itu. Di kepala saya, saya sudah memutuskan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil langkah berikutnya. Saya tidak bisa tinggal di sana."
Perbandingan Haaland
Orban mulai berusaha keluar dari Norwegia dengan mencetak 19 gol dan memberikan tujuh assist tambahan dalam 24 pertandingan untuk Stabaek, dan penampilannya segera menarik perhatian kepala pemandu bakat Gent, Samuel Cardenas. Namun, dia harus meyakinkan pihak Gent untuk menyetujui transfer senilai €4,5 juta, yang menjadi jumlah tertinggi kedua yang pernah mereka bayarkan untuk seorang pemain.
Keraguan tentang apakah Orban sepadan dengan uang dan usaha yang dikeluarkan segera sirna. Ia mencetak 20 gol dalam 22 penampilan pertamanya untuk Gent, termasuk lima hat-trick, salah satunya menjadi treble tercepat dalam sejarah kompetisi Eropa saat ia mencetak tiga gol dalam waktu 205 detik melawan Istanbul Basaksehir di Conference League.
Perbandingan secara alami dibuat dengan Erling Haaland, sementara Tottenham dikaitkan dengan rencana untuk merekrut penyerang cepat tersebut sebelum akhirnya memilih Brennan Johnson dari Nottingham Forest.
Tidak lagi mendidih
Pencapaian gemilang Orban tidak bisa terus berlanjut selamanya, dan ia mengalami kesulitan di paruh pertama musim 2023-24, hanya mencetak tiga gol dalam 17 penampilan di Jupiler League, sementara ia mulai lebih sering dicadangkan oleh pelatih Hein Vanhaezebrouck.
"Ini tidak mudah baginya," kata Vanhaezebrouck tentang striker andalannya. "Tahun lalu, dia adalah pahlawan dan segala yang dia sentuh berubah menjadi emas. Kini dia mengalami sisi lain dari koin, tapi itu hanya akan membuatnya lebih kuat untuk masa depan."
Orban, bagaimanapun, ingin pindah, dan pada Januari 2024 ia bergabung dengan Lyon dengan biaya €14 juta, yang kemungkinan akan setidaknya dua kali lipat jika ia meninggalkan Gent enam bulan lebih awal. Namun, ia hanya bertahan setahun di Prancis, karena ia kesulitan menggantikan legenda klub Alexandre Lacazette dalam susunan pemain Lyon, dan kemudian bergabung dengan Hoffenheim di Bundesliga.
Penyerang tersebut memulai kariernya di Jerman dengan cepat, mencetak empat gol dalam tujuh penampilan pertamanya, tetapi ia tidak dapat mempertahankan laju tersebut dan kembali duduk di bangku cadangan pada akhir musim saat Hoffenheim hampir terdegradasi. Pindah pinjaman ke Verona kemudian disetujui pada musim panas lalu, saat Orban kembali menemukan dirinya di negara baru untuk musim 2025-26.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan 11 pertandingan Serie A dan hanya meraih dua kemenangan sepanjang musim, Verona kini berjarak sembilan poin dari zona aman dan menghadapi ancaman degradasi ke divisi kedua. Mereka kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan opsi €8 juta dalam perjanjian pinjaman Orban. Hoffenheim, di sisi lain, berada dalam posisi yang baik untuk lolos ke Liga Champions dan oleh karena itu kemungkinan besar tidak akan membutuhkan Orban musim depan mengingat performa skuad mereka saat ini.
Transfer lain kemungkinan besar akan terjadi bagi penyerang Nigeria ini - yang telah mencetak 67 gol dalam 133 penampilan senior sepanjang kariernya - dan dia tidak menyembunyikan di mana dia ingin berakhir - dan di mana dia tidak ingin - jika diberi pilihan.
"Mimpi terbesar saya adalah bermain di Premier League," ungkapnya. "Manchester United, Liverpool, Manchester City. Saya tidak terlalu tertarik dengan Arsenal, though. Sepertinya mereka tidak ingin memenangkan gelar! Saya ingin pergi ke tempat di mana mereka melakukannya."
