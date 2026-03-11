Goal.com
Live
Real Madrid v Chelsea - UEFA Champions League Semi Final: Leg OneGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hazard: "Saya tidak akan terkejut jika Vinicius pensiun pada usia 30 tahun."

Pemain Belgia itu berbicara tentang pemain Brasil, yang pernah menjadi rekan setimnya di Real Madrid.

Mantan kapten Belgia, Eden Hazard, yang pensiun dari sepak bola profesional pada usia 32 tahun, sangat mengenal Vinícius Júnior. Keduanya berbagi ruang ganti Real Madrid selama empat musim: hanya bermain bersama 27 kali di lapangan, tetapi cukup bagi Hazard untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemain Brasil tersebut.

Menurut Hazard, Vinícius adalah pemain yang "kuat secara mental dan fisik", kualitas yang memungkinkannya menahan tekanan di sekitarnya.

  • "Saya tidak akan terkejut jika dia pensiun pada usia 30 tahun."

    "Sekarang orang lebih banyak membicarakan apa yang dia lakukan di luar lapangan atau apa yang dia alami, daripada apa yang dia berikan dalam pertandingan. Orang-orang lupa betapa hebatnya dia sebagai pemain," jelas Hazard. "Semua ini pasti memberatkannya. Tidak mudah untuk turun ke lapangan hanya memikirkan sepak bola. Saya tidak akan terkejut jika pada usia 30 tahun dia mengatakan akan pergi, akan meninggalkan sepak bola, karena bagaimanapun juga tidak akan ada yang berubah," jelas Hazard dalam wawancara dengan stasiun televisi publik RTBF.

    Terlepas dari kontroversi yang sering menyertai penyerang Brasil itu, Hazard mengakui bahwa dia memiliki mentalitas yang sangat mirip dengannya: "Dia hanyalah seseorang yang menyukai sepak bola, yang suka bermain dan hanya ingin bersenang-senang. Agak mirip dengan saya ketika berada di lapangan."

    Jika dia bisa memberi saran, mantan bintang Belgia itu akan menyarankan agar dia berhati-hati: "Saya akan berkata padanya: 'Hati-hati'. Mainlah seperti yang kamu inginkan, tapi hati-hati. Orang-orang menunggu kesalahanmu. Teruslah bermain, bersenang-senanglah, dan buatlah para penggemar sepak bola sejati bersenang-senang."

    • Iklan

  • PERBANDINGAN DENGAN RONALDINHO

    Hazard kemudian membandingkan dirinya dengan legenda sepak bola spektakuler, Ronaldinho: "Ketika kamu menari setelah mencetak gol, lakukanlah dengan cara yang membuat orang-orang menyukaimu. Ronaldinho juga menari, tapi aku tidak ingat ada kontroversi sebesar ini di sekitarnya." 

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0