Hazard: "Saya tidak akan terkejut jika Vinicius pensiun pada usia 30 tahun."

"Sekarang orang lebih banyak membicarakan apa yang dia lakukan di luar lapangan atau apa yang dia alami, daripada apa yang dia berikan dalam pertandingan. Orang-orang lupa betapa hebatnya dia sebagai pemain," jelas Hazard. "Semua ini pasti memberatkannya. Tidak mudah untuk turun ke lapangan hanya memikirkan sepak bola. Saya tidak akan terkejut jika pada usia 30 tahun dia mengatakan akan pergi, akan meninggalkan sepak bola, karena bagaimanapun juga tidak akan ada yang berubah," jelas Hazard dalam wawancara dengan stasiun televisi publik RTBF.

Terlepas dari kontroversi yang sering menyertai penyerang Brasil itu, Hazard mengakui bahwa dia memiliki mentalitas yang sangat mirip dengannya: "Dia hanyalah seseorang yang menyukai sepak bola, yang suka bermain dan hanya ingin bersenang-senang. Agak mirip dengan saya ketika berada di lapangan."

Jika dia bisa memberi saran, mantan bintang Belgia itu akan menyarankan agar dia berhati-hati: "Saya akan berkata padanya: 'Hati-hati'. Mainlah seperti yang kamu inginkan, tapi hati-hati. Orang-orang menunggu kesalahanmu. Teruslah bermain, bersenang-senanglah, dan buatlah para penggemar sepak bola sejati bersenang-senang."