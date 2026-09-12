Alasan pertama yang membuat perebutan gelar begitu menarik adalah karena Barcelona memperkuat skuad yang menjuarai liga musim lalu.

Rodri menjadi salah satu tambahan terpenting, dan Barcelona menghabiskan sekitar 174 juta euro untuk kontrak-kontrak musim panasnya, dengan kedatangan Rodri dari Manchester City, di samping Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, dan lainnya. Ini merupakan kemewahan luar biasa bagi Flick, sebab pada musim lalu, keunggulan terbesar Barcelona atas Real Madrid memang terletak pada kemampuannya membanjiri lawan-lawannya dengan tekanan ofensif dan banyaknya pergerakan menyerang. Dan kini ia menambahkan salah satu pemain terbaik dunia dalam mengendalikan tempo permainan di lini tengah.

Kemungkinan besar Rodri akan memungkinkan Pedri untuk bergerak lebih ke depan dengan kebebasan yang lebih besar, sekaligus memberi Barcelona pemain lain yang mampu mengendalikan tempo pertandingan ketika intensitas awal tim tidak lagi memadai, dan kita memang sudah melihat indikasi akan hal itu. Penampilan Barcelona di awal musim adalah yang terbaik sepanjang era Flick, dan Raphinha memulai musim dengan luar biasa, tetapi yang lebih penting dari itu, ia tiba-tiba menjadi solusi bagi masalah penyerang yang diperkirakan akan dihadapi Barcelona setelah kepergian Lewandowski dan Ferran Torres.

Raphinha mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan pertamanya musim ini, termasuk enam gol dalam empat pertandingan pertama di Liga Spanyol, dan pada usia 19 tahun, Yamal telah benar-benar menjadi salah satu pemimpin Barcelona, setelah rekan-rekannya memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Ia juga menyatakan dengan jelas bahwa Liga Champions Eropa adalah tujuan utamanya, sebagai isyarat bahwa ambisi Barcelona telah melampaui sekadar mendominasi Spanyol.

Namun, titik kelemahan terbesar yang mungkin dimiliki Barcelona terletak pada kemampuannya mempertahankan intensitas luar biasa ini sepanjang musim, di mana Liga Champions Eropa telah menjadi prioritas yang sangat jelas, dan di sinilah peran Mourinho hadir, sebab Real Madrid mungkin harus mengalahkan Barcelona dengan mengubah perebutan gelar menjadi ujian daya tahan.

Mourinho memang telah menunjukkan indikasi bahwa ia menyadari pentingnya mengendalikan pertandingan alih-alih sekadar memaksakan dominasi atasnya, di mana tim Mourinho di Real Madrid tampak pada awalnya lebih rumit dari citra stereotip yang biasa melekat padanya. Menghadapi Malaga, ia senang membiarkan Real Madrid mengandalkan serangan balik alih-alih memaksakan penguasaan bola, namun demikian tim menciptakan sembilan peluang berbahaya dan menang 4-0.

Adapun pertandingan melawan Inter Milan justru menyuguhkan contoh yang sebaliknya, di mana Real Madrid kembali menyerang dengan kuat dalam transisi ofensif dan menciptakan sembilan peluang berbahaya berbanding empat peluang milik Inter, tetapi juga membiarkan lawan melepaskan 21 tembakan, dan terpaksa mengandalkan tujuh penyelamatan dari Thibaut Courtois.

Mourinho kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai kondisi yang kacau itu, dan mengatakan bahwa ia lebih memilih timnya mencetak lima atau enam gol dengan memiliki kendali penuh atas pertandingan, dan ini adalah gambaran paling jelas tentang apa yang tengah ia coba bangun, sebab ia senang bila Real Madrid mengandalkan serangan balik untuk menghukum lawan-lawannya, tetapi ia tidak ingin transisi-transisi itu berubah menjadi pertandingan terbuka yang seperti saling balas mencetak gol.

Dan menghadapi Barcelona, keseimbangan ini bisa menjadi penentu, karena Real Madrid memiliki kecepatan yang diperlukan untuk melukai Barcelona dalam serangan balik, tetapi membiarkan Yamal, Raphinha, dan Pedri memiliki kebebasan yang sama akan sama saja dengan mengundang masalah, dan Mourinho secara khusus memuji kekompakan timnya, Los Blancos, serta menjelaskan bagaimana organisasi permainan berkontribusi dalam terciptanya gol Valverde, dan ini bisa jadi merupakan poin terpenting dalam Real Madrid saat ini.