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Hattrick Liga Spanyol: Mampukah Mourinho Membunuh Mimpi Barcelona?

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
Spanyol

Barcelona memulai musim 2026-2027 dengan membuat gagasan meraih gelar Liga Spanyol untuk ketiga kalinya secara beruntun tampak nyaris tak terelakkan.

Tim asuhan pelatih Hans Flick membuka musim ini dengan empat kemenangan beruntun di liga, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol, sebelum melanjutkan hasil kuatnya dengan kemenangan telak atas Feyenoord dengan skor 5-1 di Liga Champions Eropa.

Sebaliknya, Real Madrid sudah lebih dulu menelan kekalahan di Liga di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, ketika kalah 0-1 dari Real Betis.

Situs Tribuna menyebutkan dalam sebuah laporan panjang bahwa Real berpaling kepada Mourinho karena mereka meyakini Barcelona telah membangun dominasi yang membutuhkan seseorang untuk menghentikannya. 

Dan kelebihan Mourinho secara spesifik mungkin cocok secara tidak biasa untuk mengubah persaingan gelar Liga menjadi kompetisi yang lebih sulit dan sengit.

Barcelona berupaya meraih pencapaian yang di abad ke-21 hanya diraih oleh Pep Guardiola, yaitu memenangi Liga Spanyol dalam 3 musim beruntun. Pada saat yang sama, Mourinho kembali ke klub yang sebelumnya pernah ia bawa meraih gelar Liga dengan raihan 100 poin, dan menerima sekelompok pemain yang untuk mendatangkannya telah dikeluarkan dana besar, serta menegaskan sejak awal bahwa kemenangan bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan.

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  • mourinho(C)Getty Images

    Akankah resep andalan Mourinho berhasil melawan Barcelona?

    Alasan pertama yang membuat perebutan gelar begitu menarik adalah karena Barcelona memperkuat skuad yang menjuarai liga musim lalu.

    Rodri menjadi salah satu tambahan terpenting, dan Barcelona menghabiskan sekitar 174 juta euro untuk kontrak-kontrak musim panasnya, dengan kedatangan Rodri dari Manchester City, di samping Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, dan lainnya. Ini merupakan kemewahan luar biasa bagi Flick, sebab pada musim lalu, keunggulan terbesar Barcelona atas Real Madrid memang terletak pada kemampuannya membanjiri lawan-lawannya dengan tekanan ofensif dan banyaknya pergerakan menyerang. Dan kini ia menambahkan salah satu pemain terbaik dunia dalam mengendalikan tempo permainan di lini tengah.

    Kemungkinan besar Rodri akan memungkinkan Pedri untuk bergerak lebih ke depan dengan kebebasan yang lebih besar, sekaligus memberi Barcelona pemain lain yang mampu mengendalikan tempo pertandingan ketika intensitas awal tim tidak lagi memadai, dan kita memang sudah melihat indikasi akan hal itu. Penampilan Barcelona di awal musim adalah yang terbaik sepanjang era Flick, dan Raphinha memulai musim dengan luar biasa, tetapi yang lebih penting dari itu, ia tiba-tiba menjadi solusi bagi masalah penyerang yang diperkirakan akan dihadapi Barcelona setelah kepergian Lewandowski dan Ferran Torres.

    Raphinha mencetak 8 gol dalam 5 pertandingan pertamanya musim ini, termasuk enam gol dalam empat pertandingan pertama di Liga Spanyol, dan pada usia 19 tahun, Yamal telah benar-benar menjadi salah satu pemimpin Barcelona, setelah rekan-rekannya memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Ia juga menyatakan dengan jelas bahwa Liga Champions Eropa adalah tujuan utamanya, sebagai isyarat bahwa ambisi Barcelona telah melampaui sekadar mendominasi Spanyol.

    Namun, titik kelemahan terbesar yang mungkin dimiliki Barcelona terletak pada kemampuannya mempertahankan intensitas luar biasa ini sepanjang musim, di mana Liga Champions Eropa telah menjadi prioritas yang sangat jelas, dan di sinilah peran Mourinho hadir, sebab Real Madrid mungkin harus mengalahkan Barcelona dengan mengubah perebutan gelar menjadi ujian daya tahan.

    Mourinho memang telah menunjukkan indikasi bahwa ia menyadari pentingnya mengendalikan pertandingan alih-alih sekadar memaksakan dominasi atasnya, di mana tim Mourinho di Real Madrid tampak pada awalnya lebih rumit dari citra stereotip yang biasa melekat padanya. Menghadapi Malaga, ia senang membiarkan Real Madrid mengandalkan serangan balik alih-alih memaksakan penguasaan bola, namun demikian tim menciptakan sembilan peluang berbahaya dan menang 4-0.

    Adapun pertandingan melawan Inter Milan justru menyuguhkan contoh yang sebaliknya, di mana Real Madrid kembali menyerang dengan kuat dalam transisi ofensif dan menciptakan sembilan peluang berbahaya berbanding empat peluang milik Inter, tetapi juga membiarkan lawan melepaskan 21 tembakan, dan terpaksa mengandalkan tujuh penyelamatan dari Thibaut Courtois.

    Mourinho kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai kondisi yang kacau itu, dan mengatakan bahwa ia lebih memilih timnya mencetak lima atau enam gol dengan memiliki kendali penuh atas pertandingan, dan ini adalah gambaran paling jelas tentang apa yang tengah ia coba bangun, sebab ia senang bila Real Madrid mengandalkan serangan balik untuk menghukum lawan-lawannya, tetapi ia tidak ingin transisi-transisi itu berubah menjadi pertandingan terbuka yang seperti saling balas mencetak gol.

    Dan menghadapi Barcelona, keseimbangan ini bisa menjadi penentu, karena Real Madrid memiliki kecepatan yang diperlukan untuk melukai Barcelona dalam serangan balik, tetapi membiarkan Yamal, Raphinha, dan Pedri memiliki kebebasan yang sama akan sama saja dengan mengundang masalah, dan Mourinho secara khusus memuji kekompakan timnya, Los Blancos, serta menjelaskan bagaimana organisasi permainan berkontribusi dalam terciptanya gol Valverde, dan ini bisa jadi merupakan poin terpenting dalam Real Madrid saat ini.

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  • Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid BarcelonaGetty

    Real Madrid Memiliki Sesuatu yang Tak Dimiliki Barcelona dalam Kadar yang Sama

    Ide Barcelona saat ini bertumpu pada upaya menenggelamkan lawan dengan tekanan, pergerakan, dan keunggulan teknis. Namun, setiap kali Real Madrid berhasil memaksa pertandingan berubah menjadi pertarungan taktis alih-alih duel terbuka, pengalaman Mourinho menjadi semakin penting.

    Ada pula alasan historis yang membuat kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan, sebab Barcelona telah mendominasi pertemuan-pertemuan terakhir El Clasico. Sejak kedatangan Flick, Barcelona menang dalam tiga dari empat pertemuan terakhir di liga, termasuk kemenangan 2-0 musim lalu, yang secara praktis memastikan gelar juara dan memaksa Real Madrid menutup satu musim lagi tanpa trofi.

    Karena itu, tugas besar pertama Mourinho adalah mengubah hubungan psikologis antara kedua tim. El Clasico pertama akan digelar pada 25 Oktober di Stadion Camp Nou. Meski Barcelona memiliki momentum yang lebih besar saat ini, Mourinho akan masuk ke pertandingan itu dengan kesadaran bahwa satu kemenangan saja bisa mengubah seluruh narasi tentang perebutan gelar.

    Real Madrid memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Barcelona pada tingkat yang sama, yaitu skuad yang berisi beberapa pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan dengan kemampuan individu mereka. Kylian Mbappe masih menjadi penyerang kelas atas, sementara Vinicius Junior mampu menghancurkan pertahanan mana pun seorang diri, sedangkan Jude Bellingham memberi Real Madrid jalur lain untuk mencapai kotak penalti, dan Fede Valverde menyediakan kekuatan fisik serta fleksibilitas taktis. Tugas Mourinho adalah membuat kemampuan-kemampuan individu ini bekerja secara kolektif. Dan inilah risikonya.

  • Pertikaian terbesar Mourinho di dalam ruang ganti Real Madrid

    Jika Barcelona adalah mesin yang telah dipoles dengan sempurna, maka Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho masih merupakan proyek yang tengah dibangun.

    Transfer musim panas memberi tahu kita apa yang sebenarnya ingin dilakukan klub. Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, dan Yan Diomande menjadi tambahan yang paling menonjol, sementara Endrick dan Carlos Espí kembali dari dua periode masa peminjaman mereka.

    Skuad final Real Madrid mencakup 26 pemain, meskipun Mourinho lebih menyukai kelompok yang lebih kecil dengan sekitar 22 pemain.

    Hal ini memberikan Mourinho sesuatu yang sangat berharga sepanjang musim Liga yang terdiri dari 38 pertandingan, yaitu kemewahan berupa pilihan yang tersedia.

    Ia telah memperoleh fondasi yang jauh lebih kuat di sejumlah posisi penting. Cucurella bukan sekadar bek kiri lain yang bergantian dengan Mendy. Di tengah masalah fisik Mendy, pemain Spanyol itu merepresentasikan sebuah peningkatan yang jelas, dan Mourinho secara khusus bersikeras untuk mendatangkannya. Kemampuannya bertahan dengan kuat serta berkontribusi dalam penguasaan bola memberi Real Madrid opsi yang lebih meyakinkan di sisi kiri.

    Adapun Konaté adalah perjudian yang paling menarik perhatian. Ia sama sekali tidak sempurna sepanjang musim terakhirnya bersama Liverpool, dan levelnya menjadi bahan perdebatan, tetapi Mourinho bertaruh pada kemampuan fisik yang membuatnya sangat efektif di samping Virgil van Dijk.

    Konaté memberi Real Madrid seorang bek tengah yang kuat di sisi kanan, memiliki kecepatan dalam pemulihan posisi serta kemampuan bertahan di area yang luas, hal yang bisa menjadi sangat penting jika Mourinho ingin mendorong kedua bek sayapnya maju ke depan. Ia tampil sebagai starter dalam 36 pertandingan Liga Inggris musim lalu, meskipun levelnya berfluktuasi.

    Adapun Dumfries, mungkin dialah pemain hasil transfer yang membawa potensi menyerang terbesar. Ia mencetak lima gol dan membuat dua assist di Liga Italia dan Liga Champions Eropa musim lalu, tetapi musim 2024-2025-nya jauh lebih produktif, setelah ia mencetak 11 gol dan membuat lima assist di kedua kompetisi tersebut. Kedatangannya memberi Mourinho seorang pemain yang kuat secara fisik di posisi sayap, serta mampu menciptakan ancaman dari sisi kanan.

    Meskipun demikian, ada satu masalah yang jelas, yaitu Real Madrid tidak mendatangkan Rodri.

    Hal ini bisa menjadi salah satu detail yang menentukan di musim ini. Barcelona telah memperkuat posisi yang justru mungkin paling dibutuhkan Real Madrid untuk diperkuat.

    Kedatangan Rodri memberi Flick seorang gelandang bertahan kelas atas dan pengatur penguasaan bola yang luar biasa, sementara Real Madrid mengandalkan Valverde, Tchouaméni, dan pilihan-pilihan lainnya di lini tengah.

    Mourinho mungkin perlu menutupi kekurangan itu secara taktis, yang menjelaskan alasan fokus pada organisasi dalam permainan Real Madrid di awal-awal musim.

    Menghadapi Inter, ia secara khusus menaruh perhatian pada apa yang terjadi ketika timnya kehilangan ketajaman dalam performa bertahan. Ia memuji momen-momen ketika Real Madrid mampu menjaga soliditasnya, dan mengakui bahwa pertandingan menjadi lebih sulit saat tim berhenti mengontrol ruang.

    Inilah titik persinggungan terbesar antara Mourinho dan Flick. Pada saat Flick menginginkan Barcelona bermain dengan kuat dan ganas, Mourinho ingin Real Madrid menentukan kapan keganasan itu diperlukan.

    Pendekatan yang terakhir ini bisa menjadi sangat efektif sepanjang perburuan gelar, dan juga dapat melindungi Real Madrid dari para bintang penyerangnya sendiri.

    Pertanyaan yang jelas mengelilingi tim Mourinho adalah: bagaimana ia bisa membuat Mbappé, Vinicius, dan Bellingham hidup berdampingan tanpa mengorbankan keseimbangan bertahan?

    Mourinho memang sudah mulai melindungi para bintangnya secara terbuka, dan kemudian membela Vinicius dan Mbappé, dengan menegaskan bahwa pemain yang mencetak gol dan bekerja demi tim tidak seharusnya secara otomatis dijadikan kambing hitam ketika level performa menurun.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Peringatan Dini untuk Mourinho

    Real Madrid mengawali La Liga dengan tiga kemenangan sebelum akhirnya kalah dari Real Betis. Mereka mengalahkan Espanyol 2-1, Real Sociedad 4-1, dan Malaga 4-0, serta mencetak sepuluh gol dalam empat pertandingan pertama La Liga berbanding tiga gol yang mereka kebobolan.

    Melawan Betis, Real Madrid menciptakan cukup banyak peluang untuk meraih kemenangan, tetapi gagal memanfaatkannya. Mbappe melepaskan tendangan yang membentur mistar, lalu membuang penalti pada masa injury time, sementara Betis mencetak gol melalui Cucho Barut. Setelah itu, Mourinho bersikeras bahwa timnya menampilkan performa kolektif yang baik, seraya mengakui bahwa layak menang tidak menjamin perolehan poin.

    Dan inilah tepatnya jenis pertandingan yang tidak bisa ditoleransi Real Madrid untuk terulang terlalu sering, sebab Barcelona sudah menunjukkan bagaimana wujud efektivitas yang mematikan.

    Mereka menghancurkan Elche 5-0, mengalahkan Athletic Bilbao 2-0, menang atas Rayo Vallecano 5-2, lalu menggilas Valencia 5-0. Catatan mereka dalam empat pertandingan pertama La Liga menghasilkan 17 gol dan hanya kebobolan dua gol.

    Karena itu, Real Madrid tidak bisa sekadar mengandalkan sepak bola Mourinho sebagai tameng pertahanan. Mereka justru perlu menjadi lebih efektif di depan gawang, dan itulah mengapa kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions menjadi penting, kendati ada kekhawatiran soal pertahanan. Tim Mourinho menemukan cara untuk menang dalam pertandingan yang kacau melawan lawan yang tangguh.

    Penilaian Mourinho sendiri, bahwa Real Madrid mampu mencetak lima atau enam gol, tetapi juga mampu kebobolan lima atau enam gol, sekaligus menunjukkan batas kemampuan serang tim serta kelemahan pertahanannya.

    Dan jika Mourinho mampu menekan angka kedua tanpa menurunkan angka pertama, maka Barcelona akan menghadapi pesaing sejati dalam perebutan gelar. Namun, jika ia gagal, Barcelona bisa saja kembali cukup dengan mencetak gol lebih banyak dari mereka.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    Barcelona lebih banyak kehilangan dibanding Real Madrid

    Treble beruntun sudah berada dalam jangkauan Barcelona, tetapi bulan Oktober bisa saja mengubah segalanya.

    Argumen terkuat yang menentang kemampuan Mourinho untuk menghentikan Barcelona sangatlah sederhana, yakni Barcelona terlihat lebih baik pada saat ini.

    Mereka memenangi seluruh pertandingan mereka di liga, dan mencetak 17 gol. Flick kini memiliki pengalaman institusional selama dua tahun bersama kelompok pemain ini, dan yang lebih penting, Barcelona telah membuktikan kemampuannya untuk memenangi liga di bawah kepemimpinan Flick.

    Mereka meraih gelar dengan selisih empat poin pada musim 2024-2025, dan dengan selisih delapan poin pada musim 2025-2026. Mereka juga mengungguli Real Madrid dengan selisih besar dalam jumlah gol selama dua musim tersebut.

    Konteks sejarah membuat tantangan ini semakin besar, karena Barcelona akan menjadi klub Spanyol pertama yang memenangi liga tiga musim beruntun sejak Barcelona era Pep Guardiola antara tahun 2008 dan 2011.

    Hal ini memberi Flick peluang untuk menyandingkan namanya dengan salah satu periode kepelatihan paling dominan dalam sejarah sepak bola Spanyol, tetapi ada beberapa alasan yang membuat kita percaya bahwa persaingan ini bisa menjadi jauh lebih ketat.

    Yang pertama adalah perubahan lini serang di Barcelona. Tim ini menghadapi kekosongan besar setelah kepergian dua sumber gol yang teruji, yakni Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

    Gabriel Jesus dianggap sebagai pengganti yang paling jelas, tetapi angka-angkanya belakangan ini sama sekali tidak menjamin musim yang produktif dengan gol lagi. Ia hanya mencetak 3 gol di Liga Inggris dan tidak menciptakan satu pun assist bersama Arsenal musim lalu, di samping dua gol di Liga Champions Eropa, setelah baru saja pulih dari cedera lutut serius pada bulan Desember.

    Hal ini membuat Flick semakin bergantung pada Yamal, Raphinha, dan opsi-opsi menyerang barunya. Jika mereka secara kolektif berhasil menggantikan empat puluh gol, maka Barcelona bisa menjadi lebih sulit diprediksi. Namun, jika hal itu tidak terjadi, Mourinho akan memiliki titik lemah yang jelas untuk dijadikan sasaran.

    Jesus memang sudah mencetak gol pertamanya bersama Barcelona melawan Feyenoord, dan itu merupakan awal yang menggembirakan, tetapi menggantikan produktivitas serang dua pemain yang terbiasa mencetak gol sepanjang 38 pertandingan di liga merupakan tantangan yang benar-benar berbeda.

    Barcelona juga kini harus mengelola sekelompok pemain yang dirancang bukan hanya untuk memenangi Liga Spanyol, melainkan untuk akhirnya memenangi Liga Champions Eropa.

    Yamal telah dengan jelas menetapkan kompetisi Eropa yang paling bergengsi itu sebagai tujuan utamanya, setelah kegagalan-kegagalan terakhir Barcelona di turnamen tersebut. Tim asuhan Flick kalah dari Inter di semifinal Liga Champions Eropa musim lalu, dan sebelumnya mereka juga mengalami tersingkir dari Eropa dengan cara yang sulit.

    Di sinilah letak peluang Mourinho. Jika Barcelona terpaksa memprioritaskan Eropa, Real Madrid harus membuat setiap pertandingan domestik menjadi melelahkan, dengan memaksa Barcelona mengerahkan usaha lebih besar dalam persaingan. Ini terkadang berarti menang dengan cara yang tidak indah, dan mengurangi jumlah poin yang terbuang melawan tim-tim yang lebih kecil.

    Ini juga berarti mengubah pertandingan tandang menjadi jebakan taktis, dan yang terpenting, berarti memastikan bahwa El Clasico bulan Oktober tidak diperlakukan sekadar sebagai pertandingan biasa lainnya.

    Barcelona akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut di Stadion Camp Nou pada 25 Oktober, setelah kedua tim menjalani pertandingan di Liga Champions Eropa pada pekan yang sama. Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain pada 20 Oktober, sedangkan Real Madrid bermain melawan Leipzig pada 21 Oktober.

    Mourinho lebih memahami daripada siapa pun bahwa El Clasico kerap ditentukan melalui identifikasi titik-titik lemah fisik dan psikologis pada lawan, dan gaya bermain Barcelona yang berintensitas tinggi memberinya sesuatu untuk dijadikan sasaran.

  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Apa yang akan dilakukan Mourinho untuk menghentikan kunci permainan Barcelona?

    Untuk menghentikan Barcelona, Mourinho harus menentukan duel-duel individu yang bisa ia menangkan, dan apakah kemenangan dalam duel-duel tersebut mampu melumpuhkan sistem serangan Barcelona.

    Mari kita mulai dengan duel Yamal melawan Cucurella. Hal ini mungkin sudah sangat jelas, tetapi Cucurella menghadirkan salah satu malam paling menyusahkan bagi Yamal, saat Chelsea menang 3-0 atas Barcelona di Liga Champions, setelah berkali-kali mengarahkannya ke kaki kanannya yang lebih lemah, sekaligus melindungi ruang di sisi dalam.

    Cucurella menolak untuk terburu-buru menekannya, ia menunggu pergerakan Yamal, dan memanfaatkan perlindungan di belakangnya untuk mencegah sang winger berbalik ke kaki kirinya. Ini bisa menjadi model yang dapat diandalkan Mourinho. Lalu ada Raphinha, dan mungkin ia menjadi masalah terbesar. Ia telah mencetak tujuh gol dalam lima laga El Clasico terakhir, termасuk dua gol dalam kemenangan Barcelona 3-2 atas Real Madrid di Piala Super Spanyol. Yang lebih penting, perannya telah berkembang.

    Flick mendorongnya ke area yang lebih dekat ke gawang dan membiarkannya bergerak ke kedalaman, yang berarti duel tradisional antara bek kanan dan winger kiri mungkin sama sekali tidak ada.

    Mourinho harus memutuskan apakah Konate akan mengikuti Raphinha ketika ia turun ke lini tengah, atau membiarkannya kepada salah satu pemain tengah. Keputusan kecil ini bisa menentukan apakah Barcelona akan mampu menciptakan keunggulan jumlah pemain di sekitar kotak penalti.

    Ada pula duel menarik lainnya di lini tengah, antara Pedri dan Bernardo Silva. Real Madrid tidak bisa begitu saja membiarkan Pedri mengatur tempo pertandingan di antara garis-garis pemain, tetapi menjaganya secara ketat justru bisa menciptakan ruang yang diinginkan Barcelona.

    Nilai Bernardo mungkin terletak pada menjadikannya pertarungan dua arah. Mampukah pemain baru Real Madrid ini mengganggu tempo Pedri tanpa terlalu jauh menjauh dari ruang yang ingin diserang Barcelona?

    Terakhir, perlu dicermati apa yang akan terjadi ketika lini pertahanan tinggi Barcelona berhadapan dengan kecepatan Mbappe dan Vinicius. Dalam El Clasico sebelumnya, penjagaan individu yang disiplin dan tekanan cerdas dari Real Madrid memaksa Barcelona melakukan 37 kali kehilangan bola di sepertiga pertahanannya, sementara Mbappe berkali-kali menyerang ruang yang muncul ketika lini pertahanan Barcelona kehilangan kesolidannya.

  • real madrid barcelonaGetty Images

    Mengubah El Clasico menjadi serangkaian masalah taktis

    Dan di sinilah letak peluang nyata Mourinho: mengubah El Clasico menjadi rangkaian problem taktis spesifik yang tak mampu diselesaikan Barcelona seluruhnya secara bersamaan.

    Real Madrid memiliki kualitas individu yang cukup untuk menghukum Barcelona ketika momen-momen semacam ini muncul.

    Jadi, bisakah Real Madrid mengakhiri dominasi Barcelona? Untuk saat ini, Barcelona layak menjadi kandidat terkuat, sebab levelnya lebih baik dan komposisinya terlihat lebih seimbang, sementara Real Madrid sudah kehilangan poin dan masih berupaya mengukuhkan identitas taktis baru.

    Pada akhirnya, perebutan gelar dapat berubah oleh seorang pelatih yang tahu bagaimana mengubah sepak bola menjadi pertarungan psikologis, dan sudah ada bukti bahwa Jose tengah membangun lingkungan semacam itu secara spesifik.

    Ia membela bintang-bintangnya alih-alih menyuburkan kritik yang tertuju kepada mereka, dan menekankan kesatuan di dalam ruang ganti. Yang lebih penting, ia tampak siap melakukan perubahan berdasarkan performa dan energi, alih-alih hanya menurunkan nama-nama besar setiap pekan, dan justru karena itulah, Barcelona meraih gelar ketiga secara beruntun belum menjadi hal yang pasti.

    Pertanyaan yang menentukan pada akhirnya mungkin adalah apakah Mourinho mampu membawa Real Madrid ke tanggal 25 Oktober tanpa tertinggal dengan selisih yang besar. Jika ia berhasil melakukannya, El Clasico pertama di Stadion Camp Nou bisa jadi akan mengubah perebutan ini dari perjalanan penobatan bagi Barcelona menjadi perebutan gelar yang sesungguhnya.

    Tantangan terbesar Mourinho adalah mengubah sekumpulan talenta yang luar biasa, tetapi yang terkadang mengalami kekacauan, menjadi tim yang mampu mengendalikan pertandingan yang justru ingin diubah Barcelona menjadi situasi kacau. Dan jika Real Madrid menang di Camp Nou pada 25 Oktober, seluruh pembicaraan pun akan berubah.

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