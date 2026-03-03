Hati-hati, Cristiano! Kapten Portugal, Ronaldo, menerima peringatan mengerikan berisikan tujuh kata dari ikon Kolombia menjelang pertemuan di Piala Dunia 2026

Pertandingan yang dijadwalkan pada 27 Juni di Hard Rock Stadium, Miami, menjadi reuni berisiko tinggi bagi mantan rekan setim Real Madrid: James Rodriguez dan Ronaldo. Meskipun duet ini pernah tampil mematikan di Santiago Bernabeu, kini mereka akan berdiri di sisi berlawanan lapangan dalam pertandingan yang dijuluki sebagai salah satu yang paling dinantikan di babak pembuka.

Permintaan yang tinggi untuk pertandingan ini telah menyebabkan harga tiket melonjak hingga puluhan ribu dolar di pasar sekunder. Para penggemar sangat ingin menyaksikan apa yang mungkin menjadi bab terakhir di Piala Dunia bagi beberapa ikon modern, menambahkan sentuhan prestise ala Hollywood pada pertandingan blockbuster ini.