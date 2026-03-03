Getty Images Sport
Hati-hati, Cristiano! Kapten Portugal, Ronaldo, menerima peringatan mengerikan berisikan tujuh kata dari ikon Kolombia menjelang pertemuan di Piala Dunia 2026
Higuita melontarkan serangan terhadap CR7
Piala Dunia 2026 sudah menghadirkan drama bahkan sebelum bola pertama ditendang, dengan legenda Kolombia Higuita menargetkan bintang Portugal, Ronaldo. Saat kedua tim bersiap untuk pertandingan seru di Grup K, pria yang terkenal dengan "Scorpion Kick" itu telah menegaskan bahwa Kolombia akan memberikan sambutan yang tidak ramah bagi pemenang Ballon d'Or lima kali.
Strategi untuk meredam Ronaldo
Saat menghadiri acara peluncuran klub baru untuk anggota tim nasional Kolombia, Higuita ditanya bagaimana tim Nestor Lorenzo akan menghadapi ancaman dari pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa. Alih-alih menggunakan kalimat diplomatis yang klise, mantan kiper tersebut menyampaikan pesan yang singkat dan tajam, yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.
"Kami akan mengurusnya," kata Higuita kepada DSports Noticias.
Pertemuan di Miami
Pertandingan yang dijadwalkan pada 27 Juni di Hard Rock Stadium, Miami, menjadi reuni berisiko tinggi bagi mantan rekan setim Real Madrid: James Rodriguez dan Ronaldo. Meskipun duet ini pernah tampil mematikan di Santiago Bernabeu, kini mereka akan berdiri di sisi berlawanan lapangan dalam pertandingan yang dijuluki sebagai salah satu yang paling dinantikan di babak pembuka.
Permintaan yang tinggi untuk pertandingan ini telah menyebabkan harga tiket melonjak hingga puluhan ribu dolar di pasar sekunder. Para penggemar sangat ingin menyaksikan apa yang mungkin menjadi bab terakhir di Piala Dunia bagi beberapa ikon modern, menambahkan sentuhan prestise ala Hollywood pada pertandingan blockbuster ini.
Jalan menuju Stadion Hard Rock
Bagi Ronaldo, turnamen 2026 mewakili potensi "Last Dance" di usia 41 tahun. Meskipun memiliki tingkat kebugaran legendaris, penyerang Al Nassr ini dilaporkan kini sedang mengatasi masalah otot ringan, namun dia diharapkan akan memimpin lini depan tim Portugal asuhan Roberto Martinez pada Juni mendatang saat dia mengejar trofi yang belum pernah dia raih sepanjang karier gemilangnya.
Semua mata kini tertuju pada 27 Juni, di mana James dan kawan-kawan akan berusaha menepati janji Higuita. Sebelum pertemuan tersebut, kedua negara akan menjalani serangkaian pertandingan pemanasan yang dirancang untuk menguji fleksibilitas taktis mereka menghadapi gaya bermain yang beragam yang akan mereka hadapi di Amerika Utara.
