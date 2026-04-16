Oliver Maywurm

"Harus pergi saja": Bos Bayern, Max Eberl, tidak memahami kemarahan di Real Madrid

Direktur Olahraga Bayern München, Max Eberl, tidak dapat memahami protes keras yang dilontarkan Real Madrid terkait kartu merah yang diterima Eduardo Camavinga.

Wasit Slavko Vincic mengeluarkan Camavinga dari lapangan dengan kartu kuning-merah pada menit ke-86 dalam leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu malam, saat skor 3-2 untuk Real. Tampaknya wasit asal Slovenia itu awalnya tidak menyadari bahwa Camavinga sudah mendapat kartu kuning, dan sebenarnya ia hanya ingin memberikan kartu kuning kepada gelandang Real tersebut. Ketika beberapa detik kemudian ia menyadari bahwa Camavinga sudah mendapat kartu kuning, Vincic tidak bisa lagi menghindar untuk menunjukkan kartu kuning-merah.

"Jika dia tidak menyadarinya (bahwa Camavinga sudah mendapat kartu kuning, red.), maka itu murni kartu kuning, karena dia memang ingin memberikannya," tegas Eberl kepada DAZN setelah peluit akhir dibunyikan. "Jika dia tidak memberikannya karena mengira pemain itu sudah mendapat kartu kuning ... Tapi dalam kasus ini: murni kartu kuning."


  • Setelah Vincic meniup peluit atas pelanggaran yang dilakukan Camavinga terhadap Harry Kane di wilayah Bayern, pemain Prancis itu kemudian membawa bola untuk mencegah FCB segera mengeksekusi tendangan bebas yang seharusnya. Vincic menilai tindakan tersebut layak mendapat kartu kuning dan terpaksa mengusir Camavinga dari lapangan dengan kartu kuning.

    "Agak terlalu ketat," kata komentator DAZN Jan Platte mengenai keputusan tersebut, sementara pakar Sami Khedira langsung menyoroti: "Tapi karena dia (Vincic, red.) tidak melihatnya." Juara dunia itu tetap mengkritik pengusiran yang sangat kontroversial tersebut dengan tegas: "Tidak boleh ada wasit yang memengaruhi pertandingan ini sedemikian rupa dan mungkin menentukan hasilnya."

    Di kubu Real, kekecewaan atas kartu merah tersebut sangat besar dan protes semakin keras, karena mereka kalah 3-4 di fase akhir pertandingan meski bermain dengan 10 orang dan akhirnya tersingkir dari Liga Champions. Tentu saja, Eberl sama sekali tidak peduli dengan hal itu; bos Bayern itu justru menyoroti perilaku Camavinga yang tidak perlu, yang berujung pada kartu kuning-merah: "Dia sudah dua kali memegang bola sebelumnya. Dia seharusnya membiarkan bola itu dan pergi saja!", kata Eberl.

    Real Madrid juga diuntungkan oleh keputusan wasit dalam leg kedua melawan FC Bayern

    Para pemain Real Madrid langsung menyerbu Vincic dengan protes keras begitu peluit akhir dibunyikan; Arda Güler, yang mencetak dua gol, bahkan mendapat kartu merah karena perkataannya kepada wasit. "Wasit telah menghancurkan pertandingan ini," geram pelatih Real, Alvaro Arbeloa, kemudian. "Ini adalah tindakan yang tidak dimengerti oleh siapa pun. Bagaimana mungkin seorang pemain bisa dikeluarkan dari lapangan karena hal seperti itu dalam pertandingan seperti ini. [...] Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan, tidak adil. Kami sangat kecewa!"

    Namun, kenyataannya adalah bahwa Los Blancos juga diuntungkan oleh dua keputusan wasit yang dipertanyakan. Vincic memberikan tendangan bebas kepada Real, yang kemudian dieksekusi dengan indah oleh Güler setelah hampir setengah jam pertandingan untuk mengubah skor menjadi 2-1 untuk tim tamu, setelah dugaan pelanggaran Konrad Laimer terhadap Brahim Diaz, yang sebenarnya tidak terjadi. Pemain Austria itu paling-paling hanya menyentuh pemain Maroko itu dengan sangat ringan, sama sekali bukan pelanggaran yang layak ditiup.

    Selain itu, gol ketiga Real Madrid menjelang akhir babak pertama didahului oleh tekel yang jelas layak mendapat pelanggaran dari bek Madrid, Antonio Rüdiger, terhadap Josip Stanisic. "Dia melihat saya datang dan langsung menabrak saya. Dulu, wasit biasanya membiarkan permainan terus berjalan dan jika bola hilang, barulah meniup peluit untuk tendangan bebas. Mungkin wasit lupa aturan itu, saya tidak tahu," keluh Stanisic setelah pertandingan. Pertandingan justru berlanjut, dan Kylian Mbappe mencetak gol untuk membawa skor menjadi 3-2 bagi tim Spanyol. Sementara itu, pelatih FCB Vincent Kompany mendapat kartu kuning karena protesnya atas insiden tersebut dan akibatnya akan absen dalam leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain.

    Setelah Bayern menang 2-1 pada leg pertama, pertandingan leg kedua di München pun berlangsung sangat seru. Keunggulan awal yang dicetak Güler, yang berawal dari umpan salah fatal kiper FCB Manuel Neuer, segera dibalas oleh juara bertahan Jerman melalui Aleksandar Pavlovic. Gol 1-2 dari tendangan bebas Güler disusul tak lama kemudian oleh gol penyama kedudukan dari Harry Kane, babak pertama yang spektakuler itu pun berakhir dengan gol Mbappé yang membuat skor menjadi imbang saat turun minum.

    Di babak kedua, pertandingan menjadi lebih tenang dan seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa gol berikutnya bisa menjadi penentu bagi kedua tim. Sekitar tiga menit setelah kartu kuning-merah untuk Camavinga, Bayern berhasil membalikkan keadaan saat Luis Diaz mencetak gol penyeimbang 3-3. Upaya Real untuk membawa pertandingan ke perpanjangan waktu sia-sia, sebaliknya Michael Olise mencetak gol penentu 4-3 pada aksi terakhir.

    Di Real, pelatih Arbeloa kini benar-benar harus khawatir akan posisinya; menurut laporan The Athletic, pemecatan kemungkinan akan terjadi paling lambat pada musim panas. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, yang akan mengundurkan diri dari jabatannya di timnas Prancis setelah Piala Dunia mendatang, baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon penggantinya.

    Real tampaknya tidak akan meraih gelar apa pun musim ini. Di Copa del Rey, mereka secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar oleh tim divisi dua Albacete, sementara di LaLiga, FC Barcelona sudah unggul sembilan poin dengan tujuh pekan tersisa. Bahkan, Real mungkin menghadapi skenario di mana rival abadi mereka, Barca, memastikan gelar juara dalam duel langsung di Clasico di Camp Nou pada awal Mei.

    FC Bayern München masih memimpikan treble

    Sebaliknya, gelar juara Bundesliga bagi Bayern kini hanya tinggal menunggu waktu saja. Mungkin saja FCB akan menghilangkan keraguan matematis terakhir dalam laga kandang mendatang melawan VfB Stuttgart pada hari Minggu nanti.

    Sementara itu, impian meraih treble masih tetap hidup; di Piala DFB, semifinal akan digelar pekan depan di kandang Bayer Leverkusen. Leg pertama semifinal Liga Champions akan berlangsung pada 28 April di kandang Paris Saint-Germain, dan delapan hari kemudian, tim Prancis tersebut akan bertandang ke Allianz Arena untuk leg kedua.


  • Ringkasan Babak Semifinal Liga Champions

    Tanggal

    Pertandingan

    Selasa, 28 April

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München

    Rabu, 29 April

    Atletico Madrid vs. FC Arsenal

    Selasa, 5 Mei

    FC Arsenal vs. Atlético Madrid

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

