"Harus pergi saja": Bos Bayern, Max Eberl, tidak memahami kemarahan di Real Madrid

Para pemain Real Madrid langsung menyerbu Vincic dengan protes keras begitu peluit akhir dibunyikan; Arda Güler, yang mencetak dua gol, bahkan mendapat kartu merah karena perkataannya kepada wasit. "Wasit telah menghancurkan pertandingan ini," geram pelatih Real, Alvaro Arbeloa, kemudian. "Ini adalah tindakan yang tidak dimengerti oleh siapa pun. Bagaimana mungkin seorang pemain bisa dikeluarkan dari lapangan karena hal seperti itu dalam pertandingan seperti ini. [...] Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan, tidak adil. Kami sangat kecewa!"

Namun, kenyataannya adalah bahwa Los Blancos juga diuntungkan oleh dua keputusan wasit yang dipertanyakan. Vincic memberikan tendangan bebas kepada Real, yang kemudian dieksekusi dengan indah oleh Güler setelah hampir setengah jam pertandingan untuk mengubah skor menjadi 2-1 untuk tim tamu, setelah dugaan pelanggaran Konrad Laimer terhadap Brahim Diaz, yang sebenarnya tidak terjadi. Pemain Austria itu paling-paling hanya menyentuh pemain Maroko itu dengan sangat ringan, sama sekali bukan pelanggaran yang layak ditiup.

Selain itu, gol ketiga Real Madrid menjelang akhir babak pertama didahului oleh tekel yang jelas layak mendapat pelanggaran dari bek Madrid, Antonio Rüdiger, terhadap Josip Stanisic. "Dia melihat saya datang dan langsung menabrak saya. Dulu, wasit biasanya membiarkan permainan terus berjalan dan jika bola hilang, barulah meniup peluit untuk tendangan bebas. Mungkin wasit lupa aturan itu, saya tidak tahu," keluh Stanisic setelah pertandingan. Pertandingan justru berlanjut, dan Kylian Mbappe mencetak gol untuk membawa skor menjadi 3-2 bagi tim Spanyol. Sementara itu, pelatih FCB Vincent Kompany mendapat kartu kuning karena protesnya atas insiden tersebut dan akibatnya akan absen dalam leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain.