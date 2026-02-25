Persebaya Surabaya
'Harus Lebih Akurat' – Bernardo Tavares Bersyukur Persebaya Surabaya Ciptakan Banyak Peluang
Persebaya meraih kemenangan tipis atas PSM
Persebaya Surabaya berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Rabu (25/2) malam WIB. Kendati demikian, skor tersebut masih belum memuaskan Bernardo Tavares. Pelatih Persebaya ini menilai tim besutannya seharusnya bisa mencatat kemenangan lebih dari itu, karena mereka mampu menciptakan banyak peluang sepanjang laga.
Menghentikan kekalahan di dua laga sebelumnya
Gali Freitas menjadi bintang kemenangan Persebaya, karena dia mencetak gol semata wayang bagi Bajul Ijo pada menit ke-27. Kemenangan ini menghentikan kekalahan yang diperoleh Persebaya dalam dua laga sebelumnya. Tavares menyebutkan, Persebaya mampu melepaskan 20 percobaan, tetapi hanya tiga yang tepat sasaran. Walau begitu, ia menilai ada perbaikan saat pemain mengambil keputusan. Pada beberapa laga sebelumnya, pemain sering terburu-buru mengirim bola lambung.
Tim besutan Tavares banyak membuang peluang
Hanya saja, Tavares mengakui akurasi tembakan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi sebelum laga selanjutnya. Dia menekankan pentingnya variasi permainan, baik melalui umpan pendek, umpan jauh, maupun perpindahan sisi.
“Hari ini (Rabu malam) kami menciptakan banyak [peluang], tapi ke depannya saat menembak bola, akurasi harus ditingkatkan. Namun saya bersyukur mereka masih membuat banyak peluang,” kata Tavares dikutip laman kantor berita Antara.
Menjalani duel sarat gengsi pada laga berikutnya
Kemenangan atas PSM ini menempatkan Persebaya di peringkat lima klasemen sementara setelah 38 poin. Persebaya yang berusaha melanjutkan hasil positif ini bakal mendapat ujian berat, dan diperkirakan berlangsung sarat gengsi pada laga berikutnya. Sebab, mereka akan melawan pemuncak klasemen sementara Persib Bandung, Senin (2/3) malam WIB, di Stadion Utama Gelora Bung Tomo.
