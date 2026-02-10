"Harus bersikap ramah kepada pemilih" - Bintang Barcelona Raphinha kesal atas penolakan "tidak adil" Ballon d'Or dan FIFA Best.

Prestasinya telah diakui di Spanyol dengan Penghargaan Toresky untuk Atlet Terbaik Tahun Ini, dan Raphinha telah mengatakan kepada Cadena SER: “Kebenarannya adalah pengakuan atas kerja kerasmu sangat istimewa; pada akhirnya, ya, mengetahui bahwa kamu telah memberikan yang terbaik dan menerima penghargaan untuk itu sangat memuaskan. Bagi saya, hal terpenting adalah penghargaan tim, itulah mengapa saya bergabung dengan klub ini, tetapi jika saya mengatakan bahwa penghargaan individu tidak penting, saya akan berbohong.”

Dia menambahkan saat ditanya apakah prestasinya pada musim 2025-26 telah diabaikan secara tidak adil oleh banyak orang: “Saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun. Saya tahu musim yang saya jalani, dan saya tahu itu sangat tidak adil; pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya tidak memiliki kendali atas apa pun di luar lapangan. Pada akhirnya, Anda harus bersikap ramah kepada orang-orang yang memilih. Saya adalah orang yang akan memberikan hasil di lapangan, dan apapun yang terjadi, saya puas dengan musim yang saya jalani.”