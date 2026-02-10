Getty
"Harus bersikap ramah kepada pemilih" - Bintang Barcelona Raphinha kesal atas penolakan "tidak adil" Ballon d'Or dan FIFA Best.
Raphinha finis di posisi kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025.
Raphinha mencetak gol sebanyak 34 kali musim lalu, mencetak rekor pribadi terbaiknya dalam hal tersebut, dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi raksasa Catalan. Dia pernah dijagokan sebagai calon pemenang Ballon d'Or, tetapi pada akhirnya gagal meraih penghargaan tersebut, yang jatuh ke tangan penyerang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, yang juga menjadi juara Liga Champions.
Dalam pemungutan suara tersebut, Raphinha turun ke peringkat kelima - di belakang Dembele, Lamine Yamal, Vitinha, dan Mohamed Salah - dengan posisi tiga besar juga sulit diraih dalam polling The Best.
Raphinha menanggapi kegagalannya meraih penghargaan bergengsi.
Prestasinya telah diakui di Spanyol dengan Penghargaan Toresky untuk Atlet Terbaik Tahun Ini, dan Raphinha telah mengatakan kepada Cadena SER: “Kebenarannya adalah pengakuan atas kerja kerasmu sangat istimewa; pada akhirnya, ya, mengetahui bahwa kamu telah memberikan yang terbaik dan menerima penghargaan untuk itu sangat memuaskan. Bagi saya, hal terpenting adalah penghargaan tim, itulah mengapa saya bergabung dengan klub ini, tetapi jika saya mengatakan bahwa penghargaan individu tidak penting, saya akan berbohong.”
Dia menambahkan saat ditanya apakah prestasinya pada musim 2025-26 telah diabaikan secara tidak adil oleh banyak orang: “Saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun. Saya tahu musim yang saya jalani, dan saya tahu itu sangat tidak adil; pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saya tidak memiliki kendali atas apa pun di luar lapangan. Pada akhirnya, Anda harus bersikap ramah kepada orang-orang yang memilih. Saya adalah orang yang akan memberikan hasil di lapangan, dan apapun yang terjadi, saya puas dengan musim yang saya jalani.”
Penyerang Brasil yang sedang menjalani mimpi di Catalunya
Raphinha bergabung dengan Barcelona dari Leeds United pada tahun 2022. Ia pernah dihadapkan pada pertanyaan tentang masa depannya, dengan spekulasi transfer yang muncul di Camp Nou, namun pemain berusia 29 tahun ini merasa senang telah membuktikan nilainya di lingkungan yang paling menantang.
Dia mengatakan tentang mewakili Blaugrana: “Jujur, saya pikir, di luar tim, tinggal di kota ini adalah impian. Kami benar-benar menyukai pantai dan berada di kota dengan cuaca yang indah. Semua orang telah menyambut kami dengan hangat sejak hari pertama. Kami sudah menyukainya sebelumnya, dan kini menjadi lebih istimewa karena kasih sayang orang-orang.”
Barcelona sedang berburu gelar besar lainnya musim ini, setelah sudah meraih Piala Super Spanyol. Mereka masih berkompetisi di Liga Champions dan Copa del Rey, sementara memimpin klasemen Liga dengan selisih satu poin dari rival Clasico, Real Madrid.
Menanggapi tekanan dari rival lama, Raphinha mengatakan sambil berusaha menjadi juara tiga kali di Spanyol: “Jujur, saya tidak memperhatikan tim lain. Saya pikir kita harus melakukan tugas kita, dan jika kita melakukannya dengan baik, kita tidak peduli dengan yang lain.”
Apakah Raphinha menggoda Yamal tentang mengalahkannya untuk meraih penghargaan teratas?
Raphinha mengalami kendala kebugaran musim ini, namun tetap mencetak 13 gol. Ia bersaing dengan pemain pinjaman Manchester United, Marcus Rashford, untuk mendapatkan waktu bermain, sementara wonderkid remaja Yamal bersinar di sayap sebelahnya.
Yamal diproyeksikan akan meraih Ballon d’Or suatu saat nanti, mengingat potensi yang dimilikinya, dan Raphinha mengatakan saat ditanya apakah ia pernah menggoda rekan setimnya yang berusia 18 tahun tentang memenangkan Toresky Award: “Nah, nah. Pada akhirnya, Lamine juga pantas mendapatkan penghargaan yang telah ia menangkan dan yang belum ia menangkan, yang menurut saya banyak orang telah sangat tidak adil padanya. Dia masih muda, dengan banyak impian sepak bola di depannya, dan saya yakin dia akan memenangkan semua penghargaan individu yang ada di depannya.”
Barcelona akan menjalani leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid pada Kamis. Mereka akan tetap berada di jalan untuk pertandingan melawan Girona pada Senin, saat tim Hansi Flick berusaha memperkuat posisinya di puncak klasemen Liga.
