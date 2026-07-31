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Harta Karun "La Fabrica" Membawa Real Madrid ke Singgasana Jutaan

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
G. Garcia
C. Palacios
J. Ortega
F. Gonzalez
Spanyol

Real Madrid terus mencetak rekor, setelah akademinya "La Fabrica" menjadi sumber penting bagi pemasukan finansial yang sangat besar.

Real Madrid sebenarnya sudah memecahkan rekornya beberapa pekan lalu, ketika melampaui angka 102 juta euro, yaitu angka yang mereka raih dari penjualan para pemain akademi pada musim panas 2017.

Namun kemarin, terjadi penuntasan sebuah transaksi baru, yaitu penjualan Gonzalo Garcia ke Fulham, disertai kemajuan besar dalam transaksi lain yang menyangkut Cesar Palacios, yang juga akan bergabung dengan klub Inggris tersebut.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa penjualan Garcia dan Palacios mendekatkan total pendapatan Real Madrid dari penjualan para pemain akademinya ke ambang 200 juta, yaitu hampir dua kali lipat dari perolehan terbaik sebelumnya, dengan masih adanya sejumlah pergerakan lain yang belum tuntas.

Gonzalo menjadi transaksi penjualan terbesar kedua yang dilakukan Real Madrid musim panas ini, dan seperti yang diungkap surat kabar "AS" sebelumnya, para pejabat Valdebebas menuntut sekitar 60 juta euro untuk sang pemain, dan berdasarkan nilai inilah negosiasi berlangsung, sembari menunggu penandatanganan resmi.

  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Transfer Garcia: Peluang Ekonomi yang Sangat Baik bagi Real Madrid

    Nilai transfer Garcia mencapai 40 juta euro, ditambah 2 juta euro sebagai variabel, sebagai imbalan atas perolehan klub Inggris tersebut terhadap 70% dari hak olahraganya.

    Ada satu hal yang jelas bagi sang pemain maupun klub Kerajaan, yaitu bahwa transfer ini tidak akan memutus hubungan antara kedua belah pihak. Gonzalo memang akan pergi, tetapi ia tetap menaruh perhatian pada kemungkinan untuk kembali suatu hari nanti.

    Real memandang transfer ini sebagai peluang yang sangat baik secara ekonomi, sekaligus peluang bagi pertumbuhan bakatnya, tetapi mereka tidak akan melepaskan pandangan darinya di masa depan. Karena itu, klub akan mempertahankan hak prioritas atas setiap pergerakan di masa depan, dan penguasaan mereka atas 30% dari hak sang pemain dapat mendatangkan uang tambahan apabila ia pindah ke klub ketiga di kemudian hari.

    Adapun Cesar Palacios, meskipun transfernya belum semaju yang telah dicapai transfer Gonzalo, ia juga sedang menuju Fulham kecuali terjadi kejutan besar. Semua pihak yakin bahwa transfer ini akan terjadi, tetapi sesuai dengan iramanya sendiri.

    Nilai transfer Palacios tidak akan mencapai angka rekannya, karena berkisar antara 8 hingga 10 juta euro, tergantung variabel, dan Real Madrid juga akan mempertahankan sebagian dari haknya, di samping kepemilikan hak prioritas di masa depan.

    Jika kita menambahkan nilai transfer Gonzalo ke delapan transfer lain yang telah dirampungkan klub musim panas ini, yaitu Nico Paz, Victor Muñoz, Mario Gila, Alvaro Rodriguez, Alex Jimenez, Fran Garcia, Mario Martin, dan yang terbaru Valdinias, maka total pendapatan mencapai 175,5 juta euro.

    Dengan tuntasnya transfer Palacios, angka tersebut bisa naik menjadi 185,5 juta euro, tetapi perkaranya tidak berhenti sampai di situ.

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  • FBL-EUR-YOUTH LEAGUE-REAL MADRID-PSGAFP

    Real Madrid dan Rekor 200 Juta dari Penjualan Pemain Akademi

    Pemain berikutnya yang akan memberikan suntikan dana penting bagi klub adalah Jacobo Ortega, yang bahkan belum pernah bermain satu laga pun bersama tim utama, tetapi ia bersiap untuk pindah ke salah satu klub divisi utama Eropa. 

    Sebagaimana diberitakan surat kabar "AS", pemain tersebut sudah mendekati kepindahan ke Strasbourg dengan nilai 8 juta euro untuk 50% dari haknya.

    Kepindahan Jacobo Ortega akan menaikkan total pendapatan menjadi 193,5 juta euro.

    Pada saat yang sama, Real Madrid tengah bernegosiasi untuk menjual Fran Gonzalez, kiper ketiga tim sekaligus kiper internasional timnas Spanyol U-21, ke Sevilla.

    Negosiasi antara kedua klub sempat mengalami perlambatan akibat perselisihan mengenai nilai finansial dan syarat-syarat teknis, namun kesan yang berkembang adalah bahwa transaksi ini akan terlaksana pada akhirnya.

    Tidak diragukan lagi, transaksi-transaksi ini akan membawa Real Madrid semakin dekat untuk menembus batas 200 juta euro dari penjualan para pemain akademi.

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