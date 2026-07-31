Real Madrid terus mencetak rekor, setelah akademinya "La Fabrica" menjadi sumber penting bagi pemasukan finansial yang sangat besar.

Real Madrid sebenarnya sudah memecahkan rekornya beberapa pekan lalu, ketika melampaui angka 102 juta euro, yaitu angka yang mereka raih dari penjualan para pemain akademi pada musim panas 2017.

Namun kemarin, terjadi penuntasan sebuah transaksi baru, yaitu penjualan Gonzalo Garcia ke Fulham, disertai kemajuan besar dalam transaksi lain yang menyangkut Cesar Palacios, yang juga akan bergabung dengan klub Inggris tersebut.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa penjualan Garcia dan Palacios mendekatkan total pendapatan Real Madrid dari penjualan para pemain akademinya ke ambang 200 juta, yaitu hampir dua kali lipat dari perolehan terbaik sebelumnya, dengan masih adanya sejumlah pergerakan lain yang belum tuntas.

Gonzalo menjadi transaksi penjualan terbesar kedua yang dilakukan Real Madrid musim panas ini, dan seperti yang diungkap surat kabar "AS" sebelumnya, para pejabat Valdebebas menuntut sekitar 60 juta euro untuk sang pemain, dan berdasarkan nilai inilah negosiasi berlangsung, sembari menunggu penandatanganan resmi.