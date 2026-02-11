Getty Images Sport
Harry Redknapp kembali! Legenda Tottenham mengungkapkan keinginannya untuk menggantikan Thomas Frank sebagai manajer.
Akhir sebuah era: Frank dipecat sebagai manajer Spurs
Frank ditunjuk sebagai pelatih kepala Spurs pada Juni 2025, menggantikan Ange Postecoglou. Pelatih asal Denmark ini menjadi incaran setelah berhasil mengubah Brentford menjadi tim Premier League yang mapan, setelah membawa mereka promosi dari Championship pada 2021.
Namun, gaya bermain konservatif Frank membuat para pendukung Tottenham sulit untuk menerima dirinya, bahkan ketika hasil di awal musim sedikit lebih positif. Banyak pendukung membelot padanya selama bulan November yang sulit, di mana mereka mengalami kekalahan memalukan dalam derby London melawan Chelsea, Arsenal, dan Fulham.
Setelah kekalahan 2-1 di kandang melawan Newcastle United pada Selasa malam, dewan direksi Spurs memutuskan posisi Frank tidak dapat dipertahankan dan ia dipecat keesokan harinya.
Pernyataan resmi berbunyi: "Klub telah memutuskan untuk melakukan perubahan pada posisi Pelatih Kepala Tim Pria, dan Thomas Frank akan meninggalkan klub hari ini.
"Thomas ditunjuk pada Juni 2025, dan kami telah bertekad untuk memberinya waktu dan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan bersama.
"Namun, hasil dan performa telah membuat dewan direksi menyimpulkan bahwa perubahan pada tahap ini dalam musim ini diperlukan.
"Selama masa jabatannya di klub, Thomas telah bertindak dengan komitmen yang tak tergoyahkan, memberikan segalanya dalam upayanya untuk memajukan klub. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan baginya di masa depan."
Kembalinya Redknapp? Mantan manajer terbuka untuk reuni.
Sekarang, mantan manajer Redknapp telah mengatakan kepada Sky Sports bahwa dia akan senang kembali ke Tottenham, meskipun dia mengakui bahwa dia tidak mengharapkan panggilan telepon dari klub terkait lowongan mereka.
"Apakah saya tertarik? Tentu saja saya akan melakukannya! Tanpa ragu sedikit pun," kata Redknapp tentang posisi di Spurs. "Tapi dengarkan, saya seorang realis. Saya tidak hidup di dunia mimpi, kan? Sangat diragukan apakah saya akan mendapatkan pekerjaan itu, tapi, tahu kan, apakah saya bisa melakukannya? Ya, tentu saja saya bisa melakukannya.
"Yang mereka butuhkan sekarang adalah seseorang yang masuk, kembali ke dasar-dasar, kerja keras, saat kehilangan bola jangan malu untuk berlari dan mencoba mendapatkannya kembali. Saat kalah, kamu tahu, tutup ruang, bekerja sama, sedikit kepercayaan diri, buat mereka percaya pada diri mereka sendiri. Seseorang yang masuk dan melakukan itu, mereka bisa mendapatkan hasil yang mereka butuhkan, tapi itu tidak akan mudah."
Dari degradasi hingga Liga Champions: Masa jabatan Redknapp di Tottenham
Redknapp pertama kali melatih Tottenham antara tahun 2008 dan 2012. Saat ditunjuk, Spurs berada di peringkat ke-20 di klasemen Premier League pada pekan ke-8 musim 2008-09, tetapi ia berhasil menstabilkan tim dan mereka finis di peringkat kedelapan pada musim tersebut. Pada musim penuh pertamanya, Tottenham finis di peringkat keempat - peringkat tertinggi mereka di era Premier League hingga saat itu - dan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak turnamen tersebut dikenal sebagai European Cup pada tahun 1962.
Di bawah Redknapp, Spurs mencapai perempat final Liga Champions 2010-11, dengan pemain seperti Gareth Bale dan Luka Modric berkembang pesat di bawah manajemennya yang terkenal. Akhirnya, Redknapp dipecat pada akhir musim 2011-12 meskipun finis di posisi keempat di Premier League lagi, karena kemenangan Chelsea di Liga Champions musim itu menghalangi mereka untuk masuk ke kompetisi klub teratas Eropa, karena The Blues finis di posisi keenam.
Para penggemar Tottenham masih menghormati Redknapp dan ia menjadi tamu kehormatan dalam pertandingan terakhir mereka di stadion White Hart Lane pada 2017. Pekerjaan manajerial terakhir Redknapp, yang kini berusia 78 tahun, adalah bersama Birmingham City pada tahun yang sama, dan ia tidak lagi aktif di dunia sepak bola sejak saat itu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Pencarian pelatih kepala baru Tottenham terus berlanjut, dengan klub diperkirakan akan menunjuk manajer interim sebelum melakukan penunjukan permanen pada musim panas. Mantan pelatih dan manajer timnas AS, Mauricio Pochettino, dikabarkan akan kembali setelah Piala Dunia, dengan para pendukung Spurs menyanyikan namanya selama kekalahan melawan Newcastle pada Selasa.
