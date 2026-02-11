Harry Redknapp kembali! Legenda Tottenham mengungkapkan keinginannya untuk menggantikan Thomas Frank sebagai manajer.

Frank ditunjuk sebagai pelatih kepala Spurs pada Juni 2025, menggantikan Ange Postecoglou. Pelatih asal Denmark ini menjadi incaran setelah berhasil mengubah Brentford menjadi tim Premier League yang mapan, setelah membawa mereka promosi dari Championship pada 2021.

Namun, gaya bermain konservatif Frank membuat para pendukung Tottenham sulit untuk menerima dirinya, bahkan ketika hasil di awal musim sedikit lebih positif. Banyak pendukung membelot padanya selama bulan November yang sulit, di mana mereka mengalami kekalahan memalukan dalam derby London melawan Chelsea, Arsenal, dan Fulham.

Setelah kekalahan 2-1 di kandang melawan Newcastle United pada Selasa malam, dewan direksi Spurs memutuskan posisi Frank tidak dapat dipertahankan dan ia dipecat keesokan harinya.

Pernyataan resmi berbunyi: "Klub telah memutuskan untuk melakukan perubahan pada posisi Pelatih Kepala Tim Pria, dan Thomas Frank akan meninggalkan klub hari ini.

"Thomas ditunjuk pada Juni 2025, dan kami telah bertekad untuk memberinya waktu dan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan bersama.

"Namun, hasil dan performa telah membuat dewan direksi menyimpulkan bahwa perubahan pada tahap ini dalam musim ini diperlukan.

"Selama masa jabatannya di klub, Thomas telah bertindak dengan komitmen yang tak tergoyahkan, memberikan segalanya dalam upayanya untuk memajukan klub. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan baginya di masa depan."