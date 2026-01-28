Getty Images Sport
Harry Maguire Ke Liverpool?! The Reds Disarankan Untuk Pertimbangkan Rekrut Bek Manchester United
Teori Hamann
Hamann mendesak Liverpool untuk mempertimbangkan Maguire dalam upaya mereka untuk memperkuat lini belakang mereka musim panas ini. United belum membuka pembicaraan kontrak baru dengan bek tersebut, yang baru-baru ini tampil mengesankan melawan Manchester City dan Arsenal di bawah arahan Michael Carrick. Karena Hamann percaya bahwa Liverpool membutuhkan kedalaman yang lebih besar di lini pertahanan, ia telah menyarankan mereka untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan Maguire ke Anfield.
Dia mengatakan kepada CasinoBeats: "Kita harus mengakui kemampuan Harry Maguire karena dia banyak dikritik dalam beberapa tahun terakhir dan dia selalu bangkit. Jika dia tersedia secara gratis, tentu saja kita harus mempertimbangkannya karena saya pikir yang dibutuhkan Liverpool adalah kedalaman di lini belakang."
"Joe Gomez sudah lama berada di skuad, tetapi dia tidak pernah benar-benar menjadi starter. Connor Bradley sekarang absen karena cedera. Kita harus melihat bagaimana pengaruhnya ketika dia kembali."
"Saya pikir Liverpool juga membutuhkan kedalaman di posisi bek kanan. Frimpong bukanlah bek kanan. Saya pikir dia terkadang lolos dari kritik dengan bermain di sana, tetapi dia bukan bek kanan. Saya rasa mereka membutuhkan beberapa pemain di lini belakang."
- AFP
Target yang lebih mahal
Kesepakatan untuk merekrut Maguire tidak akan melibatkan negosiasi aktual dengan United, karena mereka pasti akan menunggu kontraknya berakhir sebelum melakukan pembicaraan jika memang mereka akan melakukannya. Hamann juga merekomendasikan dua target yang lebih konvensional: bek Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck dan Micky van de Ven dari Tottenham Hotspur.
Ia menambahkan: "Micky van de Ven bermain sangat baik untuk Spurs dan ada seorang pemain di Dortmund, Nico Schlotterbeck. Dia sedang dalam pembicaraan dengan klub tentang apakah dia akan memperpanjang kontraknya."
"Schlotterbeck benar-benar mengambil peran utama di Dortmund dalam 18 bulan terakhir. Dia mungkin bek tengah terbaik kami di tim nasional. Dia pasti akan bermain di Piala Dunia untuk Jerman. Dia akan menjadi pemain yang bagus. Kontraknya tinggal satu tahun lagi. Saya yakin Liverpool telah menanyakan tentang dia. Dia bukanlah pilihan terburuk. Dia juga pemain kidal."
Masalah pertahanan Liverpool
Liverpool kesulitan musim ini untuk menjaga gawang mereka tetap aman; mereka telah kebobolan 32 gol dalam 21 pertandingan Liga Primer; musim lalu, secara keseluruhan, mereka kebobolan 41 gol. The Reds sekarang harus menargetkan finis di empat besar alih-alih perebutan gelar, karena mereka berada di posisi keenam, dua poin di belakang Manchester United di posisi keempat dan 14 poin di belakang Arsenal di puncak klasemen.
Mantan bek The Reds Jamie Carragher sebelumnya mengklaim bahwa Slot akan kehilangan pekerjaannya jika mereka tidak lolos ke Liga Champions.
Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Jika Anda tidak lolos ke Liga Champions, setelah memenangkan liga musim sebelumnya dan menghabiskan banyak uang seperti Liverpool, saya rasa Anda tidak punya alasan untuk bertahan. Kekhawatiran utama saya terhadap Liverpool dalam hal lolos ke Liga Champions adalah tiga hal besar yang menonjol di Liga Primer saat ini: bola mati, serangan balik, dan menghadapi pertahanan rapat. Liverpool tidak mampu mengatasi salah satu dari itu. Yang kita lihat adalah tim di Liga Primer yang tidak cocok untuk Liga Primer."
"Begitu Anda mulai melihat apa yang telah dilakukan Manchester United dan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir, Anda mulai melihat bahwa Liverpool sebenarnya bisa finis di luar posisi Liga Champions. Saya benar-benar khawatir untuk mereka. Begitu Anda mulai khawatir tentang tiket Liga Champions untuk musim depan, saat itulah saya pikir kita memiliki proposisi yang sama sekali berbeda ketika kita berbicara tentang pekerjaan manajer. Bagi saya, itu benar-benar berbeda."
"Jika kita berbicara tentang tidak memenangkan liga atau bersaing untuk liga, itu adalah tanggung jawab kolektif, dan Liverpool tidak memenangkan liga setiap tahun. Tidak lolos ke Liga Champions setelah menjadi juara, menghabiskan £450 juta dan memiliki tagihan gaji tertinggi di Liga Primer, yang biasanya merupakan faktor penentu terbesar di klasemen liga, saya pikir Anda perlu mengajukan pertanyaan serius."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
Liverpool akan menghadapi Qarabag di Liga Champions, Kamis (29/1) dini hari WIB. Mereka kemudian akan kembali beraksi di Liga Primer dalam pertandingan yang berpotensi penuh aksi melawan Newcastle akhir pekan ini. Sementara itu, jika mereka ingin melakukan transfer di bulan Januari, bursa transfer untuk klub Liga Primer akan ditutup pada hari Senin, 2 Februari.
Iklan