Harry Maguire Ke Liverpool?! The Reds Disarankan Untuk Pertimbangkan Rekrut Bek Manchester United

Liverpool kesulitan musim ini untuk menjaga gawang mereka tetap aman; mereka telah kebobolan 32 gol dalam 21 pertandingan Liga Primer; musim lalu, secara keseluruhan, mereka kebobolan 41 gol. The Reds sekarang harus menargetkan finis di empat besar alih-alih perebutan gelar, karena mereka berada di posisi keenam, dua poin di belakang Manchester United di posisi keempat dan 14 poin di belakang Arsenal di puncak klasemen.

Mantan bek The Reds Jamie Carragher sebelumnya mengklaim bahwa Slot akan kehilangan pekerjaannya jika mereka tidak lolos ke Liga Champions.

Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Jika Anda tidak lolos ke Liga Champions, setelah memenangkan liga musim sebelumnya dan menghabiskan banyak uang seperti Liverpool, saya rasa Anda tidak punya alasan untuk bertahan. Kekhawatiran utama saya terhadap Liverpool dalam hal lolos ke Liga Champions adalah tiga hal besar yang menonjol di Liga Primer saat ini: bola mati, serangan balik, dan menghadapi pertahanan rapat. Liverpool tidak mampu mengatasi salah satu dari itu. Yang kita lihat adalah tim di Liga Primer yang tidak cocok untuk Liga Primer."

"Begitu Anda mulai melihat apa yang telah dilakukan Manchester United dan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir, Anda mulai melihat bahwa Liverpool sebenarnya bisa finis di luar posisi Liga Champions. Saya benar-benar khawatir untuk mereka. Begitu Anda mulai khawatir tentang tiket Liga Champions untuk musim depan, saat itulah saya pikir kita memiliki proposisi yang sama sekali berbeda ketika kita berbicara tentang pekerjaan manajer. Bagi saya, itu benar-benar berbeda."

"Jika kita berbicara tentang tidak memenangkan liga atau bersaing untuk liga, itu adalah tanggung jawab kolektif, dan Liverpool tidak memenangkan liga setiap tahun. Tidak lolos ke Liga Champions setelah menjadi juara, menghabiskan £450 juta dan memiliki tagihan gaji tertinggi di Liga Primer, yang biasanya merupakan faktor penentu terbesar di klasemen liga, saya pikir Anda perlu mengajukan pertanyaan serius."