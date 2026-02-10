Getty Images Sport
Harry Maguire akan bertahan?! Bek Manchester United yang sering dikritik ini diperkirakan akan mendapatkan kontrak baru setelah penampilan gemilangnya di bawah asuhan Michael Carrick.
Maguire kembali masuk skuad Manchester United setelah penunjukan Carrick.
Pengalaman dan kepemimpinan Maguire sangat dihargai oleh mantan manajer Ruben Amorim, meskipun dia tidak selalu menjadi starter reguler. Pemain seperti Matthijs de Ligt dan Leny Yoro telah didatangkan dalam beberapa tahun terakhir, namun Maguire tetap menjadi sosok yang konsisten di lini belakang, tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi musim lalu dan mencetak empat gol.
Bek Inggris akan menerima kontrak baru.
Sekarang, menurut Daily Mail, Maguire akan mendapat penghargaan atas penampilannya yang bagus belakangan ini. Publikasi tersebut menyatakan bahwa semakin besar kemungkinan mantan bintang Leicester City itu akan mendapat kontrak baru, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas.
Maguire saat ini memiliki kontrak senilai £180.000 per minggu dan dikabarkan ingin tetap berada di Old Trafford selama mungkin, setelah bergabung dengan Manchester United pada 2019 dalam transfer senilai £80 juta (€93,6 juta/$101,6 juta) dari Leicester. Dilaporkan bahwa diharapkan dapat dicapai kesepakatan mengenai gaji dan durasi kontrak baru. Maguire telah tampil dalam 260 pertandingan di semua kompetisi untuk klub, memenangkan Carabao Cup 2022-23 dan FA Cup 2023-24.
Bek tengah ini sudah bebas untuk membahas kontrak baru dengan klub-klub di Eropa, dengan raksasa Italia AC Milan dilaporkan telah menghubungi United selama jendela transfer Januari. Klub Saudi Pro League Al-Qadsiah, yang kini dilatih oleh Brendan Rodgers, juga dilaporkan telah menunjukkan minatnya.
Maguire tampil mengesankan dalam absennya De Ligt.
De Ligt telah muncul sebagai pemimpin penting di lini pertahanan United, namun pemain Belanda ini kini harus berjuang untuk kembali ke tim setelah pulih dari cedera, mengingat Maguire tampil apik bersama Martinez.
Mantan bek United, Wes Brown, baru-baru ini mendukung Maguire untuk kontrak baru, mengatakan: "Jika Amorim masih menjabat, Maguire pasti tidak akan mendapatkan kontrak baru, tetapi Michael Carrick telah datang dan Harry bermain, dan ada De Ligt dan Yoro serta beberapa bek muda yang luar biasa yang telah tampil gemilang. Jadi ini keputusan besar. Saya pikir jika keputusan ada di tangan Michael, dia pasti ingin mempertahankannya karena saya yakin dia telah membuktikan bisa melakukan tugasnya. Sesederhana itu.
"Cara Harry bermain saat ini, saya yakin akan ada pembicaraan di belakang layar di mana tim lain akan sangat tertarik untuk merekrutnya pada musim panas."
Pertarungan empat besar semakin memanas saat Red Devils membidik Liga Champions.
United telah tampil luar biasa sejak Carrick ditunjuk sebagai manajer interim hingga akhir musim. Ada kemenangan mengejutkan atas Manchester City dan Arsenal dalam dua pertandingan pertama Carrick sebagai manajer, sebelum meraih kemenangan tambahan atas Fulham dan Tottenham Hotspur. Kesuksesan tersebut telah mengangkat Red Devils ke peringkat keempat di Premier League menjelang jadwal pertandingan tengah pekan, dan tiga poin tambahan melawan West Ham United pada Selasa malam akan membuat mereka melompati Aston Villa berdasarkan selisih gol.
Setelah itu, United tidak akan bertanding lagi hingga Senin, 23 Februari, saat mereka mengunjungi Everton, dan mereka kemudian akan menghadapi serangkaian pertandingan yang termasuk laga melawan Crystal Palace, Newcastle United, dan Villa.
Di sisi kontrak, United telah mengonfirmasi bahwa gelandang berpengalaman Casemiro akan meninggalkan klub pada akhir musim, sementara bek yang terpinggirkan Tyrell Malacia kemungkinan besar akan mencari klub baru selama jendela transfer musim panas.
