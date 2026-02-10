Harry Maguire akan bertahan?! Bek Manchester United yang sering dikritik ini diperkirakan akan mendapatkan kontrak baru setelah penampilan gemilangnya di bawah asuhan Michael Carrick.

Sekarang, menurut Daily Mail, Maguire akan mendapat penghargaan atas penampilannya yang bagus belakangan ini. Publikasi tersebut menyatakan bahwa semakin besar kemungkinan mantan bintang Leicester City itu akan mendapat kontrak baru, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas.

Maguire saat ini memiliki kontrak senilai £180.000 per minggu dan dikabarkan ingin tetap berada di Old Trafford selama mungkin, setelah bergabung dengan Manchester United pada 2019 dalam transfer senilai £80 juta (€93,6 juta/$101,6 juta) dari Leicester. Dilaporkan bahwa diharapkan dapat dicapai kesepakatan mengenai gaji dan durasi kontrak baru. Maguire telah tampil dalam 260 pertandingan di semua kompetisi untuk klub, memenangkan Carabao Cup 2022-23 dan FA Cup 2023-24.

Bek tengah ini sudah bebas untuk membahas kontrak baru dengan klub-klub di Eropa, dengan raksasa Italia AC Milan dilaporkan telah menghubungi United selama jendela transfer Januari. Klub Saudi Pro League Al-Qadsiah, yang kini dilatih oleh Brendan Rodgers, juga dilaporkan telah menunjukkan minatnya.