Harry Kane sebaiknya berupaya untuk melampaui Robert Lewandowski di Bayern Munich daripada mencoba menggantikan legenda Polandia tersebut di Barcelona

"Kane adalah penyerang tengah yang akan sangat cocok dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu mundur untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah banyak nilai bagi permainan Barcelona."

Dia memang punya alasan. Kane telah tampil gemilang sebagai pencetak gol ulung dan pembuat peluang di Bayern Munich di bawah asuhan Vincent Kompany, yang mengadopsi gaya bermain cepat dan agresif yang sama dengan yang diterapkan oleh pelatih Barcelona, Hansi Flick. Maka, tidak sulit membayangkan kapten Inggris itu melakukan pekerjaan yang sama gemilangnya di Camp Nou.

Dari apa yang terdengar, Kane juga tidak sepenuhnya menentang ide tersebut, meskipun dia dengan bijak menahan diri untuk tidak membicarakannya di publik.

"Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum mengatakan apa-apa kepada saya," jawabnya saat ditanya tentang komentar Vilajoana. "Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian."

Kalimat terakhir itu memberi Barcelona sedikit harapan, dan semua penggemar setia Barcelona pasti akan menyambut prospek Kane menggantikan Robert Lewandowski, yang kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Namun, apakah ini pilihan terbaik pada tahap karier Kane saat ini, adalah masalah yang sama sekali berbeda.