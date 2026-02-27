Goal.com
Harry Kane sebaiknya berupaya untuk melampaui Robert Lewandowski di Bayern Munich daripada mencoba menggantikan legenda Polandia tersebut di Barcelona

Jika Xavier Vilajoana terpilih sebagai presiden Barcelona pada pertengahan Maret, ia akan berupaya keras untuk mendatangkan pemain bintang pada jendela transfer musim panas. "Kami sudah melakukan kontak, dan menurut saya dia adalah pemain yang sangat cocok, tergantung pada situasi kontraknya: dia adalah Harry Kane," kata Vilajoana dalam wawancara dengan ESPN pekan ini.

"Kane adalah penyerang tengah yang akan sangat cocok dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu mundur untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah banyak nilai bagi permainan Barcelona."

Dia memang punya alasan. Kane telah tampil gemilang sebagai pencetak gol ulung dan pembuat peluang di Bayern Munich di bawah asuhan Vincent Kompany, yang mengadopsi gaya bermain cepat dan agresif yang sama dengan yang diterapkan oleh pelatih Barcelona, Hansi Flick. Maka, tidak sulit membayangkan kapten Inggris itu melakukan pekerjaan yang sama gemilangnya di Camp Nou.

Dari apa yang terdengar, Kane juga tidak sepenuhnya menentang ide tersebut, meskipun dia dengan bijak menahan diri untuk tidak membicarakannya di publik.

"Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum mengatakan apa-apa kepada saya," jawabnya saat ditanya tentang komentar Vilajoana. "Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian."

Kalimat terakhir itu memberi Barcelona sedikit harapan, dan semua penggemar setia Barcelona pasti akan menyambut prospek Kane menggantikan Robert Lewandowski, yang kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Namun, apakah ini pilihan terbaik pada tahap karier Kane saat ini, adalah masalah yang sama sekali berbeda.

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Akhirnya terlihat sesuai usianya

    Menargetkan Kane sangat masuk akal bagi Barcelona. Pada usia 32 tahun, dia akan jauh lebih murah daripada Erling Haaland, yang tujuh tahun lebih muda darinya, artinya risiko memperburuk masalah keuangan klub yang sudah diketahui luas menjadi sangat kecil. Kane juga merupakan solusi ideal untuk salah satu masalah terbesar Flick.

    Lewandowski mencetak 42 gol di semua kompetisi saat Barcelona meraih treble domestik pada musim 2024-25, tetapi ia hanya mencetak 13 gol dengan sisa tiga bulan musim ini, dan Flick tidak lagi mempercayainya untuk bermain 90 menit dalam beberapa pertandingan per minggu. Memang, dari 31 penampilannya, hanya 17 yang sebagai starter, dan pemain berusia 37 tahun ini akhirnya terlihat menua.

    Meskipun berhasil mempertahankan gelar Spanish Supercopa, kembali ke puncak La Liga, dan mencapai babak akhir Liga Champions dan Copa del Rey, Barcelona tidak terlihat sekuat biasanya tanpa Lewandowski yang tampil maksimal. Salah satu jalur trofi hampir pasti akan tertutup pekan depan, karena mereka menghadapi defisit agregat 4-0 menjelang leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid, sementara tim seperti Bayern, Arsenal, dan Paris Saint-Germain tampak lebih kuat untuk menaklukkan Eropa.

    Memenangkan La Liga lagi tidak akan cukup untuk menyembunyikan penurunan performa Barca. Meskipun hal itu sebagian besar disebabkan oleh strategi garis pertahanan tinggi Flick yang sering ditembus, tidak diragukan lagi bahwa Barcelona tidak lagi seklinis di lini depan. Mereka pasti perlu mendatangkan pengganti untuk Lewandowski - bahkan saat dia dilaporkan berusaha memperpanjang kontraknya - dan Kane telah membuktikan bahwa dia bisa menggantikan peran striker tinggi di Bayern.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Menuju status legendaris

    Lewandowski mencetak 344 gol dan memberikan 72 assist dalam 374 penampilan untuk Bayern antara 2014 dan 2022, memenangkan delapan gelar Bundesliga dan Liga Champions, sehingga menjadi legenda klub yang sesungguhnya. Secara mengejutkan, Kane berada di jalur untuk meraih status yang sama setelah hanya dua setengah musim di Allianz Arena.

    Mantan bintang Tottenham ini telah mencatatkan 159 keterlibatan gol dari 132 penampilan, dan mengakhiri kutukan trofi yang lama dengan meraih Meisterschale Bundesliga dan Franz Beckenbauer Super Cup. Jika mereka menghindari kekalahan dari Borussia Dortmund pada Sabtu, Bayern seharusnya meraih gelar Bundesliga berturut-turut, sementara mereka menjadi favorit untuk mengangkat trofi DFB-Pokal pertama sejak 2020 setelah mencapai babak empat besar. Akan menjadi kejutan besar jika mereka tidak setidaknya melangkah lebih jauh dari performa perempat final Liga Champions musim lalu.

    Dibantu oleh kedatangan Luis Diaz dan Jonathan Tah di musim panas, serta kemunculan bintang muda Lennart Karl, Bayern telah menjadi kekuatan yang tak terbendung dalam tujuh bulan terakhir. Tim Kompany dibangun untuk kesuksesan berkelanjutan, dan Kane adalah tokoh utama. Prospeknya untuk mencetak 257 gol dan assist gabungan untuk menyamai Lewandowski bukanlah hal yang mustahil, jika ia berkomitmen untuk memperpanjang kontraknya hingga setelah 2027. Meskipun ia kemungkinan besar tidak akan menyamai jumlah gol Lewandowski di Bundesliga, ia bisa saja melampauinya di Liga Champions. 

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Menang besar

    Bayern belum membuka pembicaraan resmi perpanjangan kontrak dengan Kane, itulah sebabnya spekulasi tentang masa depannya semakin memanas. Prospek tantangan baru di La Liga akan semakin menarik seiring berlarutnya waktu yang dibutuhkan oleh klub saat ini untuk menegaskan kembali pentingnya Kane. 

    Namun, ia harus mempertimbangkan warisannya. Warisannya akan lebih baik jika ia tetap di Bayern dan masuk ke dalam buku sejarah klub tersebut daripada memulai dari nol di Barcelona, dan berisiko terpinggirkan dalam beberapa tahun ke depan, seperti yang terjadi pada Lewandowski saat ini.

    Seperti yang ditekankan oleh Lothar Matthaus, tidak ada jaminan bahwa Kane akan cocok dengan manajer lain setelah ia meningkatkan permainannya ke level baru di bawah asuhan Kompany.

    "Sekarang dia memenangkan gelar demi gelar, yang tidak dia lakukan sebelumnya di Inggris," kata mantan bek Bayern itu dalam acara Sky90 – die Fußballdebatte. "Jadi saya tidak melihat alasan mengapa Harry Kane harus meninggalkan klub ini atau lingkungannya. Kontraknya akan diperpanjang. Saya yakin akan hal itu. Dia tahu apa yang dia miliki dalam pelatihnya; dia membalas kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya. Dia bermain dalam tim yang berfungsi. Siapa yang tahu apakah dia akan bersinar di tempat lain? Siapa yang tahu apakah dia bisa bermain sebaik di sini di bawah Kompany?"

    Matthaus menambahkan alasan utama lain mengapa Bayern harus segera mengikat Kane dengan kontrak baru: "Dia adalah merek global, dia adalah David Beckham kedua karena semua orang di dunia mengenalnya. Dia tidak memiliki musuh – tidak di Frankfurt, tidak di Dortmund."

  • Harry Kane Robert LewandowskiGetty

    Catatan dalam pandangan

    Ada argumen bahwa Kane dapat memperkuat "merek global"nya dengan bergabung ke Barcelona, seperti yang dilakukan Beckham di Real Madrid, dan kemudian ke LA Galaxy di masa-masa akhir karirnya. Namun, itu bukan alasan yang cukup kuat untuk meninggalkan Bayern. Dia bisa meraih segala yang pernah dia impikan di Munich, termasuk Ballon d'Or pertamanya, dan hal itu seharusnya menjadi prioritas utama daripada profilnya di luar lapangan.

    Mungkin motivasi Kane untuk menghabiskan sisa karirnya di Bayern akan meningkat jika dia memecahkan rekor gol tunggal musim Bundesliga Lewandowski (41). Kane hanya tertinggal 13 gol dari angka ajaib itu dengan 11 pertandingan tersisa, dan dia sudah memastikan gelar Torjägerkanone (yang berarti "meriam pencetak gol") untuk ketiga kalinya berturut-turut sebagai pencetak gol terbanyak liga, dengan selisih 15 gol dari pesaing terdekatnya dan rekan setimnya, Diaz.

    Ia kemudian dapat menargetkan rekor Lewandowski dengan lima gelar Torjägerkanone berturut-turut dan rekor keseluruhan tujuh gelar yang ia bagikan dengan Gerd Muller. Tidak diragukan lagi bahwa Kane memiliki mentalitas yang diperlukan untuk terus mencatatkan pencapaian ini.

    "Segala sesuatu mungkin terjadi," katanya saat ditanya tentang kemungkinan melampaui musim terbaik Lewandowski di Bundesliga, setelah mencetak gol ke-500 dalam kariernya dalam kemenangan 3-0 atas Werder Bremen awal bulan ini.

  • FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    'Lebih penting bagi tim'

    Kane memberikan Bayern jauh lebih dari sekadar gol, meskipun hal itu tidak selalu berlaku untuk Lewandowski. Ia dapat menikmati karier yang lebih panjang di level tertinggi berkat permainan serba bisa yang lebih unggul.

    "Harry Kane dan Robert Lewandowski memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Mereka jarang cedera dan selalu mencetak gol, tetapi saya percaya Kane lebih merupakan pemain tim – Lewandowski terkadang merupakan penyerang yang sangat egois," kata mantan gelandang Bayern, Mario Basler, kepadaGOAL. "Saya pikir dia lebih penting bagi Bayern daripada Lewandowski. Dia memberikan kontribusi lebih besar bagi tim daripada yang pernah dilakukan Lewandowski karena dia juga bekerja di lini belakang dan lebih terlibat dalam pembangunan serangan tim."

    Ditambah lagi dengan cara Lewandowski meninggalkan klub secara tidak harmonis, di mana dia menuduh dewan Bayern tidak menghormati sambil memaksakan transfer ke Barcelona, Kane memiliki kesempatan untuk diingat dengan lebih hangat oleh para pendukung Bayern. Ikatan langka yang hanya diperuntukkan bagi bintang-bintang paling setia, seperti Thomas Muller, Manuel Neuer, dan Phillip Lahm, akan terbentuk jika dia menolak tawaran klub-klub besar Liga dan memimpin era dominasi domestik dan kesuksesan Eropa lainnya di Allianz Arena.

    Basler yakin kepala Kane tidak akan terpengaruh: "Saya harap dia tidak meninggalkan Bayern, dan saya juga yakin dia tahu persis apa yang dia miliki di klub ini. Di atas segalanya, dia juga sudah berusia tertentu sekarang, saya tidak yakin dia akan tertarik untuk melakukan perubahan lagi pada tahap ini. Saya yakin dia merasa sangat nyaman di Bayern, dan saya harap dia tetap di sana hingga akhir karirnya."

  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    Bundesliga adalah arena bermainnya.

    Kane dapat mengambil langkah kecil lainnya menuju keabadian di Bayern saat ia tampil di Signal Iduna Park pada Sabtu ini. Pemuncak klasemen Bundesliga akan menghadapi Dortmund yang terluka, masih terguncang akibat kekalahan mengejutkan mereka di Liga Champions melawan Atalanta, dan selisih poin di puncak klasemen akan melebar menjadi 11 poin jika BVB menderita kekalahan lagi dari rival Klassiker mereka, yang secara efektif akan mengakhiri persaingan gelar.

    Lewandowski mungkin akan memperhatikan pertandingan ini, dan bukan hanya karena ia pernah bermain untuk kedua klub. Jika Kane mencetak dua gol atau lebih melawan Dortmund, ia akan menyamai rekor Lewandowski sebagai pemain kedua yang mencetak gol ganda dalam empat pertandingan Bundesliga berturut-turut. Penyerang Bayern saat ini telah mencetak delapan gol dalam sembilan penampilannya melawan Dortmund, empat untuk Bayern dan lima saat masih membela Tottenham, jadi akan bodoh untuk bertaruh melawan dirinya.

    Dalam hal kejamnya, tidak ada yang bisa menandingi Kane di lima divisi teratas Eropa musim ini. Dia mencetak gol setiap 66 menit di liga, dengan 28 golnya sejauh ini berasal dari hanya 87 tembakan. Dan ketika dia tidak mencetak gol, kapten Inggris ini either menciptakan peluang atau mengendalikan permainan dari lini belakang. Bundesliga telah menjadi arena bermainnya.

    Dengan gelar Liga Champions juga dalam jangkauan Kane, sangat tidak mungkin spekulasi tentang klub lain akan berlanjut. Bayern dan Kompany telah membuka potensi penuhnya, dan masih banyak yang akan datang.

