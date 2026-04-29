Harry Kane menuai kritik setelah pernyataan yang mengejutkan: 'Saya sangat menyukai Kane, tapi...'

Harry Kane membuat pernyataan yang sangat mengejutkan kepada Amazon Prime setelah pertandingan seru antara Paris Saint-Germain dan Bayern München (5-4). Meskipun terjadi sembilan gol, penyerang asal Inggris itu justru memuji para pemain bertahan dari kedua tim. Legenda Manchester United, Wayne Rooney, sama sekali tidak sependapat dengan hal itu, demikian ia sampaikan kepada BBC.
Kane sendiri mencetak gol dari tendangan penalti di babak pertama dan berperan penting dalam gol ke-5 yang dicetak Luis Díaz, namun yang paling menonjol justru pernyataannya setelah pertandingan. Kapten tim itu justru memuji para pemain bertahan dari kedua tim, meskipun tercipta sembilan gol.
"Anda melihat dua tim yang menyerang dan melakukan transisi dengan level tinggi," kata penyerang Inggris itu kepada Amazon Prime. "Menurut saya, pertahanan mereka luar biasa, meskipun ada sembilan gol yang tercipta. Terkadang penyerang yang keluar sebagai pemenang, tetapi barisan belakang tampil sangat baik hari ini," tutup Kane.
Rooney sama sekali tidak setuju dengan pernyataan yang agak mengejutkan dari pemain yang telah 112 kali membela tim nasional itu. "Saya sangat menyukai Harry Kane, tapi dia tidak mungkin memuji para pemain belakangnya," kata legenda Manchester United itu. "Mungkin karena mereka adalah rekan setimnya, dia mencoba memberi mereka sedikit kepercayaan diri untuk pekan depan. Tapi pertahanan kedua tim benar-benar buruk," tutup Rooney.
Mantan pemain timnas Inggris itu pun mempertanyakan pendekatan taktis kedua pelatih tersebut. "Luis Enrique seharusnya mengatakan, 'Lindungi keunggulan,' saat skor sudah 5-2," kata Rooney. "Tapi mereka malah berusaha menambah gol. Dan Kompany memiliki tim yang sangat berorientasi menyerang. Kami melihat permainan bertahan yang kurang matang, yang benar-benar tak masuk akal."
Tidak semua orang sependapat dengan kritik Rooney. Carragher mengatakan kepada CBS Sports bahwa gol-gol tersebut terlalu bagus untuk dihentikan. "Bukan berarti para pemain belakang mempermalukan diri sendiri," kata mantan bek Liverpool itu. "Permainan menyerang mereka berada di level yang begitu tinggi sehingga hampir mustahil untuk menghentikan gol-gol tersebut." Thierry Henry sependapat dan memuji nilai hiburan dari pertandingan tersebut. "Orang-orang mengeluh bahwa sepak bola itu membosankan. Pertandingan ini benar-benar tidak membosankan," kata legenda Arsenal itu.