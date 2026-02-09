Harry Kane menjadi incaran klub-klub Liga Pro Saudi setelah terungkapnya klausul pelepasan baru di Bayern.

Pertanyaan yang sering diajukan kepada mantan bintang Tottenham Hotspur adalah apakah dia akan kembali ke Premier League untuk mengejar rekor gol sepanjang masa Alan Shearer. Kane telah mencetak 213 gol di Premier League dan membutuhkan 48 gol lagi untuk melampaui rekor Shearer sebesar 260 gol.

Tottenham dilaporkan memiliki klausul pembelian kembali dalam kontrak Kane, dan dia menanggapi rumor kembalinya ke Inggris pada 2025.

Ia mengatakan: "Saya tidak yakin (apakah akan kembali), saya sangat bahagia di Munich. Itu bukan sesuatu yang saya pikirkan. Itu akan selalu 'kami' (dengan Spurs) karena saya menghabiskan seluruh hidup saya di sana. Saya penggemar mereka dan akan selalu menonton mereka dan melihat bagaimana mereka berkembang. Mereka akan selalu menjadi bagian dari hidup saya, tapi untuk saat ini, saya sangat menikmati berada di sini.

"Sangat menyenangkan melihat (mereka memenangkan trofi tahun ini). Saya memiliki banyak teman di sana dengan para pemain dan staf.

"Kami tahu betapa lama kami menunggu dan betapa dekatnya kami di masa lalu, jadi ini sangat berarti bagi semua orang - para penggemar, klub, dan semua yang terlibat untuk merasakan hal itu dan meraihnya. Itu selalu penting dan semoga mereka bisa terus maju dan memenangkan lebih banyak."