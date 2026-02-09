Getty Images
Harry Kane menjadi incaran klub-klub Liga Pro Saudi setelah terungkapnya klausul pelepasan baru di Bayern.
Kicker melaporkan bahwa Kane telah menjadi target bagi Al-Ahli dan Al-Ittihad. Kapten timnas Inggris ini memiliki kontrak hingga 2027 dan klausul pelepasan yang dilaporkan sebesar maksimum €70 juta (£61 juta/$83 juta). Musim ini, di semua kompetisi, Kane telah mencetak 45 gol dalam 40 pertandingan serta sembilan assist. Bayern, bagaimanapun, ingin dia memperpanjang masa tinggalnya di Allianz Arena. Klausul pelepasan Kane dilaporkan akan berakhir pada akhir Februari, bukan Januari seperti yang sebelumnya diperkirakan, tetapi dia harus memberitahu Bayern bahwa dia ingin pergi sebelum klausul tersebut dapat diaktifkan.
Klub-klub Premier League dilaporkan telah menghubungi perwakilan Kane, meskipun nama mereka tidak disebutkan, sementara klub-klub Saudi juga memantau perkembangan. Dia dilaporkan merasa nyaman di Munich, setelah memindahkan keluarganya ke Jerman, tetapi belum jelas apakah dia bersedia pindah ke Timur Tengah.
Ambisi Kane untuk Inggris
Kane kemungkinan besar tidak akan mengambil keputusan mengenai masa depannya sebelum Piala Dunia 2026, dengan mantan bintang Spurs tersebut menegaskan bahwa Timnas Inggris akan berangkat ke Amerika Utara dengan ambisi untuk memenangkan turnamen tersebut.
Dia mengatakan: "Saya pikir ini sebaik yang pernah kita miliki, Saya pikir ketika melihat starting 11, melihat pemain cadangan yang masuk, kita akan masuk ke turnamen sebagai salah satu favorit, kita harus menerima itu, kita sudah seperti itu dalam beberapa turnamen terakhir dan itu bagian dari prosesnya, jadi kita sudah membangun, kita telah memiliki tahun yang hebat bersama pelatih baru dan sekarang kita menantikan 2026 yang besar."
Mantan rekan setimnya di Timnas Inggris, Conor Coady, juga memuji striker tersebut, menegaskan bahwa dia adalah tontonan yang menyenangkan saat bermain: "Harry Kane bermain setiap menit dalam setiap pertandingan karena dia melakukan tugasnya. Bermain untuk negaranya berarti banyak baginya - dia adalah tontonan yang menyenangkan. Saya pikir Inggris tampil luar biasa malam ini. Manajer berada dalam posisi yang fantastis menjelang tahun depan. Ada saat-saat sulit, tapi pemain cadangan yang masuk luar biasa."
Apakah Kane bisa kembali ke Premier League?
Pertanyaan yang sering diajukan kepada mantan bintang Tottenham Hotspur adalah apakah dia akan kembali ke Premier League untuk mengejar rekor gol sepanjang masa Alan Shearer. Kane telah mencetak 213 gol di Premier League dan membutuhkan 48 gol lagi untuk melampaui rekor Shearer sebesar 260 gol.
Tottenham dilaporkan memiliki klausul pembelian kembali dalam kontrak Kane, dan dia menanggapi rumor kembalinya ke Inggris pada 2025.
Ia mengatakan: "Saya tidak yakin (apakah akan kembali), saya sangat bahagia di Munich. Itu bukan sesuatu yang saya pikirkan. Itu akan selalu 'kami' (dengan Spurs) karena saya menghabiskan seluruh hidup saya di sana. Saya penggemar mereka dan akan selalu menonton mereka dan melihat bagaimana mereka berkembang. Mereka akan selalu menjadi bagian dari hidup saya, tapi untuk saat ini, saya sangat menikmati berada di sini.
"Sangat menyenangkan melihat (mereka memenangkan trofi tahun ini). Saya memiliki banyak teman di sana dengan para pemain dan staf.
"Kami tahu betapa lama kami menunggu dan betapa dekatnya kami di masa lalu, jadi ini sangat berarti bagi semua orang - para penggemar, klub, dan semua yang terlibat untuk merasakan hal itu dan meraihnya. Itu selalu penting dan semoga mereka bisa terus maju dan memenangkan lebih banyak."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bayern Munich unggul enam poin dari Borussia Dortmund di puncak klasemen Bundesliga dan akan menghadapi RB Leipzig dalam babak perempat final DFB-Pokal pada pertengahan pekan. Mereka kemudian akan bertanding melawan Werder Bremen pada Hari Valentine saat kembali berlaga di liga.
