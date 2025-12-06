Harry Kane Menggila! Bintang Bayern Munich Cetak Hat-Trick Saat Die Roten Hancurkan Stuttgart

Rekor tak terkalahkan Bayern berlanjut saat mereka dengan mudah mengalahkan Stuttgart 4-0 untuk memperlebar keunggulan mereka atas RB Leipzig yang berada di posisi kedua menjadi 11 poin. Kane kembali mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick dan menambah koleksi golnya di Bundesliga menjadi 17 gol.

Tim tamu mendominasi pertandingan sejak awal dan hanya membutuhkan 11 menit untuk memecah kebuntuan ketika Konrad Laimer membuka skor. Laimer menerima umpan dari Jonas Urbig dan memasuki kotak penalti sebelum memberikan umpan kepada Michael Olise. Pemain Prancis itu dengan cepat mengembalikan bola kepada Laimer, yang dengan mudah membobol gawang.

Stuttgart memperkecil ketertinggalan dan menyamakan kedudukan beberapa menit sebelum jeda ketika Nicolas Nartey menyundul bola ke gawang setelah menerima tendangan bebas sempurna Bilal El Khannouss, tetapi setelah pemeriksaan VAR yang panjang, gol tersebut dianulir karena offside.

Stuttgart tidak menciptakan banyak peluang di babak kedua dan menelan kekalahan telak setelah Kane masuk di babak kedua. Kapten Inggris masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61, menggantikan Nicolas Jackson. Keputusan tersebut terbukti jitu karena ia langsung mencetak gol pembuka. Sang striker melakukan solo run setelah menerima umpan dari tengah lapangan sebelum melesakkan tendangan mendatar dari jarak jauh ke gawang.

Josip Stanisic kemudian menambah gol ketiga klub setelah Luis Diaz menggiring bola melewati pengawalnya di dalam kotak penalti. Setelah itu, giliran Kane yang mencetak dua gol usai Lorenz Assignon dikartu merah karena mencoba menahan bola masuk ke gawang dengan tangannya. Kapten Inggris tersebut mengeksekusi penalti tersebut dan mengubah skor menjadi 4-0 untuk timnya sebelum mencetak gol ketiga dari umpan silang Michael Olise.