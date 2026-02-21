Harry Kane mencetak dua gol brilian saat Bayern Munich menahan comeback Eintracht Frankfurt, namun Vincent Kompany mendapat kabar buruk tentang cedera Alphonso Davies

Kompany menunjuk susunan pemain yang kuat untuk pertandingan Sabtu dan melihat timnya memulai dengan baik. Hanya 16 menit berlalu saat Aleksandar Pavlovic mencetak gol dengan tendangan voli dari tepi kotak penalti untuk membuat skor menjadi 1-0. Empat menit kemudian, Bayern menggandakan keunggulan mereka melalui Kane. Sepak pojok Bayern disundul oleh Josip Stanisic kepada kapten Inggris yang mencetak gol dari jarak dekat.

Babak kedua membawa masalah bagi Bayern saat Davies terpaksa keluar karena cedera setelah tantangan terlambat dan digantikan oleh Hiroko Ito. Pemain internasional Kanada itu meninggalkan lapangan dengan wajah tertutup kausnya, kekecewaan terlihat jelas, dan Bayern berharap dia tidak harus absen dalam waktu lama.

Kembali ke lapangan, tuan rumah sepertinya telah memastikan kemenangan pada menit ke-68 saat Kane mencetak gol lagi. Kali ini, kapten Inggris itu mengalahkan kiper Frankfurt Jonas Urbig dengan tendangan rendah yang indah menggunakan kaki lemahnya. Itu kini menjadi gol ke-28 musim ini dan terus bertambah di Bundesliga bagi striker Bayern.

Namun, Eintracht Frankfurt tidak menyerah dan menciptakan akhir yang menegangkan berkat serangan akhir. Jonathan Burkadt mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-81 sebelum Arnaud Kalimuendo memanfaatkan pertahanan yang buruk untuk mengintersepsi umpan yang tidak bijaksana dari Joshua Kimmich ke Kim Min-jae dan mencetak gol dari jarak dekat.

Tujuh menit tambahan waktu ditambahkan, tetapi Bayern berhasil mempertahankan keunggulan untuk meraih tiga kemenangan beruntun di Bundesliga menjelang pertandingan melawan Dortmund berikutnya.