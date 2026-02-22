Harry Kane menanggapi klaim transfer dari calon presiden Barcelona saat Bayern Munich merencanakan pembicaraan kontrak

Pemain depan berusia 32 tahun tersebut terikat kontrak dengan juara Bundesliga saat ini hingga musim panas 2027. Dikabarkan bahwa ia dapat dibebaskan dari kontrak tersebut pada jendela transfer berikutnya, dengan Bayern harus memutuskan apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pindah ke Spanyol telah dibahas, dengan Vilajoana mengatakan sebagai bagian dari upayanya untuk mengambil alih klub besar La Liga di Catalunya: “Kami sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasinya: dia adalah Harry Kane.

“Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah striker yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, pembunuh, penyelesai. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona.”