Harry Kane menanggapi klaim transfer dari calon presiden Barcelona saat Bayern Munich merencanakan pembicaraan kontrak
Calon presiden Barcelona ingin Kane bermain di Camp Nou.
Pemain depan berusia 32 tahun tersebut terikat kontrak dengan juara Bundesliga saat ini hingga musim panas 2027. Dikabarkan bahwa ia dapat dibebaskan dari kontrak tersebut pada jendela transfer berikutnya, dengan Bayern harus memutuskan apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut.
Pindah ke Spanyol telah dibahas, dengan Vilajoana mengatakan sebagai bagian dari upayanya untuk mengambil alih klub besar La Liga di Catalunya: “Kami sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasinya: dia adalah Harry Kane.
“Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah striker yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, pembunuh, penyelesai. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona.”
Kane menanggapi kabar transfer Barcelona
Kane mengaku tidak mengetahui adanya pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Blaugrana. Ia merasa senang mendengar bahwa kemampuannya begitu dihargai oleh klub besar Eropa lainnya, namun ia menegaskan bahwa belum ada rencana transfer yang disusun.
Ketika ditanya tentang spekulasi terkait Barcelona, ia mengatakan: ”Saya belum mendengar apa pun tentang hal itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tetapi mereka belum memberitahu saya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan masa depan saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian.”
Bayern berencana untuk mengadakan pembicaraan perpanjangan kontrak.
Pada suatu tahap, terungkap bahwa klausul pelepasan senilai £57 juta ($77 juta) terdapat dalam kontrak Kane. Anggota dewan pengawas Bayern, Uli Hoeness, kemudian mengatakan kepada Bild: “Saya ingin memperjelas hal ini. Harry adalah keberuntungan bagi kami. Karena klausul pelepasannya untuk musim panas 2026 kini telah kadaluwarsa dan kontraknya berlaku hingga musim panas 2027, kami saat ini tidak berada di bawah tekanan.”
Pihak berwenang di Munich mengungkapkan bahwa pembicaraan kontrak dengan Kane sedang direncanakan. Direktur olahraga Christoph Freund mengatakan: “Dia masih memiliki sisa kontrak satu setengah tahun. Dia merasa sangat nyaman di sini. Kami tidak terlalu memikirkannya. Dia sebaiknya terus seperti sekarang dan tetap merasa nyaman bersama keluarganya di Munich. Maka dia bisa tinggal di Munich untuk waktu yang lama.”
Legenda Bayern Lothar Matthaus yakin kesepakatan akan tercapai. Dia mengatakan kepada Sky Sports Deutschland: “Saya tidak percaya dia akan meninggalkan Bayern. Uang bukan prioritas utamanya; yang penting adalah merasa nyaman – dengan pelatih, rekan setimnya, dan keluarganya.
“Dia sudah menetap dengan baik bersama anak-anaknya. Membawa keluarganya bersama adalah langkah besar. Saya merasa uang bukanlah hal yang penting baginya. Di Arab Saudi, dia mungkin akan mendapatkan tiga atau empat kali lipat gaji. Saya yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya dengan FC Bayern.”
Kane mengejar rekor gol Lewandowski di Bundesliga.
Rekan setim Kane di Tottenham dan timnas Inggris, Danny Murphy, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah pindah dari Bayern Munich harus dipertimbangkan: “Hal yang selalu sulit saat kita menua adalah memikirkan terlalu jauh ke depan karena kita semua pernah mengalami saat tubuh tidak berfungsi seperti dulu. Jika saya berada di sekitar Kane dan memiliki pengaruh padanya, saya tidak akan mendorongnya untuk pindah ke mana pun karena saat ini, di tim Munich ini, mereka terlihat memiliki peluang nyata di Liga Champions. Dia bermain sebaik yang pernah kita lihat darinya. Mengapa ingin mengacaukan itu?”
Kane mencetak dua gol dalam penampilannya terbaru untuk Bayern - kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt - dan kini telah mencatatkan 28 gol Bundesliga sepanjang musim 2025-26. Dia sedang mengejar rekor satu musim Robert Lewandowski sebanyak 41 gol dan masih memiliki 11 pertandingan tersisa di musim ini.
