Leipzig mengira mereka telah mencetak gol pembuka dalam lima menit pertama, saat Yan Diomande menusuk dari sisi kanan, melewati tiga pemain lawan dengan lincah, dan menemukan Christoph Baumgartner, yang menyelesaikan dengan tenang. Namun, pemeriksaan VAR menunjukkan bahwa Baumgartner berada dalam posisi offside.

Sebelum menit ke-20, Harry Kane memiliki peluang besar pertamanya untuk mencetak gol, namun upayanya dari jarak 12 yard dihalau dari garis gawang. Kane kemudian melihat sundulan dari tiang jauhnya diblok oleh rekan setimnya Aleksandar Pavlovic, meskipun secara tidak sengaja, sebelum Luis Diaz melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang.

Baumgartner nyaris membuka keunggulan Bayern sebelum babak pertama berakhir, saat ia menemukan David Raum, namun tendangan kerasnya diselamatkan dengan baik oleh Manuel Neuer.

Sebelum babak pertama berakhir, Marten Vandervoort melakukan dua penyelamatan luar biasa untuk menjaga skor imbang, tetapi di babak kedua, tepat setelah menit ke-60, kakinya yang menggantung menjatuhkan Josip Stanisic, dan Kane maju untuk akhirnya mencetak gol dari jarak 12 yard.

Dan dalam tiga menit, Bayern mencetak gol kedua, berkat tendangan keras Diaz setelah umpan brilian dari Michael Olise.

Kini, raksasa Bavaria ini harus bersiap untuk semifinal - kali pertama mereka mencapai tahap ini dalam kompetisi ini sejak 2020.