FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Harry Sherlock

Harry Kane memburu trofi lain dengan penalti krusial saat Bayern Munich melaju ke semifinal DFB-Pokal berkat kemenangan yang susah payah melawan RB Leipzig.

Harry Kane mencetak gol penalti dan Luis Diaz berhasil mencetak gol saat Bayern Munich mengalahkan RB Leipzig dengan skor 2-0 untuk melaju ke semifinal DFB-Pokal. Pemain internasional Inggris ini mulai mengisi lemari trofi yang telah lama kosong dan kini mengejar trofi lainnya.

  • Kemenangan besar Bayern di Piala

    Leipzig mengira mereka telah mencetak gol pembuka dalam lima menit pertama, saat Yan Diomande menusuk dari sisi kanan, melewati tiga pemain lawan dengan lincah, dan menemukan Christoph Baumgartner, yang menyelesaikan dengan tenang. Namun, pemeriksaan VAR menunjukkan bahwa Baumgartner berada dalam posisi offside.

    Sebelum menit ke-20, Harry Kane memiliki peluang besar pertamanya untuk mencetak gol, namun upayanya dari jarak 12 yard dihalau dari garis gawang. Kane kemudian melihat sundulan dari tiang jauhnya diblok oleh rekan setimnya Aleksandar Pavlovic, meskipun secara tidak sengaja, sebelum Luis Diaz melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang.

    Baumgartner nyaris membuka keunggulan Bayern sebelum babak pertama berakhir, saat ia menemukan David Raum, namun tendangan kerasnya diselamatkan dengan baik oleh Manuel Neuer.

    Sebelum babak pertama berakhir, Marten Vandervoort melakukan dua penyelamatan luar biasa untuk menjaga skor imbang, tetapi di babak kedua, tepat setelah menit ke-60, kakinya yang menggantung menjatuhkan Josip Stanisic, dan Kane maju untuk akhirnya mencetak gol dari jarak 12 yard.

    Dan dalam tiga menit, Bayern mencetak gol kedua, berkat tendangan keras Diaz setelah umpan brilian dari Michael Olise.

    Kini, raksasa Bavaria ini harus bersiap untuk semifinal - kali pertama mereka mencapai tahap ini dalam kompetisi ini sejak 2020.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Pemain Terbaik

    Kane tak kenal lelah. Ketika berbicara tentang pelajaran yang harus dipelajari oleh penyerang muda, ini adalah contoh klasik tentang bagaimana bangkit dari peluang yang terlewatkan. Penyerang terbaik selalu yakin mereka akan mencetak gol berikutnya; dia melewatkan empat peluang besar, tetapi ketika diberi kesempatan untuk mencetak gol dari titik penalti, jaring gawang bergetar. Seperti yang kita semua tahu akan terjadi.

  • Pihak yang paling dirugikan

    Vandervoort bermain dengan sangat baik, hingga ia melakukan kesalahan dengan mengangkat kaki, dan memberikan Bayern dorongan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan dan memenangkan pertandingan. Setelah Kane mencetak gol, Bayern mencetak gol kedua dalam empat menit. Segala sesuatunya runtuh secara bersamaan. Mereka kini akan melaju ke babak semifinal, dan kiper benar-benar harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sayangnya.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

